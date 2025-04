Une collecte de fonds aura lieu dans tous les magasins corporatifs RONA+ et RONA du 21 avril au 31 mai 2025

Cette campagne a pour objectif de contribuer à des projets de construction ou de rénovation visant à améliorer les milieux de vie ou l'accès au logement pour des populations canadiennes dans le besoin

BOUCHERVILLE, QC, le 17 avril 2025 /CNW/ - La Fondation RONA, qui chapeaute les activités philanthropiques de RONA inc., un chef de file dans le secteur de la rénovation résidentielle au Canada exploitant et desservant 425 magasins corporatifs et affiliés, lance la semaine prochaine l'édition 2025 de la campagne Bâtir avec cœur. Cette campagne a pour objectif d'aider sept organismes canadiens à but non lucratif ayant un projet visant à revitaliser un milieu de vie ou à faciliter l'accès au logement pour des personnes victimes de violence conjugale et leurs enfants, des familles à faible revenu et des personnes ayant des besoins particuliers ou des enjeux de santé mentale.

L’équipe de Lanark County Interval House, l’organisme choisi pour la province de l’Ontario. (Groupe CNW/RONA inc.)

« Nous sommes convaincus que chaque personne mérite un endroit où vivre, et c'est en appuyant des organismes qui revitalisent des quartiers et facilitent l'accès au logement que nous agissons pour y parvenir », mentionne Catherine Laporte, présidente du conseil d'administration de la Fondation RONA et vice-présidente principale, Marketing et expérience client chez RONA.

Du 21 avril au 31 mai 2025, les clients seront invités à participer à la collecte de fonds dans tous les magasins corporatifs RONA+ et RONA ainsi que sur rona.ca. Une nouveauté cette année : le concours « Gagnez vos rénos! ». Pour toute la durée de la campagne, les clients en magasin qui feront un don de 15 $ et plus à la Fondation courront la chance de gagner l'une des trois cartes-cadeaux RONA, dont une de 25 000 $ et deux de 1 000 $. Les règlements du concours sont disponibles sur le site Web de RONA inc.

RONA est reconnaissante de compter sur le soutien de ses fournisseurs

Pour la toute première fois, la Fondation RONA s'associe à plusieurs fournisseurs de gros électroménagers. Du 17 avril au 28 mai, Amana, Bosch, Electrolux, Frigidaire, Frigidaire Gallery, GE - MABE, KitchenAid, LG, LG Studio, Maytag, Midea, Samsung et Whirlpool remettront 5 $ à la Fondation RONA pour chaque gros électroménager vendu en magasin et en ligne.

« Je tiens à exprimer ma sincère gratitude envers chacun d'entre eux pour leur générosité et leur soutien. Ensemble, nous faisons la différence. », indique Josée Lafitte, directrice de la Fondation RONA.

Le 7 juillet prochain, plusieurs fournisseurs de RONA prendront part à la Journée de golf annuelle de la Fondation RONA, dont les fonds amassés iront à la campagne Bâtir avec cœur.

Les organismes soutenus en 2025

À la suite d'un appel de candidatures, un comité de sélection a retenu sept projets de construction d'organismes, représentant chacune des régions où RONA possède des magasins. L'objectif est de redistribuer 1 000 000 $ aux organismes retenus pour appuyer leurs projets.

Province Nom de l'organisme Alberta Habitat for Humanity Edmonton Colombie-Britannique Hollyburn Community Services Society Manitoba South Central Committee on Family Violence Inc. (Genesis House) Nouvelle-Écosse Habitat for Humanity Nova Scotia Ontario Lanark County Interval House Québec La traversée centre de crise et de prévention du suicide Saskatchewan Moose Jaw Women's Transition Association Inc.

Les sommes amassées durant la campagne de collecte de fonds seront redistribuées directement dans la province où elles auront été récoltées. Les montants remis à chacun des organismes seront dévoilés le 8 juillet 2025.

Pour en apprendre davantage sur les projets des organismes qui recevront du financement dans le cadre de la campagne Bâtir avec cœur, visitez le www.ronainc.ca. Pour partager cette nouvelle sur les médias sociaux, merci d'utiliser @RONAFR (Facebook), @RONA (LinkedIn) et @RONAinc (X).

À propos de la Fondation RONA

La Fondation RONA est un organisme de bienfaisance créé en 1998, dont la mission est de contribuer à améliorer la qualité de vie des populations canadiennes dans le besoin en revitalisant leurs milieux de vie ou en facilitant l'accès au logement. Celle-ci cherche plus particulièrement à venir en aide aux personnes victimes de violence conjugale et à leurs enfants, aux familles à faible revenu, aux personnes ayant des besoins particuliers ou aux personnes vivant avec des enjeux de santé mentale. Pour en apprendre davantage sur la Fondation RONA, consultez le site Internet https://www.ronainc.ca.

À propos de RONA inc.

RONA inc. est un chef de file du secteur de la rénovation résidentielle au Canada dont le siège social est établi à Boucherville, au Québec. Le réseau RONA inc. exploite et dessert quelque 425 magasins corporatifs et affiliés sous les enseignes RONA+, RONA et Dick's Lumber. Jouissant d'une riche et longue histoire, RONA inc. accompagne les Canadiennes et les Canadiens dans leurs projets de rénovation et de construction depuis 1939. Pour y arriver, l'entreprise compte sur une équipe de 21 000 employé(e)s, à qui elle s'efforce d'offrir un milieu de travail inclusif où chacun(e) est invité(e) à apporter sa contribution. De plus, grâce à ses efforts continus en matière de développement durable, l'entreprise est reconnue comme un des employeurs les plus écolos au Canada. Pour en apprendre davantage sur l'entreprise, consultez le site Web www.ronainc.ca.

