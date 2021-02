Donner aux jeunes Noirs les possibilités d'avoir une carrière valorisante

GATINEAU, QC, le 23 févr. 2021 /CNW/ - Alors que nous célébrons le Mois de l'histoire des Noirs, il est important de souligner la grande contribution que les communautés noires ont apportée, et continue d'apporter, pour bâtir notre pays. Il est tout aussi important de reconnaître les obstacles et les défis auxquels font face les communautés noires. C'est pourquoi le gouvernement du Canada continue de prendre des mesures pour soutenir les jeunes Noirs, afin de s'assurer que tous les Canadiens ont des chances égales de réussir grâce à une formation de qualité axée sur les compétences et à de bons stages en milieux de travail.

Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough, a souligné que le gouvernement du Canada va investir plus de 4,78 millions de dollars par l'entremise de la Stratégie emploi et compétences jeunesse (SECJ) afin d'aider 218 jeunes Noirs à acquérir les compétences et à accéder aux possibilités dont ils ont besoin pour faire la transition vers le marché du travail.

Africa Centre est l'un des organismes qui recevra du financement par l'entremise de la SECJ, dans le cadre du Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19. Son initiative « Boost Pathways to Success » offre des occasions aux jeunes canadiens d'ascendance africaine d'acquérir et d'appliquer de nouvelles compétences grâce à du mentorat, à de la préparation préalable à l'embauche, et à la formation en compétences pour trouver et conserver un emploi. Cette initiative aide les jeunes participants à acquérir des compétences et des connaissances liées à l'entretien d'embauche, à la réponse aux offres d'emploi, à la recherche d'emploi et à la rédaction d'un curriculum vitæ.

La diversité est essentielle pour mettre en place une main-d'œuvre forte. La SECJ est l'un des nombreux programmes du gouvernement du Canada qui vise à soutenir les communautés noires pour les années à venir.

Dans le cadre du programme Compétences futures du gouvernement du Canada, un comité consultatif a été chargé de faire des recommandations à la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées sur les priorités nationales et régionales concernant le développement des compétences et la formation pour les Canadiens. Dans le récent rapport Le Canada - Une nation axée sur l'apprentissage, le Conseil des Compétences futures recommandait que les possibilités égales d'accéder à l'apprentissage tout au long de la vie constituent une des grandes priorités. Il s'agit d'un appel à l'action pour tous les secteurs de faire leur part dans la création d'un marché du travail plus inclusif qui élimine les barrières systémiques et structurales, de sorte que les personnes racisées, y compris les Noirs, peuvent participer pleinement à la formation axée sur les compétences et décrocher les emplois.

Citations

« La diversité et l'inclusion sont des éléments fondamentaux de notre pays. Lorsque nous reconnaissons les obstacles et les défis auxquels sont confrontées les communautés noires et que nous prenons des mesures pour les appuyer, nous bâtissons un Canada plus fort. C'est pourquoi je suis fière de soutenir des organismes comme Africa Centre, qui travaillent auprès des jeunes Afro-Canadiens et qui leur offrent des possibilités, de la formation et du mentorat. Nous devons veiller à ce qu'un plus grand nombre d'organismes comme celui-ci puissent continuer de croître et de répondre aux besoins de leur communauté. Ce faisant, nous améliorerons l'avenir des jeunes générations et les aiderons à réussir. »

- La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough

« Au Canada, la diversité est l'une de nos plus grandes forces : la diversité des idées, des perspectives et des expériences vécues. Au fur et à mesure que nous rebâtissons des collectivités encore meilleures et consciemment plus inclusives, nous devons veiller à ce que tous les jeunes aient des chances égales de réussir. C'est exactement ce que nous faisons grâce à la SECJ. Cet investissement donne aux jeunes leaders noirs d'aujourd'hui et de demain les moyens de bâtir un avenir meilleur pour toutes les communautés noires du Canada. »

- La ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, Bardish Chagger

« Edmonton est l'une des grandes villes canadiennes où l'on trouve la forte concentration de Canadiens noirs. Le programme Boost Pathways to Success offre de l'espoir et de l'autonomie aux jeunes Noirs d'Edmonton. Notre programme s'efforce de créer des occasions d'emplois décentes et de qualité pour les jeunes. La présente année a été exceptionnellement difficile, mais nous avons pu continuer à offrir des emplois de qualité à nos jeunes tout gérant les répercussions de la pandémie de COVID-19. Nous sommes très reconnaissants au gouvernement fédéral de son généreux soutien et, plus important encore, d'être un partenaire fiable dans l'avancement des Afro-Canadiens en Alberta. Ensemble, nous cherchons à créer une société inclusive, résiliente et capable. »

