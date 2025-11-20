De nouvelles capacités novatrices permettent aux équipes de marketing de transformer les renseignements en mesures concrètes, plus rapidement et en toute confiance.

CHICAGO, 20 novembre 2025 /CNW/ - Brandwatch, une entreprise de Cision et un chef de file mondial en matière de renseignements sur les consommateurs, a annoncé aujourd'hui un contenu de données élargi et une nouvelle vague d'innovation alimentée par l'IA qui redéfinit la façon dont les professionnels en marketing et en communication trouvent l'information, l'interprètent et agissent en fonction de celle-ci.

Iris AI, la couche d'intelligence intégrée à la suite Brandwatch, est au cœur de cette évolution. Elle est conçue pour aider les marques à voir, à comprendre et à répondre à ce qui compte le plus.

Grâce à la technologie d'IA de pointe de l'industrie et aux modèles construits par Brandwatch, Iris transforme des milliards de points de données en renseignements clairs et exploitables, révélant le « pourquoi » des tendances et améliorant l'expertise humaine grâce à la transparence et au contrôle. Ces récents changements rendent l'exploration des données plus conversationnelle, consciente du contexte et intuitive tout en améliorant l'automatisation, l'efficacité du flux de travail et la couverture dans les canaux numériques et sociaux les plus pertinents du moment.

Appuyée par l'une des bases de données les plus complètes de l'industrie

La technologie d'IA de Brandwatch repose sur l'un des ensembles de données les plus importants et les plus fiables de l'industrie, couvrant des sources de médias sociaux et traditionnels en temps réel et historiques, raffinés grâce à des modèles formés sur des contextes réels de marketing et de communication.

Quoi de neuf? Des flux de production plus intelligents, des analyses plus approfondies et une couverture plus vaste :

Demandez à Iris : Assistant de clavardage rapide alimenté par l'IA : Posez des questions en langage naturel et obtenez des réponses instantanées axées sur les données et alimentées par Brandwatch. Il recherche et analyse les données sans avoir recours aux recherches ou au tableau de bord, crée automatiquement des graphiques et des résumés et vous permet de poursuivre la conversation pour affiner ou explorer les renseignements.

Rédacteur de requêtes alimenté par l'IA : Créez des recherches booléennes complètes à partir de zéro au moyen de suggestions de mots-clics, de mots-clés et de subreddits.

Tableaux de bord alimentés par l'IA : Transformez les données en renseignements clairs en résumant les idées en quelques secondes et en révélant l'histoire derrière les chiffres au moyen de comptes rendus sommaires qui expliquent ce qui compte le plus.

Couverture élargie des données et du contenu : Comprend maintenant Threads, YouTube, TikTok, LinkedIn, les données de recherche dans Trajaan et plus de 70 000 balados tendance avec analyse des transcriptions.

Gestion améliorée des médias sociaux : Des outils plus intelligents, y compris des résumés sur les influenceurs, des traductions de contenu Iris AI et des références sectorielles alimentées par l'IA.

En 2026, Brandwatch poursuivra l'évolution d'Iris AI et élargira ses capacités grâce à une série d'innovations conçues pour approfondir l'analyse et élargir la portée, des sources de données élargies de la région de l'Asie-Pacifique à l'intégration de vos propres données, en passant par l'analyse davantage axée sur les données de vidéos et d'images et le lancement d'une nouvelle expérience d'application mobile.

« Iris AI devient un véritable partenaire numérique pour les professionnels en marketing, un partenaire qui explique, guide et accélère le fonctionnement des équipes », a déclaré Jim Daxner, chef des produits chez Cision. « En combinant des outils avancés d'IA à l'expertise en matière de données et d'analyse de Brandwatch, nous permettons à nos clients d'agir plus rapidement, de voir plus loin et de prendre des décisions davantage axées sur les données. »

Pour en savoir plus, visitez le Brandwatch.com.

À propos

Brandwatch est la principale suite de gestion des médias sociaux et de renseignements sur les consommateurs permettant aux marques de voir et d'être vues, de comprendre et d'être comprises par les auditoires qui comptent le plus. Bénéficiant de la confiance de la moitié du classement Forbes 100, Brandwatch dote les entreprises les plus innovantes du monde de renseignements et d'outils alimentés par l'IA pour saisir les occasions, renforcer l'engagement et accélérer la croissance.

Notre suite complète comprend les renseignements sur les consommateurs, le marketing d'influence et la gestion des médias sociaux, ce qui permet aux marques et aux agences de mettre en œuvre des stratégies axées sur les données à grande échelle.

Brandwatch fait partie de la famille de marques Cision, aux côtés de CisionOne et de PR Newswire.

