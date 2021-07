Downsview accueillera un studio de production cinématographique et télévisuelle de renommée mondiale

Investissements PSP signe un protocole d'entente pour un bail foncier avec Hackman Capital Partners

MONTRÉAL et LOS ANGELES, le 30 juin 2021 /CNW Telbec/ - L'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (« Investissements PSP »), l'un des plus importants gestionnaires de fonds pour des caisses de retraite au Canada, a annoncé aujourd'hui qu'il a signé un protocole d'entente (« PE ») avec Hackman Capital Partners (« HCP »), une société privée d'investissement et d'exploitation immobilière et propriétaire de The MBS Group, pour un bail foncier à long terme à Downsview, dans le nord-ouest de Toronto, au Canada où HCP (ou une coentreprise de HCP) construira un studio de production cinématographique et télévisuelle de premier plan.

Compte tenu de la forte demande de contenu de divertissement et de sa confiance dans l'industrie en tant que source de croissance et de valeur, Investissements PSP s'engage dans la création de contenu et le secteur de la production cinématographique et télévisuelle. En 2019, elle a annoncé la création d'une coentreprise avec HCP, Square Mile Capital Management, USAA et Teacher Retirement System of Texas pour un investissement dans le nouveau campus d'Amazon Studios développé par HCP à Culver City, en Californie, et The MBS Media Campus à Manhattan Beach, en Californie. La coentreprise a également acquis une participation minoritaire dans Television City Studios à Los Angeles et a investi dans The MBS Group, le plus grand fournisseur d'équipements de studio et de production en Amérique du Nord et au Royaume-Uni, qui fournit toutes les ressources et infrastructures de studio nécessaires à la production de contenu, y compris des services de consultation, la conception/développement de studio, la formation, l'incubation technologique, la gestion et la supervision opérationnelle.

« Investissements PSP est enthousiaste à l'idée de conclure ce partenariat qui renforce l'accent que nous mettons sur la création de contenu et les opportunités qui favorisent et stimulent l'innovation », déclare Kristopher Wojtecki, directeur général, Placements immobiliers, Investissements PSP. « Hackman Capital Partners est le plus important propriétaire et exploitant indépendant de propriétés cinématographiques et télévisuelles au monde, et nous sommes fiers de nous associer à Michael Hackman, PDG, et à l'équipe pour soutenir une industrie qui attire près de 2 milliards de dollars chaque année à Toronto. De plus, le studio adoptera une approche innovante en matière de conception durable qui dépassera la norme verte de la ville de Toronto, version 3, niveau 2 - démontrant une fois de plus comment PSP place la durabilité au centre de sa stratégie d'investissement. »

« Nous sommes fiers de poursuivre notre partenariat avec Investissements PSP dans le cadre de l'expansion de notre présence au Canada; cette nouvelle installation de production cinématographique et télévisuelle de pointe créera des milliers de nouveaux emplois directs et indirects grâce à un investissement d'environ 200 millions de dollars canadiens », annonce Michael Hackman, PDG de Hackman Capital Partners. « Sous réserve de l'approbation des autorités municipales, notre plan à long terme prévoit plus d'un million de pieds carrés d'espace de production et de soutien, avec des studios d'enregistrement allant de 20 000 à 80 000 pieds carrés, dans le but de créer des emplois et de soutenir les investissements locaux et étrangers dans le secteur de la création, tout en réaffirmant la stature de la ville comme l'une des principales destinations mondiales pour la production cinématographique et télévisuelle. »

Situé dans le quartier North York à Toronto, le terrain de l'aéroport de Downsview s'étend sur environ 370 acres. Il est entouré de centres de recherche et d'innovation de classe mondiale et bénéficie de la proximité et de la connectivité des transports en commun et des autoroutes. Northcrest Developments, une filiale à part entière d'Investissements PSP, sera directement impliquée dans l'intégration de tous les développements futurs à Downsview.