- Sharif Haji, directeur général, Africa Centre

Les faits en bref

Cette année marque le 25 e anniversaire de la célébration officielle du Mois de l'histoire des Noirs par le gouvernement du Canada . Le thème de cette année est « L'avenir, c'est maintenant ». Le gouvernement invite toute la population canadienne à prendre part aux événements virtuels soulignant le Mois de l'histoire des Noirs partout au pays.

anniversaire de la célébration officielle du l'histoire des Noirs par le gouvernement du . Le thème de cette année est « L'avenir, c'est maintenant ». Le gouvernement invite toute la population canadienne à prendre part aux événements virtuels soulignant le l'histoire des Noirs partout au pays. En 2019, en reconnaissance de la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine des Nations Unies, le gouvernement du Canada a investi 25 millions de dollars sur cinq ans dans l'initiative Appuyer les communautés noires du Canada . Cette initiative, dirigée par Emploi et Développement social Canada , appuie des projets qui célèbrent, partagent les connaissances et renforcent les capacités des dynamiques communautés noires du Canada .

a investi 25 millions de dollars sur cinq ans dans l'initiative Appuyer les communautés noires du . Cette initiative, dirigée par Emploi et Développement social , appuie des projets qui célèbrent, partagent les connaissances et renforcent les capacités des dynamiques communautés noires du . Le gouvernement du Canada a investi 492 millions de dollars sur trois ans par l'entremise de la SECJ d'EDSC dans 269 projets partout au Canada qui aident les jeunes confrontés à des obstacles à l'emploi.

a investi 492 millions de dollars sur trois ans par l'entremise de la SECJ d'EDSC dans 269 projets partout au qui aident les jeunes confrontés à des obstacles à l'emploi. Afin de soutenir les jeunes touchés par la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada augmente le financement pour atteindre 187,7 millions de dollars en faveur de la SECJ, en vue de créer 9 500 possibilités d'emploi de plus pour les jeunes Canadiens, particulièrement ceux qui sont confrontés à des obstacles à l'emploi. Les projets de la SECJ gérés par EDSC ont reçu jusqu'à 40 millions de dollars pour des projets nationaux qui offrent des services souples et des possibilités d'emploi ciblées à un maximum de 4 700 jeunes âgés de 15 à 30 ans, dans les domaines des services d'aide sociale, des transports, de la technologie de l'information, de la recherche et de l'administration, et d'autres stages qui répondent aux besoins de la communauté.

augmente le financement pour atteindre 187,7 millions de dollars en faveur de la SECJ, en vue de créer 9 500 possibilités d'emploi de plus pour les jeunes Canadiens, particulièrement ceux qui sont confrontés à des obstacles à l'emploi. Les projets de la SECJ gérés par EDSC ont reçu jusqu'à 40 millions de dollars pour des projets nationaux qui offrent des services souples et des possibilités d'emploi ciblées à un maximum de 4 700 jeunes âgés de 15 à 30 ans, dans les domaines des services d'aide sociale, des transports, de la technologie de l'information, de la recherche et de l'administration, et d'autres stages qui répondent aux besoins de la communauté. Dans le but de soutenir les projets régionaux d'embauche des jeunes au Québec, les gouvernements du Canada et du Québec ont signé en août 2019 une entente de contribution, en vertu de laquelle la province recevra environ 135 millions de dollars sur cinq ans dans le cadre de la SEJC d'EDSC, pour des projets réservés exclusivement aux jeunes du Québec. Un appel de propositions a été lancé par le gouvernement du Québec en février 2020 pour cerner les projets qui seront financés au moyen de ces fonds et d'autres investissements provinciaux à l'appui des compétences et de l'emploi chez les jeunes.

