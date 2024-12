Dormez-vous sauve Noël!

Le Grinch ne risque pas de nous priver de la magie des Fêtes grâce à notre précieux partenaire Dormez-vous. Bien que la livraison du courrier soit temporairement interrompue, les gens peuvent toujours illuminer les fêtes des enfants malades et de leur famille en déposant leurs dons dans n'importe quel magasin Dormez-vous de la grande région de Montréal. Notre généreux partenaire détaillant s'assurera que les chèques parviennent à l'Hôpital, protégeant ainsi chaque dollar envoyé pour aider les patients vulnérables du Children et les futures mamans qui vivent une grossesse à risque.

Répandre la joie de Noël!

« C'est un miracle de Noël », déclare Renée Vézina, présidente de La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants. « La grève des postes a un impact énorme sur notre campagne annuelle des Fêtes, à un moment de l'année où les enfants et leur famille ont le plus besoin de nous. Nous sommes profondément reconnaissants à Dormez-vous de nous aider à sauver les Fêtes pour nos jeunes patients et leurs familles! »

Chaque année, en décembre, de généreux donateurs et donatrices envoient environ 500 000 $ par la poste pour aider les enfants trop malades pour rentrer chez eux pour les Fêtes et les jeunes patients qui dépendent du Children pendant le reste de l'année. Cet argent sert à financer des programmes essentiels qui aident les enfants à faire face à une maladie grave et les familles en difficulté à payer l'épicerie, l'essence, les repas et le stationnement, ce qui est particulièrement important en cette période de l'année. Il soutient aussi le Pavillon Kat Demes, où les familles de l'extérieur trouvent un chez-soi loin de chez elles pendant l'hospitalisation de leur enfant. Grâce à la générosité des donateurs, les parents peuvent se concentrer sur ce qui est le plus important : aider leur enfant à se rétablir.

Doublez l'impact de votre don!

Il y a d'autres bonnes nouvelles : chaque dollar donné d'ici le 31 décembre sera égalé par P.K. Subban et sa Fondation, jusqu'à concurrence de 250 000 $. Chaque don aura ainsi deux fois plus d'impact pour aider les enfants malades à retrouver la santé et leur énergie et à redevenir des enfants tannants. Car un enfant tannant est un enfant en santé, et nous voulons que chaque enfant du Québec soit en aussi bonne santé que possible.



Si vous ne pouvez pas vous rendre dans une succursale Dormez-vous de la grande région de Montréal, vous pouvez quand même aider :

Donnez en ligne : fondationduchildren.com

Appelez-nous : 514-934-4846 ou 1-866-934-4846 (sans frais)

Venez nous voir : 5002, boul. De Maisonneuve Ouest, ou bureau de la Fondation au Children, en face du Sushi Shop.

Un énorme merci à Dormez-vous et à tous nos généreux donateurs et alliés. Toute l'équipe du Children et de La Fondation du Children vous souhaite de très joyeuses Fêtes!