« Ce plan permettra non seulement de créer des milliers d'emplois dans le domaine du cinéma et de la télévision, mais aussi d'ouvrir la voie à un nouveau centre de médias, de technologie et d'innovation à Downsview, sur lequel nous pourrons nous appuyer et nous développer dans les années à venir », déclare Christopher Eby, vice-président exécutif de Northcrest Developments.

À propos d'Investissements PSP

Investissements PSP est l'un des plus importants gestionnaires de fonds pour des caisses de retraite au Canada, avec un actif net d'environ 204,5 milliards de dollars au 31 mars 2021. Il gère un portefeuille mondial diversifié de placements dans les marchés financiers publics, de placements privés et de placements immobiliers, en infrastructures, en ressources naturelles et en titres de créances privés. Créé en 1999, Investissements PSP investit les contributions nettes au titre des régimes de pensions de la fonction publique fédérale, des Forces canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada et de la Force de réserve. Le siège social d'Investissements PSP est situé à Ottawa et son bureau principal d'affaires est situé à Montréal. Il compte également des bureaux à New York, à Londres et à Hong Kong. Pour plus de renseignements, visitez investpsp.com ou suivez Investissements PSP sur Twitter et LinkedIn.

À propos de Hackman Capital Partners et de The MBS Group

Fondée en 1986, Hackman Capital Partners est une société d'exploitation privée et entièrement intégrée qui se concentre sur l'achat, la rénovation et la réinvention de studios, de propriétés commerciales et industrielles anciennes et d'autres propriétés. Basée à Los Angeles, HCP a investi plus de 6,8 milliards de dollars dans des propriétés représentant plus de 36 millions de pieds carrés et plus de 400 bâtiments dans 41 états. HCP est le plus important propriétaire et exploitant indépendant de studios avec huit studios comprenant plus de 70 studios d'enregistrement, 35 studios supplémentaires prévus pour le développement, et près de 5 millions de pieds carrés d'espace.

The MBS Group, qui est à la pointe de l'innovation et de la technologie en matière de production, est un ensemble d'entreprises qui fournit aux créateurs de contenu une liste complète de services, notamment de l'équipement, des solutions de gestion de studio, de logistique et de planification de la production pour le paysage dynamique et en constante évolution du monde de la production physique. L'entreprise couvre tout le spectre des lieux physiques pour les services de production de films, de télévision et de nouveaux médias. The MBS Group fournit des services exclusifs à plus de 40 studios et plus de 350 studios d'enregistrement dans le monde.

Ensemble, avec plus de 800 employés, HCP et The MBS Group exploitent une plateforme mondiale de studios et de médias dont les actifs représentent environ 4,3 milliards de dollars en coûts capitalisés. La plateforme acquiert et gère des studios de première classe, des installations de médias et des opportunités immobilières connexes sur les principaux marchés de production du monde entier. La plateforme HCP/MBS est un réseau mondial entièrement construit et intégré, composé de professionnels expérimentés et de personnel de studio ayant la capacité d'acquérir, de développer, de construire, de fournir des infrastructures et de l'équipement de production ainsi qu'un soutien logistique, d'exploiter et de gérer des studios.

Le portefeuille de studios et de médias de HCP comprend : The Culver Studios, le studio historique de cinéma et de télévision de 14,3 acres situé dans le centre-ville de Culver City, qui est le nouveau siège d'Amazon Studios; Television City Studios, l'ancienne installation de diffusion emblématique de CBS sur 25 acres au cœur de West Hollywood; MBS Media Campus, une installation de production ultramoderne de 22 acres à Manhattan Beach, en Californie; Silvercup Studios, l'un des studios les plus emblématiques de New York, qui s'étend sur 10,4 acres; Second Line Stages, la seule installation de production construite à cet effet à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane; Eastbrook Studios London, qui, une fois achevé, sera le plus grand studio de la ville de Londres; Saticoy Studios à Van Nuys, en Californie; et Raleigh Studios à Hollywood, en Californie.

Pour plus de renseignements, visitez www.hackmancapital.com.

