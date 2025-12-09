L'entreprise fait appel à une leader du marketing du modèle SaaS et de la technologie pour accélérer sa stratégie relative à la marque et à la demande à l'échelle mondiale

CHICAGO, le 9 déc. 2025 /CNW/ - Cision, un chef de file mondial en matière de renseignements sur les médias et les consommateurs, a annoncé aujourd'hui la nomination d'Amy Jones au poste de cheffe de la direction du marketing. Amy Jones dirigera les activités de marketing mondial de Cision et relèvera directement de Guy Abramo, chef de la direction.

Madame Jones possède plus de 25 ans d'expérience dans la création d'organisations de marketing de calibre mondial pour des entreprises des secteurs des logiciels-services et des technologies. Elle se joint à Cision après avoir travaillé à la division Jeppesen ForeFlight de Boeing Digital, où elle a occupé le poste de cheffe de la direction du marketing et a contribué à stimuler une croissance des revenus supérieure à 10 % tout en soutenant la vente de l'entreprise à Thoma Bravo pour 10 55 G$.

Son expérience s'étend à la génération de la demande, la stratégie de marque, le marketing de produits, l'analyse, l'innovation en matière de technologie marketing et l'engagement omnicanal à l'échelle mondiale. Auparavant, madame Jones a occupé différents postes de direction chez Oracle, Everbridge, Zeta Global, Grand Circle Corporation, Rue La La et Vistaprint.

« Je suis ravie de me joindre à Cision à ce moment charnière », a déclaré Amy Jones, cheffe de la direction du marketing de Cision. « L'envergure, les données et l'innovation axée sur l'IA de Cision représentent une occasion formidable. Je me réjouis à l'idée de collaborer avec l'équipe de direction et nos équipes mondiales pour accélérer notre croissance et mieux répondre aux besoins de nos clients. »

« Je suis ravi d'accueillir Amy chez Cision », a déclaré Guy Abramo, chef de la direction de Cision. « Sa capacité à favoriser une croissance mesurable, à mettre en place des moteurs évolutifs de stratégie de mise en marché et à diriger des organisations par la transformation fait d'elle la personne idéale pour notre prochain chapitre. »

Elle supervisera la stratégie de marketing mondial de Cision sur le plan de la marque, des communications, du marketing de produits, de la génération de la demande, du contenu, des événements, de l'analyse et des activités de marketing.

À propos de Cision

Cision est le chef de file mondial en matière de renseignements sur les consommateurs et les médias, d'engagement et de solutions de communication. Nous dotons les professionnels en relations publiques et en communication d'entreprise, en marketing et en médias sociaux des outils dont ils ont besoin pour exceller dans le monde d'aujourd'hui, qui est axé sur les données. Notre vaste expertise, nos partenariats exclusifs en matière de données et nos produits primés, dont CisionOne, Brandwatch et PR Newswire, permettent à plus de 75 000 entreprises et organisations, dont 84 % font partie du classement Fortune 500, de voir et d'être vues, de comprendre et d'être comprises par les auditoires qui comptent le plus.

