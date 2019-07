Douze athlètes représenteront le Canada en goalball aux Jeux parapanaméricains de Lima 2019

L'équipe masculine et l'équipe féminine ont toutes les deux décroché la médaille de bronze, il y a quatre ans, aux Jeux parapanaméricains de Toronto 2015 et essaieront d'ajouter d'autres médailles à leur palmarès au Pérou. Lima 2019 est une compétition de qualification pour les Jeux paralympiques de Tokyo 2020, et l'équipe victorieuse du tournoi sera automatiquement qualifiée si elle n'avait pas encore obtenu sa qualification. Pour les deux équipes, cela signifie que le Canada doit conclure la compétition au deuxième rang derrière le Brésil ou au premier rang pour obtenir son billet pour Tokyo à cet événement.

L'équipe canadienne féminine sera menée par les vétéranes Whitney Bogart (double paralympienne), qui avait fait partie de la formation des Jeux de Toronto 2015, et Amy Burk (triple paralympienne). Le Canada avait conclu les Jeux paralympiques de Rio 2016 à la sixième place et les Championnats du monde de l'année passée au quatrième rang. Quatre athlètes - Megan Mahon (qui a également concouru aux Jeux paralympiques de Rio 2016), Abeer (Ruby) Hammad, Emma Reinke et Maryam Salehizadeh - feront leurs débuts aux Jeux parapanaméricains.

« Je suis très heureuse de me rendre à Lima, non seulement en tant que membre de l'équipe de goalball, mais aussi en tant que membre d'Équipe Canada! », déclare Burk. « Le CPC fait un travail formidable en appuyant tous ses athlètes et en réunissant tout le monde au sein de la grande famille d'Équipe Canada. Les événements comme celui-ci nous laissent toujours de merveilleux souvenirs. C'est un immense honneur de représenter le Canada et de porter l'unifolié. Notre objectif est de qualifier cette équipe pour Tokyo. »

Dans le tournoi à la ronde, l'équipe canadienne féminine concourra aux côtés du Brésil, du Pérou, du Costa Rica, du Mexique et des États-Unis, et les quatre premières équipes avanceront en demi-finale.

« L'équipe canadienne féminine est confiante à l'approche du tournoi de Lima », affirme Trent Farebrother, entraîneur-chef de l'équipe nationale féminine. « Elles savent qu'elles devront être solides en défense, et le reste se fera tout seul. »

Chez les hommes, le Canada envoie quatre paralympiens à Lima - Bruno Haché, Blair Nesbitt, Doug Ripley et Ahmad Zeividavi. Quatre membres de l'équipe ont fait partie de la formation médaillée de bronze, il y a quatre ans, à Toronto - Aron Ghebreyohannes, Haché, Nesbitt et Zeividavi - tandis que Peter Parsons fera ses débuts à des grands Jeux. Plus récemment, le Canada a terminé huitième des Jeux olympiques de Rio 2016 et 12e des Championnats du monde de 2018.

« Les Jeux parapanaméricains sont un tournoi important pour l'obtention d'une place aux Jeux paralympiques de Tokyo 2020 pour notre équipe canadienne de goalball », déclare Haché. « Je suis très fier de représenter le Canada avec des entraîneurs, des coéquipiers et des organisateurs respectueux et déterminés et de faire partie d'une telle quête de l'excellence. »

Les hommes se mesureront au Pérou et au Venezuela dans le groupe B, et les huit équipes participantes seront ensuite reclassées pour les quarts de finale sur la base de leur performance dans le tournoi à la ronde.

« Nous nous rendrons à Lima avec une équipe intrépide, déterminée à montrer les changements sur lesquels nous avons travaillé pendant toute l'année », affirme Nathalie Séguin, entraîneure-chef de l'équipe nationale masculine. « Nous avons des athlètes qui en seront à leurs premiers Jeux parapanaméricains et des vétérans. Toute notre énergie sera dirigée vers le seul laissez-passer disponible pour les Jeux paralympiques. »

Le goalball, joué par des athlètes ayant une déficience visuelle, est un des deux sports paralympiques n'ayant pas d'équivalent olympique. Les matchs sont disputés entre deux équipes de trois joueurs, et l'objectif de chaque équipe est de marquer en envoyant le ballon dans le but adverse. Tous les joueurs portent des bandeaux sur les yeux, quel que soit le degré de leur déficience visuelle pour s'assurer qu'aucun d'entre eux ne soit en mesure de voir. Les joueurs doivent se fier à leur ouïe pour suivre le ballon, qui est muni d'une cloche à l'intérieur, et s'orienter sur le terrain par le toucher à l'aide des marques tactiles.

« Je suis ravie d'accueillir nos athlètes en goalball au sein de notre équipe canadienne! », déclare Stephanie Dixon, chef de mission de l'Équipe parapanaméricaine canadienne pour les Jeux de Lima 2019. « Le goalball est un sport unique et dynamique, et je suis impatiente d'encourager nos équipes à Lima, alors qu'elles déploieront leurs meilleurs efforts. Je sais que vous avez travaillé fort pour être ici, et je vous souhaite la meilleure des chances! »

ÉQUIPE FÉMININE DE GOALBALL DES JEUX PARAPANAMÉRICAINS DE LIMA 2019

NOM VILLE NATALE ÂGE À LIMA Whitney Bogart* Ottawa, Ont. 33 ans Amy Burk* Charlottetown, Î.-P-É. 29 ans Meghan Mahon* Timmins, Ont. 23 ans Abeer (Ruby) Hammad Calgary, Alb. 26 ans Emma Reinke St. Thomas, Ont. 21 ans Maryam Salehizadeh Vancouver, C.-B. 32 ans *Paralympienne



ÉQUIPE MASCULINE DE GOALBALL DES JEUX PARAPANAMÉRICAINS DE LIMA 2019

NOM VILLE NATALE ÂGE À LIMA Aron Ghebreyohannes Calgary, Alb. 29 ans Bruno Haché* Dorval, QC 42 ans Blair Nesbitt* Stony Plain, Alb. 26 ans Peter Parsons Halifax, N.-É. 43 ans Doug Ripley* New Westminster, C.-B. 45 ans Ahmad Zeividavi* Vancouver, C.-B. 33 ans *Paralympien



Les Jeux parapanaméricains de Lima 2019, qui se dérouleront du 23 août au 1er septembre au Pérou, devraient surpasser ceux de Toronto 2015 qui ont été les plus imposants organisés jusqu'ici. On prévoit une participation record de 1 850 athlètes à ces Jeux. Le Canada sera représenté par une équipe d'environ 152 athlètes et partenaires de compétition dans 13 sports. Le Comité paralympique canadien dévoilera l'équipe complète officielle d'ici la fin du mois.

