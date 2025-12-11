L'acquisition, qui s'appuie sur le partenariat entre Brandwatch et Trajaan conclu en août 2025 , regroupe les renseignements sur les consommateurs, les recherches et l'IA générative dans un seul écosystème.

CHICAGO, le 11 déc. 2025 /CNW/ - Cision, un chef de file mondial en matière de renseignements sur les consommateurs et les médias, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Trajaan, la plateforme de renseignements sur les recherches de pointe. Cette mesure accélère considérablement la stratégie en matière d'IA et de données de Cision et donne aux clients une vue plus complète du comportement des consommateurs, couvrant ce que les gens recherchent, ce qu'ils disent et ce qu'ils ont l'intention de faire.

Cision fait l'acquisition de Trajaan, améliorant la capacité d'IA et les renseignements sur les recherches de ses plateformes

La technologie de Trajaan, qui recueille les comportements de recherche géolocalisés en continu dans les moteurs de recherche traditionnels, les plateformes de commerce électronique, les réseaux sociaux et les assistants d'IA générative émergents, sera intégrée au portefeuille de Cision, y compris Brandwatch, CisionOne, PR Newswire, et les services Insights de Cision. Cette intégration permettra aux équipes de marketing et de communications de passer de l'analyse descriptive à l'intelligence prédictive, ce qui leur permettra d'anticiper les tendances, de comprendre l'intention et de prendre des décisions stratégiques plus rapidement en toute confiance.

Une nouvelle ère de renseignements sur les consommateurs

Une vue d'ensemble de la voix et de l'intention

Il est maintenant possible de combiner les renseignements sur les médias sociaux et les renseignements sur les recherches pour valider les tendances, prévoir la demande et mieux comprendre les motivations des consommateurs.

Vue d'ensemble de la découverte axée sur l'IA générative

À une époque où l'IA générative influence de plus en plus les décisions d'achat, Trajaan précise la façon dont les plateformes d'IA interprètent, résument et recommandent les produits, les catégories et les concurrents.

Prise de décisions plus rapide en toute confiance

Les données géolocalisées en continu de Trajaan permettent aux entreprises de repérer les microtendances plus tôt, d'anticiper les changements de catégorie, de déterminer plus rapidement les risques associés à la marque et d'agir avec une plus grande précision.

Cette acquisition marque une étape importante dans la feuille de route des produits alimentés par l'IA de Cision et renforce les capacités d'information de bout en bout de Brandwatch, PR Newswire et CisionOne.

« L'acquisition de Trajaan s'inscrit dans la continuité de notre partenariat annoncé plus tôt cette année par Brandwatch », a déclaré Guy Abramo, chef de la direction de Cision. « En intégrant pleinement Trajaan à l'écosystème de Cision, nous regroupons au même endroit les renseignements sur les recherches, les renseignements sur les conversations et les analyses axées sur l'IA pour donner aux clients une compréhension plus approfondie et plus prédictive du " pourquoi " derrière le comportement des consommateurs, des questions qu'ils posent aux signaux qui façonnent la demande. »

« Notre association à Cision nous permet d'adapter notre technologie et notre vision à l'échelle mondiale », a déclaré Matthieu Danielou, chef de la direction de Trajaan. « Ensemble, nous pouvons aider les marques à mieux comprendre ce que les gens recherchent, ce dont ils parlent et comment les plateformes d'IA générative façonnent leurs décisions, bien avant que les tendances deviennent grand public. »

À propos de Cision

Cision est le chef de file mondial en matière de renseignements sur les consommateurs et les médias, d'engagement et de solutions de communication. Nous dotons les professionnels en relations publiques et en communication d'entreprise, en marketing et en médias sociaux des outils dont ils ont besoin pour exceller dans le monde d'aujourd'hui, qui est axé sur les données. Notre vaste expertise, nos partenariats exclusifs en matière de données et nos produits primés, dont CisionOne, Brandwatch et PR Newswire, permettent à plus de 75 000 entreprises et organisations, dont 84 % font partie du classement Fortune 500, de voir et d'être vues, de comprendre et d'être comprises par les auditoires qui comptent le plus.

