Droits d'accès quotidien - L'achat en ligne demeure fortement recommandé

QUÉBEC, le 11 juill. 2022 /CNW Telbec/ - En cette période achalandée, la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) recommande fortement aux visiteurs de se procurer leur droit d'accès en ligne afin de se garantir une place et de faciliter l'accès à ses établissements tels que les parcs nationaux, le Parc de la Chute-Montmorency et l'Aquarium du Québec.

Cet été, pour être certain de pouvoir accéder à son établissement préféré et s’éviter la déception d’un déplacement inutile, mieux vaut se procurer en ligne son droit d’accès quotidien et son stationnement pour la plage au sepaq.com/reservation (Groupe CNW/Société des établissements de plein air du Québec)

La popularité des destinations touristiques et de plein air pendant la saison chaude est à son plus fort. La Sépaq continuera à respecter les capacités d'accueil des parcs nationaux en limitant le nombre de droits d'accès quotidien qui seront mis en vente chaque jour. Cette façon de faire permet de préserver à la fois les milieux naturels et la qualité de l'expérience pour les visiteurs et les employés.

Pour être certain de pouvoir accéder à son établissement préféré et s'éviter la déception d'un déplacement inutile, mieux vaut se procurer en ligne son droit d'accès quotidien et son stationnement pour la plage au sepaq.com/reservation. L'achat à l'avance, autant pour les parcs nationaux, le Parc de la Chute-Montmorency et l'Aquarium du Québec, permet d'améliorer la fluidité de l'accès aux guérites en réduisant les délais causés par les transactions faites directement sur place.

Cet été encore, les équipes des différents établissements de la Sépaq mettront tout leur cœur, leur savoir-faire et leur passion à faire découvrir à la population québécoise des territoires naturels exceptionnels qui lui appartienne et dont elle peut être fière.

SOURCE Société des établissements de plein air du Québec

Renseignements: Simon Boivin, Responsable des relations avec les médias, Sépaq, 418 254-9314, [email protected]