Dossier santé numérique : dans les traces de SAAQclic

MONTRÉAL, le 12 sept. 2025 /CNW/ - Devant les nombreuses ratées du « Dossier santé numérique » (DSN), la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) réclame un temps d'arrêt pour éviter un nouveau scandale digne de SAAQclic.

Ce projet, qui vise à mettre en place un dossier de santé numérique provincial unique, est en cours d'implantation dans les Centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) Mauricie-Centre-du-Québec et Nord-de-l'Île-de-Montréal.

Les derniers calculs laissent déjà présager que le projet global de 1,5 milliard de dollars (G$) sera multiplié par deux. Pour leur part, les deux projets-pilotes sont dotés d'un budget de près de 310 M$. En août, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a autorisé un investissement additionnel de 95 M$ en raison de dépassements de coûts. Ces 95 M$ ne couvrent pas les frais supplémentaires de 11,5 M$ pour chaque mois de retard du projet. D'ailleurs, l'appel au boycottage de la Fédération des médecins spécialistes du Québec laisse présager de nouveaux délais.

L'implantation du DSN connaît aussi des ratées au niveau de la formation. À l'origine, ce poste budgétaire a été complètement oublié dans les calculs du projet. Les budgets de formation sont pris à même l'argent des travailleuses et travailleurs prévu aux conventions collectives. Seulement pour le CIUSSS Mauricie-Centre-du-Québec, le DSN engloutira la grande majorité du budget de formation total de 2,8 M$.

La difficulté de libérer les travailleuses et les travailleurs de leurs tâches régulières pour suivre la formation nécessaire au déploiement du DSN s'ajoute également à la liste de problèmes. De plus, les établissements visés par le projet-pilote ne disposent d'aucun plan B si le DSN ne peut être déployé comme prévu le 29 novembre prochain.

« À ce rythme, on se dirige vers un nouveau scandale de dépassements de coûts digne de SAAQclic, dénonce le président de la FSSS-CSN, Réjean Leclerc. Les objectifs de réduction de la paperasse et du fardeau bureaucratique du DSN sont louables, mais ce projet ne doit pas se faire à n'importe quel prix et de façon improvisée. »

Le DSN contiendra notamment l'historique médical des patient-es, les notes médicales, les rendez-vous et les prescriptions électroniques. « Vu la nature sensible de ces renseignements et les conséquences sur la santé des patient-es que pourraient avoir des problèmes informatiques, le gouvernement ne doit pas baisser les yeux sur les nombreux drapeaux rouges », insiste M. Leclerc.

Pour le ministère de la Santé et des Services sociaux, le DSN vient rejoindre le Système d'information des finances, de l'approvisionnement et des ressources humaines (SIFARH), un autre grand projet numérique qui accuse d'importants dépassements de coûts et des retards.

« Tout comme avec SAAQclic, la CAQ dépense sans compter l'argent des contribuables dans des projets de virage numérique, mal ficelés, confiés à l'entreprise privée et qui posent des enjeux de souveraineté numérique. En parallèle, ce gouvernement tente d'économiser en coupant dans les soins et les services à la population. La FSSS demande l'arrêt du projet DSN, le temps de réfléchir à une alternative moins précipitée et moins chère », termine Réjean Leclerc.

