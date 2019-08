Don historique de partitions au Conservatoire de musique de Québec

QUÉBEC, le 22 août 2019 /CNW/ - Le Conservatoire de musique de Québec (CMQ) est heureux d'annoncer la réception d'un don important du musicien de renom Guy Carmichael, également professeur titulaire de la classe de cor au CMQ depuis plus de 30 ans. Ce dernier a légué à la bibliothèque de l'institution une collection de près de 400 partitions dont la grande majorité ne figuraient pas à son catalogue.

« Je tiens à remercier chaleureusement M. Carmichael pour ce don remarquable, non seulement en ce qui concerne sa quantité, mais également la pertinence du répertoire et l'état des documents. Cette générosité apporte des avantages directs à nos élèves et étudiants partout au Québec, puisque les partitions sont désormais disponibles par l'intermédiaire du réseau de nos bibliothèques. Par ailleurs, cet ajout aura des retombées jusque dans la population, car celle-ci a aussi accès aux diverses collections des bibliothèques du Conservatoire », déclare Mme Nathalie Letendre, directrice générale du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec.

À propos de M. Guy Carmichael

Professeur et musicien émérite, Guy Carmichael a lui-même fait ses études au CMQ, où il a obtenu, en 1974, un Prix du Conservatoire en cor et un Prix du Conservatoire en musique de chambre. Une bourse du ministère des Affaires culturelles du Québec lui a ensuite permis de se rendre en Europe pour s'y perfectionner avec Hermann Baumann à la Folkwang Musikschule d'Essen ainsi qu'auprès d'autres grands maîtres. Il a été membre de divers orchestres et ensembles reconnus au Québec et à l'international : Orchestre symphonique de Québec, Orchestre philharmonique d'Essen en Allemagne, Orchestre de la Radio de Cologne (surnuméraire), Orchestre symphonique de Montréal (surnuméraire), Les Violons du Roy, Quintette de cuivres de Montréal.

Enseignant le cor et la musique de chambre au CMQ depuis 1981, il y a également été responsable des études, puis a assuré la direction de l'établissement par intérim en 1997 avant d'en être nommé directeur en 1998, un poste qu'il a comblé jusqu'en 2004. En plus de ses fonctions au Conservatoire, M. Carmichael a travaillé comme directeur artistique du Domaine Forget de 2004 à 2011, et a continué d'y œuvrer en tant que professeur par la suite. Au cours de sa carrière, il a offert une contribution inestimable à l'évolution artistique et culturelle des régions qui l'ont accueilli et où il a pu transmettre sa passion.

À propos du Conservatoire de musique de Québec

Le Conservatoire de musique de Québec est une institution prestigieuse de formation supérieure en musique fondée en 1944. Il offre des programmes de formation en musique en continuité s'échelonnant du primaire jusqu'au second cycle universitaire, favorisant ainsi la relation maître-élève et un accompagnement personnalisé. Cette école de musique à échelle humaine, ancrée au cœur du bouillonnement artistique de Québec, contribue à l'épanouissement d'une collectivité créative, qui se définit par sa culture, et qui souhaite la faire rayonner. Pour consulter la programmation du Conservatoire : conservatoire.gouv.qc.ca

SOURCE Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Renseignements: Madoura Boutet, Conseillère en communication, Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec, 514 873-4031, p. 274, madoura.boutet@conservatoire.gouv.qc.ca