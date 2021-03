Dormez-vous lance un appel aux Québécois pour qu'ils fassent de leur sommeil une priorité à l'occasion de la Journée mondiale du sommeil avec la campagne #Lesommeilestmapromesse

À titre de chef de file dans le domaine du sommeil depuis plus de 25 ans, Dormez-vous comprend le rôle essentiel que joue le sommeil dans la santé et le bien-être en général. C'est pourquoi elle s'engage à aider les Québécois à obtenir leur meilleure nuit de sommeil. Pour sensibiliser le public à l'importance du sommeil, Dormez-vous promeut la Journée mondiale du sommeil afin d'inspirer des conversations sur le thème du sommeil et de susciter des changements concrets.

Le sommeil est le carburant qui alimente la journée. C'est une fonction essentielle du bien-être général qui permet à l'organisme de se réinitialiser et de se recharger pour le lendemain. Le sommeil est essentiel au bon fonctionnement du cerveau. Il lui procure le repos et la récupération nécessaires pour fonctionner de manière optimale. Une bonne nuit de sommeil permet également d'améliorer la productivité, la concentration, l'énergie, la créativité ainsi que la régulation et la gestion des émotions. Face aux rythmes effrénés de la vie actuelle, aux responsabilités accrues et à l'augmentation des sentiments de stress et d'anxiété depuis l'apparition de la pandémie de la COVID-19, le sommeil subit souvent les conséquences les plus graves. Il est pourtant négligé et n'est pas considéré comme une priorité.

Consciente de ces nouvelles réalités et à l'occasion de la Journée mondiale du sommeil, Dormez-vous s'est associée à SleepScore Labs, l'entreprise spécialisée dans la science du sommeil qui est à l'origine de la gamme la plus complète de solutions de sommeil fondées sur des données probantes, pour examiner en profondeur la façon dont les Canadiens dorment. SleepScore Labs a analysé plus de 94 000 nuits de données provenant d'utilisateurs canadiens de l'application mobile SleepScore. Cette application permet de mesurer avec précision le sommeil grâce aux mouvements du corps et au rythme respiratoire des utilisateurs. Leur analyse a révélé que de nombreux Canadiens manquent de sommeil. Les utilisateurs dorment en moyenne six heures par nuit. Une moyenne bien inférieure aux sept à neuf heures par nuit recommandées par les experts. En revanche, lorsqu'il s'agit de s'endormir, la majorité des utilisateurs canadiens (79 %) le font dans la fourchette recommandée de cinq à trente minutes, le temps moyen pour s'endormir étant de 22 minutes. Ces deux données indiquent que même si les Canadiens, en moyenne, n'ont pas de difficulté à s'endormir, ils ont du mal à accorder la priorité à un nombre d'heures de repos suffisant pour préserver une santé optimale.

D'autres recherches actuelles suggèrent également qu'il existe une corrélation entre l'isolement social et la qualité du sommeil. Une étude a révélé que les personnes confrontées à un niveau accru d'isolement social étaient plus sujettes à signaler des troubles du sommeil. Compte tenu du manque d'interactions sociales attribuable à la pandémie, il est plus que jamais essentiel que les Québécois prennent des mesures actives pour favoriser de bonnes habitudes de sommeil.

« Dormez-vous s'est donné pour mission de conscientiser les Québécois sur le pouvoir du sommeil et sur sa capacité à favoriser une meilleure santé et un meilleur bien-être. Ces données renforcent le fait que les Québécois doivent prendre des mesures actives pour donner la priorité à leur sommeil », a déclaré M. Stewart Schaefer, président de Dormez-vous. « Cette année a été exceptionnellement difficile pour nous tous. La pandémie a toutefois motivé les Québécois à accorder une plus grande importance à leur santé et à leur bien-être personnels. Ainsi, une bonne nuit de sommeil doit faire partie intégrante de l'équation. À l'occasion de la Journée mondiale du sommeil, nous voulons inspirer les Québécois à réfléchir à leurs habitudes de sommeil actuelles et les éduquer sur la façon dont ils peuvent améliorer leur sommeil. »

Afin d'encourager les Québécois à bien veiller sur eux-mêmes et à adopter de meilleures habitudes de sommeil, Dormez-vous lance sa campagne #Lesommeilestmapromesse, qui invite tous les Québécois à se faire une promesse de sommeil. Dormez-vous comprend que le sommeil de chacun est unique. C'est pour cela que la Promesse du sommeil repose sur l'idée que de simples actions réalisables se transformeront éventuellement en habitudes saines. Pour certains, il peut s'agir de réduire le temps passé devant l'écran avant de se coucher, de créer un rituel de détente à l'heure du coucher ou de calmer son esprit par une respiration intentionnelle avant de se coucher. Dormez-vous encourage les Québécois à partager leur promesse de sommeil sur Instagram en identiquetant @dormezvousqc et en utilisant le mot-clic #Lesommeilestmapromesse.

