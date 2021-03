Droits humains : des cartes conceptuelles pour la communauté universitaire

Ces cartes conceptuelles font suite à la parution d'un article ayant pour titre « Conducting Critical Analysis on International Communication Rights Standards: The Contribution of Graphical Knowledge Modeling » rédigé par le professeur Landry, en collaboration avec les doctorantes Anne-Marie Brunelle et Anne-Marie Pilote et publié dans le plus récent numéro du Journal of Information Policy . L'article met en lumière une nouvelle méthode d'analyse de normes juridiques internationales en matière de droits humains basée sur la modélisation des connaissances.

« Je félicite le professeur Landry et son équipe pour ce grand effort de vulgarisation de notions qui sont habituellement réservées à un lectorat habituellement composé d'initiés et d'experts. En agissant de la sorte, le travail de modélisation effectué contribue grandement aux efforts de démocratisation des connaissances sur les processus de création et d'adoption de normes internationales sur les droits humains », a déclaré Lucie Laflamme, directrice générale de l'Université TÉLUQ.

Pour sa part, Normand Landry explique que « ces cartes permettent de structurer les connaissances en une représentation schématique qui facilite la compréhension de la nature substantive des droits humains. Par ailleurs, elles rendent explicites des limites et des insatisfactions conceptuelles, tout en mettant en lumière des intérêts politiques intégrés dans la structure même des normes juridiques internationales relatives aux droits humains ».

Pour en connaitre davantage sur le mandat et les travaux de la Chaire de recherche du Canada en éducation aux médias et droits humains, rendez-vous sur son site Web.

La Chaire de recherche du Canada en éducation aux médias et droits humains

La Chaire de recherche du Canada en éducation aux médias et droits humains se consacre à l'analyse, au développement et à l'évaluation des politiques publiques en éducation aux médias, tout en s'intéressant aux pratiques pédagogiques déployées en milieux scolaires et communautaires. Elle jette les assises théoriques et pédagogiques d'une approche internationale à l'éducation aux médias ancrée dans les droits humains et contribue au dialogue public et scientifique sur les enjeux qu'elle aborde.

L'Université TÉLUQ

Créée en 1972 et composante du réseau de l'Université du Québec, l'Université TÉLUQ est le seul établissement d'enseignement universitaire francophone en Amérique du Nord qui se consacre à la formation à distance. Pionnière et leader de ce mode de formation, elle offre plus de 100 programmes et 400 cours aux premier, deuxième et troisième cycles. Par son accessibilité au savoir, l'Université TÉLUQ permet chaque année à quelque 18 000 étudiants de conjuguer les études universitaires avec leurs projets personnels et professionnels.

