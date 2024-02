Le plus récent désodorisant sans aluminium de Dove renforce la protection anti-odeur naturelle de la peau et offre 72 h de contrôle des odeurs tout en procurant une couche d'hydratation supplémentaire à la peau sensible des aisselles.

TORONTO, le 14 févr. 2024 /CNW/ - Dove lance le NOUVEAU vitamincare+, un désodorisant sans aluminium révolutionnaire enrichi de vitamine B 3 qui renforce la protection anti-odeur naturelle de la peau tout en offrant 72 h de contrôle des odeurs.

DOVE LANCE LE NOUVEAU DÉSODORISANT VITAMINCARE+ ENRICHI DE VITAMINE B3 (Groupe CNW/Dove Canada)

S'appuyant sur la science et les bienfaits des soins hydratants, Dove croit que la peau délicate des aisselles mérite d'être nourrie et choyée comme le reste de l'épiderme. Aussi, le NOUVEAU vitamincare+ a été conçu pour agir comme un soin de la peau pour vos aisselles. Enrichi de vitamine B 3 , ce désodorisant revitalise la peau pour contribuer à régénérer sa barrière d'hydratation naturelle et réduire la sécheresse, tout en agissant pour lui redonner une coloration saine et uniforme au fil du temps.

Le désodorisant vitamincare+ de Dove s'allie à la protection naturelle de la peau pour neutraliser les bactéries responsables des odeurs. Notre peau possède à sa surface des molécules qui combattent les odeurs : les peptides antimicrobiens (PAM). Or, de nouvelles études menées par Dove révèlent que la vitamine B 3 intensifie la production de PAM et améliore ainsi la protection contre les odeurs.

« De plus en plus de consommatrices recherchent des désodorisants sans aluminium, mais les trouvent moins efficaces et parfois même irritants. Nous sommes ravis de lancer un nouveau produit qui représente une avancée majeure en matière de formules sans aluminium, a déclaré Kristen Denega, directrice adjointe de la performance et des activités de commercialisation des désodorisants chez Unilever. La gamme vitamincare+ de Dove est enrichie de vitamine B 3 pour renforcer la protection contre les odeurs tout en dorlotant vos aisselles comme jamais. »

Le NOUVEAU vitamincare+ de Dove est offert en quatre fragrances irrésistibles :

Noix de coco et beurre de karité

Framboise et rose

et rose Lavande et camomille

Concombre et melon

Pour souligner le lancement, Dove s'associe aux animatrices du balado Giggly Squad, Paige DeSorbo et Hannah Berner, qui sont aussi deux meilleures amies. Dans le cadre de la campagne #DoveB3stieCheck, le duo vous invite à tester l'efficacité anti-odeur du NOUVEAU vitamincare+ en demandant à votre meilleure amie de sentir vos aisselles après avoir utilisé le désodorisant, puis de partager les résultats sur les médias sociaux avec la mention @Dove.

Essayez le NOUVEAU vitamincare+ de Dove dès aujourd'hui et voyez s'il passe le test #DoveB3stieCheck! Ce produit est en vente dès maintenant dans les épiceries, les pharmacies et les grandes surfaces du Canada au prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF) de 14,97 $.

À propos de Dove

Dove a vu le jour aux États-Unis en 1957 lors du lancement de son fameux pain de beauté, un mélange breveté de nettoyants doux et d'un quart de crème hydratante. L'hydratation est au cœur de l'histoire de Dove; ce ne sont pas des promesses, mais des preuves qui ont fait évoluer un simple pain de beauté en l'une des marques de soins les plus chéries des consommatrices et consommateurs du monde entier.

Dove a toujours trouvé l'inspiration auprès des femmes et s'engage depuis le début à leur proposer des soins de première qualité tout en faisant la promotion de la vraie beauté. Car pour Dove, la beauté s'applique à tout le monde. Surtout, elle doit être une source de confiance, et non d'anxiété. La mission de Dove est d'encourager les femmes à développer une relation positive avec leur image corporelle et à réaliser leur plein potentiel en matière de beauté.

Depuis plus de 65 ans, Dove s'engage à élargir, par son travail, la définition étroite de la beauté. En vertu de la « promesse de vraie beauté de Dove », l'entreprise fait le serment de :

Représenter les femmes avec honnêteté et respect dans leur diversité. C'est pourquoi elle s'attache à montrer des femmes ayant différents types et couleurs de cheveux, indépendamment de leur âge, de leur taille ou de leurs origines ethniques;

Montrer les femmes sous leur vrai visage, sans distorsion numérique et au moyen d'images approuvées par les personnes photographiées;

Aider les jeunes filles à avoir confiance en elles et en leur apparence grâce à Dove pour l'estime de soi, le plus grand projet de sensibilisation du genre au monde.

À propos d'Unilever en Amérique du Nord

Chef de file mondial des secteurs des produits de beauté et bien-être, de soins personnels, d'entretien ménager, de même que des produits alimentaires et de crème glacée, Unilever commercialise des biens d'usage courant utilisés par plus de 3,4 milliards de consommateurs dans plus de 190 pays du monde. Comptant quelque 127 000 employés, l'entreprise affiche un chiffre d'affaires de 60,1 milliards d'euros (données de 2022).

Unilever aspire à devenir la référence incontestée en matière d'entreprise durable et à montrer comment son modèle d'affaires porté par une mission et prêt pour l'avenir génère des résultats supérieurs. L'entreprise est le fruit d'une longue tradition progressiste et responsable.

Unilever Compass , la stratégie de développement durable de l'entreprise, a pour but de l'aider à réaliser des performances supérieures et à favoriser une croissance durable et responsable tout en :

- améliorant la santé de la planète;

- améliorant la santé, la confiance et le bien-être des personnes;

- contribuant à un monde plus juste en faveur de l'inclusion sociale.

Parmi ses grandes marques en Amérique du Nord, on compte Dove, Hellmann's, Vaseline, Degree, Axe, TRESemmé, Knorr, Magnum, Ben & Jerry's, Liquid I.V., Paula's Choice et Dermalogica.

Pour plus d'information sur Unilever U.S. et son portefeuille de marques, visitez le www.unileverusa.com .

Pour plus d'information sur Unilever Canada et son portefeuille de marques, visitez le www.unilever.ca .

