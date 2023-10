Dove et Nike s'associent pour lancer CONFIANCE CORPORELLE DANS LE SPORT, un programme d'entraînement en ligne unique en son genre, destiné à renforcer la confiance corporelle des jeunes filles à l'échelle mondiale

VENUS WILLIAMS, en partenariat avec Dove, et LAURIE HERNANDEZ, en partenariat avec Nike, ont contribué à faire connaître le programme à New York le 24 octobre 2023

TORONTO, le 30 oct. 2023 /CNW/ - Les filles qui pratiquent une activité physique pendant leur enfance, et qui la poursuivent pendant leur adolescence, sont plus susceptibles d'avoir une plus grande confiance en leur image corporelle et d'en tirer des avantages tout au long de leur vie. Cependant, une NOUVELLE étude menée par Dove et Nike révèle qu'au Canada, 47 % des adolescentes abandonnent le sport, soit deux fois plus que les garçons, le manque de confiance corporelle étant la principale cause de cet abandon.

Pour la toute première fois, Dove, le plus grand fournisseur de services d'éducation à l'estime de soi et à la confiance corporelle dans le monde, s'est associé à Nike, le plus grand champion des athlètes et du sport, pour lancer le programme d'entraînement en ligne Confiance corporelle dans le sport. Ce programme propose un ensemble d'outils d'entraînement, unique en son genre et scientifiquement éprouvé, destiné à développer la confiance corporelle des jeunes filles de 11 à 17 ans.

Les entraîneuses et entraîneurs peuvent être des modèles puissants pour créer un environnement positif pour les jeunes sportives, un environnement qui donne la priorité à l'estime de soi plutôt qu'à la performance. En fait, 79 % des filles disent que c'est grâce à leur entraîneuse ou entraîneur qu'elles ont eu plus confiance en elles-mêmes et 64 % d'entre elles aimeraient qu'ils leur parlent d'éducation à la confiance en soi.

Développé conjointement par les deux marques pendant deux ans en partenariat avec des experts de renommée mondiale, notamment le Centre for Appearance Research (CAR) et le Tucker Center for Research on Girls & Women in Sport, le programme Confiance corporelle dans le sport tient compte des nouvelles découvertes à propos de l'incidence de l'environnement sportif sur la confiance corporelle et l'estime de soi des jeunes filles.

La championne de tennis et entrepreneure Venus Williams, qui s'est associée à Dove, dit : « Dans le domaine du sport, les filles subissent souvent une pression énorme, non seulement en ce qui concerne leurs performances et leurs capacités, mais aussi en raison d'attentes irréalistes concernant leur apparence. Je suis ravie de collaborer avec Dove dans le cadre de cette initiative qui vise à renforcer l'estime de soi et la confiance des jeunes filles, à favoriser un environnement positif et à faire passer les conversations de l'apparence aux capacités. Notre objectif commun est de faire du sport un espace plus inclusif et plus accueillant pour les filles du monde entier. »

« Nous savons que le sport offre aux filles d'énormes avantages », déclare la gymnaste olympique médaillée d'or Laurie Hernandez. « Les entraîneurs et les athlètes ont une responsabilité collective dans la création d'espaces inclusifs et d'expériences positives qui donnent à toutes les filles la possibilité de découvrir le pouvoir du sport. Le sport renforce la confiance en soi, ce qui permet aux filles de passer leur vie à bouger et à pratiquer les sports qu'elles aiment. C'est pourquoi je suis si fière de m'associer à Nike pour soutenir le programme Confiance corporelle dans le sport. »

Lorsque les filles atteignent l'adolescence, leur corps subit d'importants changements. En bougeant et en faisant du sport, elles peuvent se sentir exposées et vulnérables aux jugements portés sur les capacités et les limites de leur corps, mais aussi sur leur apparence.

