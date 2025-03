BOUCHERVILLE, QC, le 6 mars 2025 /CNW/ - RONA inc. annonce qu'elle identifiera plus de 6 500 produits faits au Canada et qu'elle redouble ses efforts pour mettre de l'avant ces produits dans ses magasins RONA+ et RONA, et en ligne sur rona.ca. Ce faisant, le chef de file du secteur de la rénovation résidentielle exploitant et desservant quelque 425 magasins corporatifs et affiliés au Canada répond à la forte demande des consommateurs et des entrepreneurs en construction qui souhaitent prioriser l'achat local et qui réclament une offre élargie de produits faits chez nous, satisfaisant les codes et normes de construction, et faciles à repérer.

« Nous avions déjà une très forte offre de produits faits au Canada. D'ailleurs, moins de 10 % de notre approvisionnement provient directement des États-Unis. Le défi reposait principalement sur la façon de faire connaître ces produits à notre clientèle. Pour que les consommateurs se tournent vers des produits faits au Canada, encore faut-il qu'ils soient bien identifiés, bien référencés et bien mis en valeur. C'est là que notre collaboration avec "Bien fait ici" prend tout son sens. Grâce au travail étroit effectué avec M. Darveau et son équipe au cours des dernières semaines, des milliers de produits additionnels ont été accrédités "Bien fait ici", répondant à l'appétit de rapprocher les consommateurs des fournisseurs proposant des produits faits ici », explique J.P. Towner, président et chef de la direction de RONA inc.

« L'initiative de RONA survient à un moment doublement charnière : le pays fait face à un besoin criant de construire et de rénover alors qu'une guerre de tarifs se dessine avec les États-Unis. Nos fabricants ont plus que jamais besoin de ce genre de synergie et de visibilité. Espérons que les propriétaires résidentiels et les entrepreneurs en construction découvrent des marques canadiennes et s'y attachent au-delà des crises », affirme le président-directeur général de « Bien fait ici », Richard Darveau.

Plus de 6 500 produits accrédités « Bien fait ici » en magasin

RONA réaffirme son soutien et son engagement envers les fournisseurs de produits faits au Canada en renforçant son partenariat « Bien fait ici », un programme auquel RONA participe depuis sa création et qui propose une étiquette distinctive qu'on appose sur les produits pour mieux les repérer en quincaillerie. Au cours des prochaines semaines, l'entreprise appliquera ainsi l'accréditation à plus de 5 000 produits additionnels qui répondent aux critères de l'initiative créée par l'Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction (AQMAT). Ces derniers porteront le sceau « Bien fait ici », tant en magasin qu'en ligne.

Pour que leurs produits soient considérés comme étant « Bien fait ici », les fournisseurs ont confirmé que leurs produits répondent aux trois critères suivants :

produit conforme aux codes, règlements ainsi que toutes autres exigences légales de l'industrie canadienne de la construction;

au moins 51 % des coûts directs de la production ou fabrication doivent avoir été engagés au Canada ;

; dernière transformation substantielle d'un produit doit également avoir eu lieu au Canada .

Dans les semaines à venir, RONA compte également assurer la formation de ses employé(e)s en magasin de sorte que l'ensemble de son personnel soit mieux outillé pour conseiller la clientèle en matière de produits « Bien fait ici ».

« Plus que jamais, l'héritage de RONA, une entreprise qui a été créée par des marchands indépendants d'ici nous rappelle que nous pouvons accomplir de grandes choses lorsqu'on se serre les coudes. RONA a été fondée au Canada il y a 85 ans, notre siège social est sur la Rive-Sud de Montréal, nos dirigeants sont tous canadiens et nous employons près de 21 000 personnes au pays. Près de la moitié de notre réseau de magasins est composé de magasins affiliés qui appartiennent à des entrepreneurs bien implantés dans leurs communautés et qui emploient eux aussi des milliers de Canadiens. Je suis fier de voir nos équipes, nos fournisseurs et nos partenaires qui se mobilisent en cette période d'incertitudes pour mieux mettre en vitrine les produits d'ici », mentionne M. Towner.

À propos de RONA inc.

RONA inc. est un chef de file du secteur de la rénovation résidentielle au Canada dont le siège social est établi à Boucherville, au Québec. Le réseau RONA inc. exploite ou dessert quelque 425 magasins corporatifs et affiliés sous les enseignes RONA+, RONA et Dick's Lumber. Jouissant d'une riche et longue histoire, RONA inc. accompagne les Canadiennes et les Canadiens dans leurs projets de rénovation et de construction depuis 1939. Pour y arriver, l'entreprise compte sur une équipe de 21 000 employé(e)s, à qui elle s'efforce d'offrir un milieu de travail inclusif où chacun(e) est invité(e) à apporter sa contribution. Également, grâce à ses efforts continus en matière de développement durable, l'entreprise est reconnue comme un des employeurs les plus écolos au Canada. Pour en apprendre davantage sur l'entreprise, consultez le site Web www.ronainc.ca.

À propos de Bien fait ici

Bien fait ici est un organisme à but non lucratif sous charte fédérale collectivement co-fondé en octobre 2018 par plusieurs bannières et associations professionnelles. Sa raison d'être consiste à encourager l'achat de matériaux de construction et d'articles de quincaillerie de qualité faits au Canada et destinés au marché résidentiel. Visitez le site Web : https://www.ici-here.ca/a-propos/