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter

Document d'information

Stratégie emploi et compétences jeunesse

La Stratégie emploi et compétences jeunesse (SECJ) est une initiative horizontale du gouvernement du Canada mise en œuvre par la collaboration de 11 agences et ministères fédéraux, dont Emploi et Développement social Canada (EDSC). Dans le cadre de la SECJ, le gouvernement du Canada aide les jeunes, particulièrement ceux qui sont confrontés à des obstacles à l'emploi, à obtenir l'information et à acquérir les compétences, l'expérience de travail et les capacités dont ils ont besoin pour faire une transition réussie vers le marché du travail. La Stratégie emploi et compétences jeunesse d'EDSC soutient les organismes qui offrent aux jeunes des placements professionnels et des services de développement des compétences ainsi qu'un large éventail de mesures de soutien comme de l'encadrement professionnel, du soutien en matière de santé mentale, le prêt de vêtements pour les entrevues d'embauche, des services de garderie pour les parents et un accès Internet subventionné pour faciliter la recherche d'emploi.

Les projets suivants aident les jeunes Noirs partout au pays à acquérir les compétences et à accéder aux possibilités dont ils ont besoin pour faire la transition vers le marché du travail.

Organisme : Africa Centre

Titre : Boost Pathways to Success

Description : Pendant 35 semaines, l'Africa Centre offrira aux jeunes Noirs des interventions et du soutien pour les aider à acquérir des compétences et à améliorer leur employabilité afin de les préparer au marché du travail.

Région : Ouest du Canada

Montant du financement : 1 800 000 dollars

Nombre visé de participants : 78

Organisme : CEE Centre for Young Black Professionals

Titre : From NEET to EET!

Description : Pendant six mois, le CEE Centre for Young Black Professionals offrira de la formation axée sur les compétences liées à l'emploi, des services d'aide à l'emploi et des possibilités d'emploi de qualité. Les participants bénéficieront d'un soutien et d'accès à de l'information comme le niveau de scolarité requis pour différents choix de carrière, des techniques de recherche d'emploi, des processus pour répondre à une offre d'emploi, la préparation d'un curriculum vitae et d'une lettre de présentation, et la préparation à l'entretien d'embauche. Le projet a été financé dans le cadre du Plan d'intervention du Canada en réponse à la COVID-19.

Région : Ontario

Montant du financement : 250 000 dollars

Nombre visé de participants : 14

Organisme : Centre for Resilience and Social Development (CRSD)

Titre : YESS : CRSD - Empowering Youth Through Employment

Description : Pendant 36 mois, le Centre for Resilience and Social Development offrira de la formation axée sur les compétences à l'emploi, des services d'aide à l'emploi et des interventions visant les possibilités d'emploi de qualité pour aider les jeunes Noires qui sont confrontés à des obstacles. Ce projet aidera les jeunes Noirs à acquérir des compétences et à accroître leur employabilité, afin de les préparer à décrocher et à garde un emploi.

Région : Ontario

Montant du financement : 1 000 000 dollars

Nombre visé de participants : 72

Organisme : Common Good Solutions CIC

Titre : Project 561

Description : Common Good Solutions offrira un soutien technologique aux jeunes Néo-Écossais d'ascendance africaine pour les aider à acquérir des connaissances et à communiquer avec les employeurs de la région d'Halifax et les environs. Au cours des années, l'organisme développera une plateforme en ligne et une application visant à créer un réseau pour ce soutien. Il permettra aussi de fournir aux jeunes Néo-Écossais d'ascendance africaine le soutien nécessaire pour naviguer dans les services liés à l'emploi existants, y compris la formation axée sur les compétences à l'emploi, la formation en entrepreneuriat et de possibilités d'emploi de qualité.

Région : Région de l'Atlantique

Montant du financement : 1 225 347 dollars

Nombre visé de participants : 30

Organisme : Somali Canadian Education and Rural Development Organization (SCERDO)

Titre : Support All Youth Employability Skills (SAYES)

Description : SCERDO offrira aux jeunes Noirs confrontés à des obstacles d'occasion de bénéficier d'interventions et de soutien qui leur permettront d'acquérir des compétences et d'accroître leur employabilité afin de les préparer à décrocher et à garder un emploi. Ce projet a été financé dans le cadre du Plan d'intervention économique du Canada en réponse à la COVID-19.

Région : Ouest du Canada

Montant du financement : 500 000 dollars

Nombre visé de participants : 24

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: Pour les demandes médias, veuillez contacter : Marielle Hossack, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]

Liens connexes

www.hrsdc-rhdsc.gc.ca