MONTRÉAL, le 12 juin 2024 /CNW/ - KPMG au Canada, en collaboration avec Microsoft Canada, lance un programme innovant de formation Copilot pour Microsoft 365 centré sur l'humain, un assistant alimenté par l'intelligence artificielle (IA) et intégré aux applications Microsoft 365. L'annonce a été faite lors de l'événement Le Quotidien de demain avec Copilot de KPMG, tenu à Montréal le 10 juin, qui réunissait des praticiens nationaux et locaux en intelligence artificielle générative. Cette initiative vise à aider les organisations à tirer pleinement parti des avantages de Copilot.

Copilot transforme notre façon de travailler, en stimulant la productivité, en accélérant la création de contenu, la gestion des courriels, des documents, des chats, des réunions et des contacts, et en automatisant les tâches routinières.

« Pour beaucoup d'organisations, cette technologie est un moyen de gagner en productivité et de combler le manque de main d'œuvre. Pourtant, seules quelques-unes parviennent à l'exploiter à son plein potentiel et à sa pleine fonctionnalité, ce qui entraîne des occasions manquées d'innovation, de croissance et d'avantage concurrentiel », déclare Benoit Lacoste Bienvenue, associé directeur, Province de Québec, KPMG.

« Une proportion significative des initiatives de transformation technologique n'aboutit pas, principalement en raison de l'incapacité à gérer efficacement l'aspect humain du changement, qui est la clé pour une transformation technologique réussie. Copilot est une toute nouvelle façon de travailler qui implique la technologie et les gens. C'est là que notre programme de formation intervient », ajoute-t-il.

Les modules de formation bilingues d'auto-apprentissage sont conçus pour coacher les professionnels sur la manière de mettre en œuvre efficacement Copilot. Pour s'assurer que divers utilisateurs comprennent comment l'utiliser efficacement dans leurs tâches quotidiennes, le programme offre la formation de base applicable à divers secteurs et groupes d'utilisateurs.

« Construire une culture de l'IA au sein d'une organisation, y compris la formation et permettre l'expérimentation, aidera les employés à adopter l'IA dans leur flux de travail quotidien », déclare Michel Biron, directeur du service public pour l'Est du Canada, Microsoft. « Le temps gagné grâce à l'utilisation de Copilot peut être redirigé vers des tâches à plus forte valeur ajoutée, contribuant ainsi à optimiser les gains de productivité et à améliorer la satisfaction au travail ».

La formation est offerte en ligne à l'échelle nationale en anglais et en français par le biais du Centre de développement des compétences en gestion des risques opérationnels, une initiative conjointe de KPMG au Canada et de Microsoft Canada lancée l'année dernière. Le Centre offre une formation pratique sans frais pour aider les professionnels des entreprises et des gouvernements à naviguer dans les opportunités et les défis de l'IA générative, à la mettre en œuvre de manière responsable et à construire une protection de la cybersécurité.

La nouvelle formation Copilot s'appuiera sur le programme existant d'IA générative pour les membres de la C-Suite et du conseil d'administration, et de cybersécurité pour les dirigeants de petites et moyennes entreprises et les membres du conseil d'administration.

Plus d'informations peuvent être obtenues et les inscriptions peuvent être effectuées au infos.kpmgeducation.ca.

