Dossier Ace Prime Group et Axes-Prime Ltd. - Signification d'une demande de prolongation d'ordonnances

MONTRÉAL, le 29 août 2025 /CNW/ - Par la publication du présent communiqué, l'Autorité des marchés financiers (AMF) annonce qu'elle présentera le 18 septembre 2025 une demande de prolongation d'ordonnances de blocage en lien avec le dossier Ace Prime Group et Axes-Prime Ltd. Ce communiqué constitue le mode spécial de signification autorisé par le Tribunal administratif des marchés financiers (TMF) à l'égard des personnes suivantes, qui sont visées par les ordonnances :

Syrile Elat Atouma;

Stalone Nkemberg Mbana;

Claudia Bimu Nkwenti;

Luc Musoro Cheikai Mbah;

Erica Jane Musoro.

La signification vise également les parties mises en cause suivantes :

Binance Canada Ltd.;

Namecheap inc.;

Cloudfare, inc.

Voir la demande de prolongation d'ordonnances et l'avis de présentation.

L'AMF demandera au TMF de prolonger les ordonnances de blocage initialement prononcées le 31 mai 2022 dans ce dossier, et ce, pour une période de trois mois.

Cette demande sera présentée dans le cadre d'une audience numérique le 18 septembre 2025, à 14 h, lors de la chambre de pratique du TMF.

