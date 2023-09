OTTAWA, ON, le 20 sept. 2023 /CNW/ - Les Producteurs d'œufs du Canada sont heureux d'annoncer la nomination de Drew Black à titre de nouveau chef de la direction. M. Black entrera en fonction le 6 novembre 2023.

« Nous sommes ravis d'accueillir M. Black à titre de chef de la direction. Fort de nombreuses années de travail dans le secteur agricole, il possède de vastes connaissances et une expérience approfondie du domaine. Compte tenu de sa passion indéniable pour la création et le maintien d'une culture de collaboration, un aspect auquel nous avons accordé la priorité tout au long de notre processus de recrutement, M. Black nous paraît tout désigné pour diriger les Producteurs d'œufs du Canada », a déclaré Roger Pelissero, président des Producteurs d'œufs du Canada. « Chef de file émérite, il travaillera en étroite collaboration avec notre Conseil d'administration et notre personnel talentueux pour continuer à renforcer le secteur canadien de la production d'œufs. »

M. Black possède une vaste connaissance de la gouvernance, de la défense des intérêts et de l'élaboration de politiques et de programmes. Il nous vient des Producteurs d'œufs d'incubation du Canada, où, dans le cadre de son rôle de directeur exécutif, il assure la liaison entre le Conseil d'administration, les comités du Conseil et les activités de l'organisation. Auparavant, il a été directeur des politiques environnementales et scientifiques à la Fédération canadienne de l'agriculture. Il a également siégé à un éventail de tables rondes et de comités consultatifs fédéraux et internationaux, au sein desquels il a fait la promotion de politiques et de règlements dans les domaines de la santé des animaux, de la biosécurité et des changements climatiques.

« Je suis honoré de me joindre aux Producteurs d'œufs du Canada et de l'occasion qui m'est donnée de travailler avec le Conseil d'administration, l'équipe du personnel, les offices de producteurs provinciaux et territorial et les nombreux intervenants de l'organisation », a déclaré M. Black. « Les Producteurs d'œufs du Canada sont un chef de file reconnu, et j'ai beaucoup de respect pour tout ce que l'organisation a accompli au cours de sa longue histoire. Je me réjouis à l'idée de travailler à l'avancement de domaines clés tels que les normes à la ferme, l'innovation et la durabilité dans le secteur canadien de la production d'œufs. »

Au sujet des Producteurs d'œufs du Canada

Maintenant dans leur soixantième année comme organisation agricole de premier plan au Canada, les Producteurs d'œufs du Canada ont pour mandat de gérer l'offre pour les œufs à l'échelle nationale et de promouvoir leur consommation, tout en veillant aux intérêts de plus de 1 200 producteurs d'œufs réglementés et familles de producteurs de tout le pays. Pour plus d'information, visitez producteursdoeufs.ca .

SOURCE Producteurs d'oeufs du Canada

Renseignements: Personne-ressource pour les médias, Elissa Zaks, Agente principale des affaires publiques, Les Producteurs d'œufs du Canada, [email protected], 343‑777‑6433