DOVE LANCE LIAISONS FORTES, UNE COLLECTION COMPLÈTE POUR RÉPARER VOS CHEVEUX ET EN PRENDRE SOIN

La NOUVELLE gamme de produits capillaires de Dove aide à réparer et à restaurer vos cheveux grâce à une technologie de pointe propulsée par Bio-Protein Care et Peptide Complex, des technologies brevetées

TORONTO, le 28 févr. 2024 /CNW/ - Dove a annoncé aujourd'hui le lancement de son régime Dove Liaisons fortes, une solution complète pour réparer visiblement et restaurer vos cheveux. Que ce soit pour colorer, lisser, coiffer ou même brosser vos cheveux, avec les bons produits, vous pouvez facilement les réparer. Continuez à vivre, nous continuerons à réparer.

Réparez vos cheveux avec la nouvele gamme Dove Liaisons fortes. (Groupe CNW/Dove Canada)

Bénéficiant de plus de 10 années de recherche, la gamme Liaisons fortes comprend des formules intégrant Bio-Protein CareMC, consistant en technologies brevetées qui agissent en harmonie avec les cheveux pour renforcer les liaisons. Cette formulation unique, inspirée par la biologie des cheveux, aide à restaurer la force naturelle de vos cheveux entre les visites au salon. Sans parabènes, végétalienne, certifiée PETA et pour tous les types de cheveux, la gamme répare visiblement et restaure pour des cheveux plus sains et plus éclatants.

La collection Liaisons fortes comprend :

Shampooing et revitalisant Dove Liaisons fortes : un shampooing et revitalisant fortifiant, qui contient un mélange unique de technologies, avec peptides et Bio-Protein Care MC .

un shampooing et revitalisant fortifiant, qui contient un mélange unique de technologies, avec peptides et Bio-Protein Care . Masque sérum 10 en 1 Dove Liaisons fortes : un traitement hebdomadaire avec un complexe de peptides breveté fortifie les liaisons et aide à effacer 10 signes visibles de dommages en une minute et transforme les cheveux très abîmés en cheveux 10 fois plus forts*, plus doux et plus lisses. *avec l'utilisation d'un système à 4 étapes.

un traitement hebdomadaire avec un complexe de peptides breveté fortifie les liaisons et aide à effacer 10 signes visibles de dommages en une minute et transforme les cheveux très abîmés en cheveux 10 fois plus forts*, plus doux et plus lisses. *avec l'utilisation d'un système à 4 étapes. Super sérum 10 en 1 Dove Liaisons fortes : un sérum suralimenté qui protège les cheveux des agresseurs environnementaux et d'autres dommages.

« Nous savons que les consommatrices recherchent des solutions réparatrices optimales en matière de gestion des dommages, ce qui explique notre travail visant à intégrer la science de la beauté dans nos produits les plus avancés et réparateurs. Nous sommes emballés de lancer Dove Liaisons fortes, un régime qui fournit une solution de bout en bout et nécessite moins de temps - en aidant à réparer les signes de dommages en seulement une minute, une fois par semaine - et offre plus de bienfaits, plus de choix et plus d'économies », déclare Kristin Oliver, directrice principale de la marque, Dove Canada.

Pour offrir cette expérience transformationnelle directement aux femmes et mettre à l'épreuve Liaisons fortes, Dove partira en tournée avec le salon mobile Hair Fix en faisant vivre l'expérience de Liaisons fortes là où les cheveux en ont le plus besoin. Le salon sera déployé à trois endroits dans les prochains mois, une période à laquelle vos cheveux sont les plus susceptibles d'être abîmés.

Le premier événement aura lieu à Blue Mountain , le 2 mars . Dove rencontrera des aventurières au bas de la montagne afin de leur offrir gratuitement la chance d'essayer la gamme Dove Liaisons fortes et de les aider à réparer leurs cheveux qui peuvent devenir secs et cassants en raison des éléments.

. Dove rencontrera des aventurières au bas de la montagne afin de leur offrir gratuitement la chance d'essayer la gamme Dove Liaisons fortes et de les aider à réparer leurs cheveux qui peuvent devenir secs et cassants en raison des éléments. Restez à l'affût des tournées Fraîcheur printanière et Nouvelles mamans .

et . À chaque endroit, les femmes seront invitées à prendre un rendez-vous gratuit pour vivre l'expérience de Dove Liaisons fortes et réparer la beauté naturelle de leurs cheveux.

Dove croit que la beauté devrait être une source de confiance, et non d'anxiété. Dove Liaisons fortes n'est pas seulement une gamme de produits capillaires, mais également une solution de bout en bout, pour que les femmes puissent se sentir confortables, confiantes, satisfaites et belles.

La nouvelle collection Dove Liaisons fortes est en vente dans les supermarchés et les pharmacies de masse à l'échelle nationale. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien ici.

À propos de Dove

Dove a vu le jour aux États-Unis en 1957 lors du lancement de son fameux pain de beauté, un mélange breveté de nettoyants doux et d'un quart de crème hydratante. L'hydratation est au cœur de l'histoire de Dove; ce ne sont pas des promesses, mais des preuves qui ont fait évoluer un simple pain de beauté en l'une des marques de soins de beauté les plus chéries des consommatrices et consommateurs du monde entier.

Dove a toujours trouvé l'inspiration auprès des femmes et s'engage depuis le début à leur proposer des soins de première qualité tout en faisant la promotion de la vraie beauté. Car pour Dove, la beauté s'applique à tout le monde. Surtout, elle doit être une source de confiance, et non d'anxiété. La mission de Dove est d'encourager les femmes à développer une relation positive avec leur image corporelle et à réaliser leur plein potentiel en matière de beauté.

Depuis plus de 60 ans, Dove s'engage à élargir, par son travail, la définition étroite de la beauté. En vertu de la « promesse de vraie beauté de Dove », l'entreprise fait le serment de :

Représenter les femmes avec honnêteté et respect dans leur diversité. C'est pourquoi elle s'attache à montrer des femmes ayant différents types et couleurs de cheveux, indépendamment de leur âge, de leur taille ou de leurs origines ethniques;

Montrer les femmes sous leur vrai visage, sans distorsion numérique et au moyen d'images approuvées par les personnes photographiées;

Aider les jeunes filles à avoir confiance en elles et en leur apparence grâce à Dove pour l'estime de soi, le plus grand projet de sensibilisation du genre au monde.

Pour plus d'information sur Unilever Canada et ses marques, visitez le www.unilever.ca

