Donnez un sourire, recevez un sourire et posez un geste qui compte vraiment - La collecte de fonds annuelle du Biscuit Sourire(MC) de Tim Hortons® est de retour la semaine prochaine

« Tim Hortons est une marque qui, depuis 55 ans, bâtit sa renommée de village en village et de ville en ville. Cette campagne est l'une des nombreuses initiatives qui nous permettent de redonner aux communautés dans lesquelles nous vivons et travaillons. Nos invités, propriétaires de restaurant et membres d'équipe peuvent être très fiers, sachant que les fonds amassés durant la campagne servent à appuyer directement des organismes caritatifs locaux. Nous sommes toujours très heureux de voir le Biscuit Sourire revenir en septembre de chaque année et d'être en mesure d'appuyer des organismes caritatifs, hôpitaux et programmes communautaires locaux à travers le pays. »

- Mike Hancock, chef de l'exploitation, Tim Hortons

Renseignements sur la campagne du Biscuit Sourire

En 2018, la campagne du Biscuit Sourire a permis d'amasser 7,8 millions de dollars au pays.

Nous distribuons des sourires depuis plus de 23 ans - le premier Biscuit Sourire a été vendu en 1996 afin d'aider à amasser des fonds pour l'hôpital pour enfants d' Hamilton , en Ontario .

, en . La campagne du Biscuit Sourire a pris de l'ampleur pour devenir un important événement de collecte de fonds aux restaurants Tim Hortons .

. En 2019, les propriétaires de restaurant Tim Hortons appuient 50 organismes caritatifs de plus qu'en 2018 par le biais de la campagne du Biscuit Sourire, pour un total de 550 organismes caritatifs, hôpitaux et programmes communautaires locaux.

À propos de Tim Hortons® Canada

