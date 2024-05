Dossier Ultron Fondation / MaVie Global - Signification d'une décision

MONTRÉAL, le 24 mai 2024 /CNW/ - La publication du présent communiqué constitue le mode spécial de signification autorisé par le Tribunal administratif des marchés financiers (le « TMF ») de la décision rendue le 21 mai 2024 à la suite d'une audition tenue en l'absence des intimés dans le dossier Ultron Foundation / MaVie Global. Le mode spécial de signification vise spécifiquement l'intimée LOTTODAY.

Voir la décision no 2024-013-001

Par cette décision, le TMF a accueilli la demande de l'Autorité des marchés financiers et a prononcé les ordonnances et interdictions recherchées à l'égard des intimés dans ce dossier.

Le TMF a notamment interdit à MAVIELAB LTD, Ultron Technologies Incorporated, LOTTODAY, FlipMe, Nick Lemay, Stéphane Plante et Nathalie Mercier de mener des opérations et d'exercer des activités en valeurs mobilières. Le TMF a aussi ordonné aux intimés concernés de retirer toute publication relative à toute forme d'investissement liée à MAVIE et/ou de bloquer l'accès à leur sites Internet.

L'Autorité poursuit son enquête dans ce dossier. Les intimés ont 15 jours à compter de la décision pour déposer un avis de contestation.