Dans le cadre de la campagne #Lesommeilestmapromesse, Dormez-vous propose en outre aux Québécois les produits dont ils ont besoin pour optimiser leur hygiène du sommeil. Il s'agit notamment du lancement de sa nouvelle Boutique Dormez bien, qui propose un éventail de produits de bien-être innovants pour aider les Québécois à combler leurs besoins personnels en matière de sommeil et à obtenir une meilleure nuit de sommeil. Dormez-vous diffusera également cinq conseils simples qui peuvent aider les Québécois à profiter de leur meilleur sommeil.

Depuis plus de deux décennies en affaires, Dormez-vous a gagné la confiance de ses clients grâce à son engagement à offrir une expérience de magasinage personnalisée, guidée par les connaissances de son équipe d'experts en sommeil, qui sont motivés à trouver des solutions personnalisées pour combler les besoins des Québécois en matière de sommeil. La sélection innovante de matelas, d'oreillers, d'articles de literie et d'accessoires de sommeil proposée par les marques de sommeil les plus innovantes du monde a simplifié l'expérience d'achat des Québécois, qui continuent à accorder la priorité à leur sommeil et à privilégier leur santé et leur bien-être.

Pour en savoir plus sur les offres de Dormez-vous, consultez le site www.dormezvous.com ou visitez-nous sur Instagram à @dormezvousqc pour participer à notre concours sur la Journée mondiale du sommeil et courir la chance de gagner de superbes prix.

À propos de Dormez-vous :

Dormez-vous est le principal détaillant omnicanal de matelas et de literie au Québec dédié à soutenir la santé et le bien-être des Québécois afin d'aider chaque personne à profiter d'une bonne nuit de sommeil. En date du 16 mars 2021, Dormez-vous compte 61 magasins et 3 centres de distribution au Québec. Tous les magasins de l'entreprise sont la propriété de l'entreprise. Cela lui permet de développer et de maintenir une forte culture axée sur le service à la clientèle, ce qui se traduit par une expérience cohérente et de qualité supérieure en magasin et lors de la livraison à domicile. Dormez-vous fait aussi équipe avec des organismes de bienfaisance du Québec pour donner des matelas neufs et légèrement usagés aux familles et aux enfants dans le besoin. Pour en savoir plus sur l'entreprise, veuillez consulter le site www.dormezvous.

À propos de SleepScore Labs

SleepScore Labs est une entreprise spécialisée dans la science et l'amélioration du sommeil qui transforme le monde en améliorant le sommeil, en se fondant sur la science et une technologie de pointe. SleepScore Labs a été fondée en 2016 par une équipe d'experts en sommeil provenant des entreprises, des institutions et des organisations telles que ResMed, Apple, Philips et Harvard. Ensemble, nous permettons à des entreprises et organisations éminentes de renforcer leurs offres en matière de santé et de bien-être, ce qui est prouvé par un meilleur sommeil. Après avoir étudié plus de 70 millions d'heures de sommeil pendant plus de dix ans, nous avons créé la suite de services la plus complète au monde pour aider les consommateurs à améliorer leur sommeil et les entreprises à améliorer leurs offres dans ce domaine. Initialement une coentreprise entre ResMed, le Dr Mehmet Oz et Pegasus Capital Advisors L.P., la société a évolué pour inclure d'autres partenaires et investisseurs stratégiques. Basée à Carlsbad, en Californie, avec un bureau à Dublin, en Irlande, nous avons développé la technologie SleepScore™ optimisée par ResMed pour offrir l'application sommeil la plus précise au monde. L'écosystème de SleepScore Labs fournit également des données, des outils d'innovation et de validation de produits, ainsi que des opportunités de licences technologiques pour les entreprises qui conçoivent des produits et des solutions visant à améliorer le sommeil de centaines de millions de personnes.

SleepScore ne fournit pas de conseils médicaux, de diagnostic ou de traitement par le biais de son service ou de ses fonctions disponibles. Le contenu et le service fournis sont uniquement destinés à servir de ressource et d'outil d'information pour améliorer votre sommeil. Il faut toujours demander l'avis d'un médecin ou d'un prestataire de soins de santé qualifié pour toute question relative à un état de santé.

