Drag Queens… and King embarquent en croisière !

MONTRÉAL, le 12 oct. 2023 /CNW/ - Le vendredi 20 octobre, le souper-spectacle drag est de retour sur le AML Cavalier Maxim de Montréal avec une nouveauté : un Drag King fera partie de la troupe.

Pour une troisième année consécutive, les passagers du AML Cavalier Maxim auront la chance d'assister à un spectacle unique et éclatant tout en savourant un menu bistronomique concocté à bord ! Le spectacle mettra en vedette Gabry Elle, Rock Bière, Kitana Sweet, Lexxi Brown, Velma Jones et Tracy Trash pour un souper hors du commun !

« On a eu envie de faire différent en ajoutant un Drag King à notre liste de performeurs·euses. Ils sont généralement moins connus, mais tout aussi flamboyants, je vous le promets ! », explique Gabry Elle, co-organisatrice de l'événement.

« Chez Croisières AML, on se fait un devoir de faire la promotion de la diversité et de l'inclusion, un de nos engagements en tant qu'entreprise leader en tourisme au Québec. Avec ce souper-spectacle drag, nous participons au rayonnement de la communauté 2SLGBTQIA+ », ajoute Noémie Cousineau, Directrice marketing et communications de Croisières AML.

