GATINEAU, QC, le 16 janv. 2023 /CNW/ - Le commissaire de la concurrence est heureux d'annoncer que Donald B. Houston apporte au Bureau de la concurrence sa grande expérience et sa vaste expertise en matière de droit de la concurrence et de litiges au Canada.

À partir d'aujourd'hui, M. Houston entame un mandat de deux ans en tant qu'avocat général principal au sein des Services juridiques du Bureau de la concurrence et en tant que conseiller juridique auprès du commissaire de la concurrence.

M. Houston est reconnu comme un expert de premier plan en matière de droit de la concurrence et de litiges au Canada. Fort d'une expérience inégalée, il a donné des conseils sur des affaires majeures liées au droit et à la politique de la concurrence. Cela comprend les enquêtes et les poursuites relatives aux cartels, les fusions, les affaires civiles devant le Tribunal de la concurrence et les actions privées devant la Cour suprême du Canada, la Cour fédérale du Canada et tous les niveaux des tribunaux en Ontario. Il a également fréquemment représenté le commissaire de la concurrence devant les tribunaux.

Outre son expérience en matière de litiges, il compte un grand nombre d'écrits et de conférences à son actif, et a été un professeur associé à la faculté de droit de l'Université Western à London (Ontario).

Grâce au programme Échanges Canada, le Bureau peut tirer parti des connaissances et de l'expérience de personnes talentueuses. Ce programme favorise en outre le dialogue et la collaboration avec le milieu canadien du droit de la concurrence.

Citations

« Nous avons la chance d'accueillir Don dans l'équipe des Services juridiques du Bureau de la concurrence. Sa vaste expérience permettra de renforcer notre solide base d'expertise juridique en matière de droit de la concurrence et augmentera notre capacité en matière de litiges. C'est une période passionnante pour le droit de la concurrence et nous avons hâte de travailler avec Don pour continuer à promouvoir et à protéger la concurrence au Canada. »

Matthew Boswell,

Commissaire de la concurrence

Faits en bref

Avant de se joindre au Bureau, M. Houston a été associé et conseiller juridique pendant 16 ans au sein du cabinet d'avocats canadien McCarthy Tétrault.

Le programme Échanges Canada du gouvernement du Canada facilite les affectations temporaires au sein de la fonction publique fédérale ou à l'extérieur de celle-ci.

du gouvernement du facilite les affectations temporaires au sein de la fonction publique fédérale ou à l'extérieur de celle-ci. Les Services juridiques du Bureau de la concurrence constituent une unité spécialisée du ministère de la Justice qui a ses locaux au sein du Bureau. Ils offrent des services juridiques au commissaire et le représentent pour toutes les questions autres que celles dont est chargé le Service des poursuites pénales du Canada .

Produits connexes

Renseignements généraux :

Restez branchés :

Le Bureau de la concurrence, en tant qu'organisme d'application de la loi indépendant, veille à ce que les entreprises et les consommateurs canadiens prospèrent dans un marché concurrentiel et innovateur.

