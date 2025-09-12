CHICAGO, 12 septembre 2025 /CNW/ - Cision a annoncé aujourd'hui avoir conclu une entente avec Dow Jones pour résoudre entièrement et enfin le litige entre les deux entreprises. Le règlement a été conclu selon des modalités mutuellement acceptables, et les détails demeureront confidentiels.

À l'exception de la publication de la présente déclaration, Cision ne fera pas d'autres commentaires sur le litige ou sa résolution.

À propos de Cision

Cision est le chef de file mondial en matière de renseignements sur les consommateurs et les médias, d'engagement et de solutions de communication. Nous dotons les professionnels en relations publiques et en communication d'entreprise, en marketing et en médias sociaux des outils dont ils ont besoin pour exceller dans le monde d'aujourd'hui, qui est axé sur les données. Notre vaste expertise, nos partenariats exclusifs en matière de données et nos produits primés, dont CisionOne , Brandwatch et PR Newswire, permettent à plus de 75 000 entreprises et organisations, dont 84 % font partie du classement Fortune 500, de voir et d'être vues, de comprendre et d'être comprises par les auditoires qui comptent le plus.

