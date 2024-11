Dossier Jocelyn Grégoire - Pénalité administrative à l'encontre de François Bélanger

1

Ne pas confondre l'intimé François Bélanger avec : François Belanger détenteur du certificat n o 170735 en assurance de personnes et en planification financière, également inscrit à titre de représentant de courtier en placement (BDNI n o 1940181) et exerçant ses activités auprès de BMO Nesbitt Burns inc. et BMO Services-conseils en assurances et planification successorales inc.;

170735 en assurance de personnes et en planification financière, également inscrit à titre de représentant de courtier en placement (BDNI n 1940181) et exerçant ses activités auprès de BMO Nesbitt Burns inc. et BMO Services-conseils en assurances et planification successorales inc.; François Bélanger inscrit à titre de représentant de courtier sur le marché dispensé (BDNI n o 4446261) et exerçant ses activités auprès de Mogo Gestion d'Actifs inc.;

4446261) et exerçant ses activités auprès de Mogo Gestion d'Actifs inc.; François Bélanger détenteur du certificat n o 189768 en assurance de dommages (courtier) et exerçant ses activités auprès de AMR Assurances multi-risques inc.;

189768 en assurance de dommages (courtier) et exerçant ses activités auprès de AMR Assurances multi-risques inc.; François Bélanger inscrit à titre de représentant de courtier en épargne collective (BDNI n o 4004911) auprès de Desjardins Cabinet de services financiers inc.