BOUCHERVILLE, QC, le 27 mars 2023 /CNW/ - RONA inc., un chef de file du secteur de la rénovation résidentielle au Canada exploitant ou desservant quelque 450 magasins corporatifs et affiliés sous diverses enseignes et dont le siège social est établi à Boucherville, au Québec, lance sa sixième campagne annuelle de collecte de fonds pour Opération Enfant Soleil et Children's Miracle Network, deux organismes qui soutiennent 14 hôpitaux pour enfants au pays. Du 27 mars au 28 avril 2023, les magasins corporatifs Lowe's, RONA et Réno-Dépôt du pays, ainsi que 42 marchands affiliés RONA et 6 centres de distribution uniront leurs forces pour récolter des dons en magasin et en ligne.

Sur cette photo, Lexie Gendron, 8 ans, ambassadrice de la campagne d'Opération Enfant Soleil, et sa maman Aurélie Pouliot. Sur cette photo, Janessa, 14 ans, ambassadrice de la campagne Children's Miracle Network.

Au Québec, les magasins RONA et Réno-Dépôt participants vendront également des billets de tirage pour la Maison Enfant Soleil signée Bonneville, dont RONA est le fournisseur officiel de matériaux de construction. « C'est un réel honneur de contribuer à améliorer la santé et qualité de vie des enfants au pays et d'aider les hôpitaux à leur prodiguer des soins avancés. C'est aussi une fierté de constater la mobilisation des employé(e)s de notre réseau, tout comme la contribution de nos clients lors de chaque campagne et la générosité de nos fournisseurs qui font des dons de matériaux pour la Maison Enfant Soleil. Au cours des cinq dernières années, RONA a remis plus de 4,7 M$ aux fondations d'hôpitaux pour enfants partout au Canada et nous nous engageons à poursuivre cet élan pour cette sixième édition », déclare Mélanie Lussier, directrice, Communications externes et développement durable chez RONA inc.

Une campagne humaine à l'image des enfants

Lexie, 8 ans, ambassadrice de la campagne d'Opération Enfant Soleil

Lexie est atteinte d'amyotrophie spinale, une maladie dégénérative qui s'attaque aux cellules nerveuses. Les traitements sont primordiaux. En fait, ils ont permis de stabiliser l'état de la petite Lexie. C'est grâce à la solidarité et à la générosité des gens qu'elle peut bénéficier de soins adaptés à sa condition.

« Pendant que Lexie affronte avec courage les traitements qui lui permettent de ralentir la progression de sa maladie, elle peut compter sur la générosité et sur le dévouement de tous ceux et celles qui ont à cœur de soutenir les enfants malades », mentionne Aurélie, la mère de Lexie.

Janessa, 14 ans, ambassadrice de la campagne Children's Miracle Network

À l'âge de sept ans, Janessa a reçu un diagnostic d'insuffisance rénale. En novembre 2020, elle a subi une greffe de rein et l'opération s'est bien déroulée. Aujourd'hui, sa situation est stable. Grâce aux dons de la population et au sens de l'innovation des membres de l'hôpital, Janessa peut désormais faire ses examens de suivi à distance.

« Après notre déménagement pour se rapprocher des soins dont Janessa avait besoin, l'équipe de l'hôpital pour enfants a non seulement aidé ma fille Janessa, mais elle a aussi permis à notre famille de revenir au sein de notre communauté des Premières Nations à Pukatawagan. En soutenant les hôpitaux pour enfants, vous ne soutenez pas seulement les enfants, vous aidez des familles entières », explique sa mère, Brenda.

Pour obtenir plus d'information sur les principales campagnes philanthropiques de RONA, visitez le site www.ronainc.ca/fr/responsabilite-corporative/communautes.

À propos d'Opération Enfant Soleil : tous ensemble, pour le mieux-être des enfants du Québec

Grand rassembleur des Québécois autour de la cause des enfants malades, Opération Enfant Soleil appuie leur guérison partout dans la province. Au cours des 36 dernières années, plus de 302 millions de dollars ont été remis grâce à la générosité des partenaires, des bénévoles et des donateurs. Grâce à cette contribution, une centaine de projets se concrétisent chaque année dans les hôpitaux régionaux ainsi que dans les grands centres pédiatriques : acquisition d'équipements de pointe, adaptés à la taille des enfants; aménagement d'environnements de soins confortables et optimaux; des soins de proximité, près de la maison et de la famille; des projets de recherche novateurs, pour aller toujours plus loin. Des sommes sont également versées à des organismes chaque année pour la réalisation de plusieurs projets liés à la prévention, grâce au Fonds sports et santé durable. Pour découvrir tous les petits et les grands miracles que votre générosité permet de réaliser aux quatre coins du Québec, visitez le www.operationenfantsoleil.ca.

À propos de Children's Miracle Network

Le Children's Miracle Network® amasse des fonds pour 170 hôpitaux membres, dont 14 sont situés au Canada. Chaque don reste dans la collectivité afin de financer les traitements essentiels, les services de santé, l'achat d'équipement médical pédiatrique et soutenir la recherche. Ses divers partenaires et programmes de collectes de fonds soutiennent sa mission de sauver et d'améliorer la vie du plus grand nombre d'enfants possible. Visitez le site Web du Children's Miracle Network pour en apprendre plus au sujet de sa cause. Au Canada, le Children's Miracle Network est administré par Les fondations d'hôpitaux pour enfants du CanadaMD.

Apprenez-en plus sur l'importance du soutien communautaire pour les hôpitaux pour enfants, trouvez votre hôpital membre du réseau et découvrez comment donner là où les miracles se produisent au www.childrensmiraclenetwork.ca

À propos de RONA inc.

Jouissant d'une riche et longue histoire, RONA inc. accompagne les Canadiennes et les Canadiens dans leurs projets de rénovation et de construction depuis 1939. Pour y arriver, l'entreprise compte sur une équipe de 26 000 employé(e)s, à qui elle s'efforce d'offrir un milieu de travail inclusif où chacun(e) est invité(e) à apporter sa contribution. RONA inc. figure au palmarès des meilleurs employeurs de la région de Montréal depuis 2021. De plus, grâce à ses efforts continus en matière de développement durable, l'entreprise a reçu le Mercure Stratégie de développement durable en 2022 et est reconnue comme un des employeurs les plus écolos au Canada. Pour en apprendre davantage sur l'entreprise, consultez le site Web www.ronainc.ca.

