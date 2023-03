Dormez-vous lance le défi de dormir 248 heures en l'honneur du Mois de sensibilisation au sommeil

Dormez-vous met les Québécois au défi de dormir 8 heures par jour tout au long de ce mois afin de promouvoir des habitudes de sommeil plus saines qui favorisent le bien-être physique et mental.

MONTRÉAL, le 1er mars 2023 /CNW/ - Dormez-vous, le principal détaillant spécialisé dans le sommeil au Québec, s'est donné pour mission d'aider les Québécois à adopter de meilleures habitudes de sommeil pour améliorer leur santé et leur bien-être. Ainsi, à l'occasion du mois de sensibilisation au sommeil en ce mois de mars, l'entreprise lance le défi de « 248 heures de sommeil » pour encourager les Québécois à consacrer 8 heures de temps à dormir, pendant 31 jours, pour bénéficier d'un sommeil de meilleure qualité.

En tant que champion de la Journée mondiale du sommeil (17 mars), Dormez-vous souhaite souligner l'impact puissant et transformateur du sommeil sur notre santé et notre bien-être. Le sommeil est essentiel pour que nous puissions être performants tant sur le plan mental que physique. Cependant, la plupart des Canadiens ont des problèmes de sommeil. Selon une étude récente sur les habitudes de sommeil, 56 % d'entre eux déclarent se réveiller fatigués et avoir du mal à passer une bonne nuit de sommeil. L'étude a également révélé que si plus de 90 % des Canadiens conviennent que le sommeil est important pour leur santé, seuls 55 % d'entre eux ont pris des mesures concrètes au cours de l'année écoulée pour donner la priorité à leur sommeil.1

« En tant que principal expert en sommeil au Québec, nous savons que le sommeil est le carburant qui alimente notre journée et nous permet de nous sentir au mieux de notre forme », explique Stewart Schaefer, président de Dormez-vous. « En mars prochain, nous sommes fiers de promouvoir le sommeil tout au long du mois avec l'introduction du défi de 248 heures de sommeil, alors que nous mobilisons les Québécois pour qu'ils se joignent à nous afin de développer de saines habitudes de sommeil par le biais de petites étapes réalisables afin de favoriser une meilleure nuit de sommeil. »

Petites actions pour un grand impact : Le défi de 248 heures de sommeil a pour but d'inciter les Québécois à adopter de saines habitudes de sommeil par le biais de petits gestes quotidiens qui aident à établir de meilleures habitudes de sommeil. Pour adopter des habitudes de sommeil saines, il suffit d'éteindre les appareils une heure avant d'aller se coucher, de s'efforcer d'aller se coucher à la même heure tous les jours afin de créer une certaine constance et d'établir une routine apaisante à l'heure du coucher, comme lire ou prendre un bain chaud pour vous permettre de vous détendre après votre journée.

L'utilisation du filtre de réalité augmentée pendant le défi : Les Québécois peuvent participer au défi en essayant le filtre de réalité augmentée de Dormez-vous avec des messages leur invitant à adopter de bonnes habitudes de sommeil sur Instagram. Les utilisateurs du filtre interactif de réalité augmentée peuvent taguer leurs amis et leurs membres de famille pour qu'ils prennent de petites mesures favorisant un meilleur sommeil et sensibiliser le public à l'importance du sommeil pour notre santé et notre bien-être, de manière amusante, tout au long du mois de sensibilisation au sommeil.

En sa qualité de leader dans le domaine du sommeil depuis plus de 28 ans, Dormez-vous s'engage à soutenir les Québécois dans leur quête de bien-être et à adopter de meilleures habitudes de sommeil tout au long de l'année. Les experts en sommeil de l'entreprise ont les connaissances et la formation nécessaires pour aider les Québécois à trouver des solutions de sommeil personnalisées pour répondre à leurs besoins individuels en matière de sommeil. En outre, l'application mobile Tout pour le sommeil de Dormez-vous propose des solutions et des outils fondés sur des données probantes pour créer des programmes de sommeil personnalisés avec un soutien de contour afin d'améliorer leurs habitudes de sommeil et leur bien-être.

À propos de Dormez-vous

Dormez-vous est le principal détaillant spécialisé dans le sommeil au Québec. En date du 1er mars 2023, Dormez-vous compte 63 magasins détenus par la société et 3 centres de distribution au Québec. Dormez-vous est une organisation dont l'objectif est de transformer des vies en sensibilisant les Québécois et Québécoises au pouvoir du sommeil. Elle s'engage à créer une culture d'entreprise fondée sur l'inclusion et la diversité, où les différences sont acceptées et valorisées. La société soutient de manière significative et positive son environnement et les communautés où elle exerce ses activités grâce à son programme complet de recyclage de matelas et de sommiers qui permet d'éviter que les matelas ne se retrouvent dans les sites d'enfouissement. De plus, son programme de don de lits permet de donner des matelas et des sommiers à des organismes de bienfaisance au Québec afin d'aider les familles et les enfants dans le besoin à obtenir une bonne nuit de sommeil. Pour en savoir plus sur l'entreprise, visitez le site www.dormezvous.com.