Selon les nouvelles conclusions de Dove et Nike, au Canada, l'environnement sportif a une incidence sur la confiance corporelle et l'estime de soi des filles :

44 % des filles qui abandonnent la pratique du sport se sont vu dire qu'elles n'avaient pas le corps qu'il fallait pour faire du sport et 45% ont été objectifiées ou jugées à cause de leur apparence physique 1 .

. 50 % des filles qui abandonnent le sport se sont vu dire qu'elles n'étaient pas assez douées.

Pourtant, les filles comprennent les avantages du sport : deux filles sur trois affirment qu'elles auraient davantage confiance en leur image corporelle si elles avaient pratiqué le sport plus longtemps.

Le programme d'entraînement en ligne Confiance corporelle dans le sport a fait ses preuves en matière de réduction de l'auto-objectivation et d'amélioration de l'estime corporelle. Il sera proposé par un réseau mondial d'organisations dans les écoles et les clubs de sport. Le programme s'appuie sur les engagements de longue date de Nike et de Dove en faveur des filles et vise à sensibiliser plus d'un million de jeunes dans le monde.

« Depuis 2004, Dove s'efforce d'offrir à la nouvelle génération des outils pour renforcer la confiance corporelle et l'estime de soi, afin qu'aucune jeune personne ne soit freinée dans son élan. En tant que premier fournisseur mondial d'éducation à l'estime de soi et à la confiance corporelle pour les filles, nous avons la responsabilité de soutenir les filles partout où leur estime de soi est en jeu. Le sport peut permettre aux filles d'avoir confiance en elles et de se sentir fortes, mais pour beaucoup d'entre elles, les jugements et les critiques auxquels elles font face dans l'environnement sportif nuisent à leur confiance et les empêchent de croire en elles-mêmes. Nous sommes fiers de nous associer à une marque qui partage nos valeurs comme Nike pour agir en faveur d'un avenir plus équitable pour les filles - en dedans et en dehors du sport », déclare Alessandro Manfredi, directeur du marketing chez Dove.

« Nike pense que tous les jeunes devraient avoir la possibilité de jouer, et nous cherchons à faire découvrir les jeux et le sport aux filles qui bougent peu », déclare Vanessa Garcia-Brito, vice-présidente et directrice de l'impact social et communautaire chez Nike, Inc. « À l'échelle mondiale, les filles font face à des obstacles culturels et sociaux complexes, et elles commencent à pratiquer le sport plus tard et l'abandonnent plus tôt. Notre partenariat avec Dove, qui met l'accent sur l'entraînement par la confiance corporelle, vise à changer cette situation. Ensemble, nous agissons pour briser les barrières en fournissant aux entraîneurs et entraîneuses les outils nécessaires pour donner aux filles une confiance en elles inépuisable. Nous croyons que nous créons la prochaine génération de dirigeantes et d'agentes de changement qui feront avancer le monde en faisant passer la conversation de l'apparence de leur corps aux capacités de leurs corps afin que davantage de filles continuent de pratiquer le sport et d'en ressentir les avantages. »

Visitez le site bodyconfidentsport.com pour en apprendre davantage et accéder au programme Confiance corporelle dans le sport.

À propos de la recherche

Dove et Nike ont réalisé cette étude afin d'exposer la véritable expérience sportive des filles et son incidence sur leur confiance en elles, ainsi que les raisons qui poussent les filles à abandonner le sport et les solutions potentielles.

Nous avons demandé à 4 917 jeunes d'âges, d'ethnies et de milieux socio-économiques différents au Brésil, au Canada, en Allemagne, en Italie, au Japon, au Royaume-Uni et aux États-Unis de participer à un sondage en ligne de 15 minutes.

L'étude a été menée auprès de 3 506 filles âgées de 9 à 17 ans (environ 500 par pays) et 1 391 garçons âgés de 9 à 17 ans (environ 200 par pays) qui avaient obtenu le consentement d'un parent ou d'un tuteur légal pour participer à l'étude.

