Dossier Lovaganza - Marc-Éric Fortin est condamné à 18 mois de prison

1 Ne pas confondre avec Jean-François Gagnon détenteur du certificat no 172022 en assurance de personnes et exerçant ses activités auprès de Services financiers Jean-François Gagnon inc., puis inscrit à titre de représentant de courtier en épargne collective (BDNI no 2065321) et exerçant ses activités auprès de Placements Financière Sun Life (Canada) inc.