Dossier des bandelettes sous-urétrales - La FMSQ salue la bonification de l'offre de services annoncée par le ministre Dubé

MONTRÉAL, le 17 déc. 2020 /CNW Telbec/ - La présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ), Dre Diane Francoeur, se réjouit de l'annonce faite aujourd'hui par le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Christian Dubé, en regard de la bonification de l'offre de services pour les complications liées à la mise en place d'une bandelette sous-urétrale.

Selon la FMSQ, le déploiement de centres d'expertise est une excellente nouvelle pour les femmes qui sont aux prises avec des complications causées par l'installation d'une bandelette sous-urétrale. « Nous avons toute l'expertise nécessaire au Québec pour aider ces patientes et le fait que ces ressources seront dorénavant regroupées dans des centres dédiés facilitera leur prise en charge complète », a déclaré Dre Francoeur. Il est nécessaire de rappeler que dans la très grande majorité des cas, l'installation d'une bandelette sous-urétrale se fait avec succès et change positivement la vie des femmes. « Comme pour toutes les chirurgies, il y a toujours un risque de complication et nous devons être en mesure de pouvoir rapidement corriger la situation. Les centres d'expertise y contribueront et c'est pourquoi nous souhaitions leur création. Je tiens d'ailleurs à remercier le ministre Dubé qui a donné suite à cette demande, notamment pour son écoute dans ce dossier », a déclaré Dre Francoeur.

L'annonce du ministre québécois de la Santé et des Services sociaux a également été accueillie positivement par la présidente de l'Association des obstétriciens et gynécologues du Québec, Dre Violaine Marcoux. « Donner suite aux recommandations du rapport du Collègue des médecins était la chose à faire. De plus, les mesures annoncées aujourd'hui nous aideront à accompagner plus efficacement les patientes avec des complications liées à l'installation d'une bandelette sous-urétrale et c'est pourquoi nous ne pouvons que saluer l'annonce du ministre ».

De son côté, le Dr Alain Maillette, président de l'Association des urologues du Québec, a aussi tenu à souligner l'annonce d'aujourd'hui et à rappeler toute la collaboration offerte par les urologues dans ce dossier. « Nos experts sont effectivement mis à contribution pour que les meilleures pratiques reconnues dans le domaine soient partagées. Le corps médical fait son travail avec professionnalisme et est toujours soucieux d'améliorer ses façons de faire. Notre objectif a toujours été et demeurera le même, soit le bien-être des Québécois et des Québécoises. En ce sens, nous nous réjouissons des actions posées par le gouvernement aujourd'hui, car elles y contribueront », a-t-il déclaré.

Santé Canada doit également agir

La FMSQ se dit également heureuse de la mise en place d'un registre provincial permanent des bandelettes sous-urétrales installées au cours des prochains mois, mais croit que c'est Santé Canada qui aurait dû agir depuis longtemps en la matière. En effet, à l'heure actuelle, il n'existe pas au Canada de registre pour les dispositifs insérés dans le corps des patients et des patientes lors d'interventions chirurgicales, ce que déplore fortement la FMSQ. Cela complique la tâche du réseau de la santé lors des rappels, comme l'information n'est pas répertoriée.

« Il est grand temps que Santé Canada suive notre recommandation et implante un registre pancanadien qui fera en sorte de répertorier tous les dispositifs insérés de manière permanente dans le corps des Canadiens et des Canadiennes. Cela nous permettrait d'agir plus efficacement en cas de rappel de certains produits et d'aviser rapidement les personnes concernées. Santé Canada ne peut plus se contenter de faire de simples vigies, un registre est nécessaire et le dossier des complications liées aux bandelettes sous-urétrales est venu une fois de plus nous le rappeler », a conclu Dre Diane Francoeur.