À propos du programme Confiance corporelle dans le sport

Le programme Confiance corporelle dans le sport fournit aux entraîneurs le matériel dont ils ont besoin pour adapter leur approche afin d'inspirer la confiance corporelle aux filles et de les empêcher d'abandonner le sport. Le programme comprend des contributions de filles et d'entraîneurs de six pays, soit la France, l'Inde, le Japon, le Mexique, le Royaume-Uni et les États-Unis, ainsi que des outils dont la capacité à améliorer l'estime de soi et la confiance corporelle des jeunes filles a été scientifiquement éprouvée lors d'essais cliniques menés auprès de plus de 1 200 filles.

À propos du projet Dove pour l'estime de soi

Dove est le plus grand fournisseur de service d'éducation à l'estime de soi au monde. Depuis près de vingt ans, il propose aux parents, aux enseignants, aux mentors et aux enfants des outils gratuits et validés sur le plan éducatif, dans le cadre du projet Dove pour l'estime de soi. À ce jour, Dove a rejoint plus de 94 millions de jeunes dans 150 pays grâce au projet Dove pour l'estime de soi, et compte atteindre 250 millions de jeunes d'ici 2030.

À propos de Dove Canada

Dove a vu le jour aux États-Unis en 1957 lors du lancement de son pain de beauté, un mélange breveté composé de nettoyants doux et d'un quart de crème hydratante. Les soins sont au cœur de l'histoire de Dove; ce ne sont pas des promesses, mais des produits éprouvés qui ont permis à Dove de passer d'un simple fabricant de pains de beauté à l'une des marques de produits de beauté les plus populaires au monde.

Les femmes de tous les jours ont toujours été la principale source d'inspiration de Dove. Depuis ses débuts, l'entreprise est fermement résolue à proposer des soins de qualité supérieure à tous et à promouvoir une représentation réaliste de la beauté dans ses publicités, ses communications et ses campagnes. Dove estime que la beauté est à la portée de tous, et sa mission est de veiller à ce que tout le monde ait accès à une expérience positive de la beauté.

Depuis 65 ans, Dove cherche à élargir la notion étroite de beauté dans son travail, notamment en honorant la « Promesse de vraie beauté de Dove » et s'engageant à :

Représenter les femmes telles qu'elles sont dans la vraie vie et dans toute leur diversité avec honnêteté et respect. C'est pourquoi Dove s'attache à présenter des femmes ayant différents styles et couleurs de cheveux, indépendamment de leur âge, de leur taille ou de leurs origines ethniques. Représenter les personnes sans aucune distorsion numérique, au moyen d'images approuvées par les femmes qui sont photographiées. Aider les jeunes filles à avoir confiance en elles et en leur apparence grâce au projet Dove pour l'estime de soi, la plus grande campagne de sensibilisation du genre dans le monde, dont l'objectif est d'éduquer 250 millions de jeunes filles d'ici à 2030.

À propos de Nike

NIKE, Inc., dont le siège social est situé à Beaverton, dans l'Oregon, est le leader mondial de la conception, de la commercialisation et de la distribution de chaussures, de vêtements, d'équipements et d'accessoires authentiques pour une grande variété de sports et d'activités sportives. Converse, une marque entièrement détenue par NIKE, Inc., conçoit, commercialise et distribue des chaussures, des vêtements et des accessoires pour un style de vie athlétique. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez accéder aux communiqués sur le résultat net de NIKE, Inc. et à d'autres renseignements financiers à l'adresse https://investors.nike.com/ . Les particuliers peuvent également visiter le site https://about.nike.com/ et suivre NIKE sur X (anciennement Twitter), LinkedIn, Instagram et YouTube.

1 Question : À quelle fréquence (le cas échéant) vous retrouvez-vous dans chacune des situations suivantes lorsque vous pratiquez une activité sportive? Pensez à vos expériences passées et présentes. Total des filles, n = 3 506; total des filles ayant abandonné, n = 1 301

