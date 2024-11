L'acquisition renforce la position de la société en tant que principal fournisseur de produits de papier thermique pour systèmes de points de vente aux États-Unis.

FORT MILL, S.C., le 4 nov. 2024 /CNW/ - Domtar Corporation a annoncé aujourd'hui qu'elle a acquis Iconex Paper d'Atlas Holdings. Iconex Paper transforme les bobines mères de papier thermique en rouleaux de reçus pour systèmes de points de vente, servant la clientèle de secteurs comme les services alimentaires, la vente au détail, la pharmacie et les services financiers à partir de ses cinq établissements en Amérique du Nord situés en Arizona, au Kansas, au Tennessee, en Virginie et au Mexique.

« Les reçus qui sont utilisés tous les jours par les consommateurs -- comme ceux des guichets automatiques, des pompes à essence, des services alimentaires et des points de vente au détail -- sont issus du papier thermique fabriqué à l'installation de Domtar à West Carrollton, en Ohio, a commenté Steve Henry, président de l'unité commerciale Papier et emballage de Domtar. Avec cette acquisition, nous sommes bien placés pour nous assurer que la clientèle bénéficie de l'excellence opérationnelle et de la fiabilité de la chaîne d'approvisionnement qui caractérisent une entreprise de papier de reçus nord-américaine entièrement intégrée. »

« Cette acquisition stratégique témoigne de notre engagement à promouvoir les produits à base de papier et la viabilité à long terme de l'industrie papetière, a ajouté M. Henry. Nous sommes ravis d'accueillir Iconex Paper au sein de la famille de Domtar et nous nous réjouissons à l'idée de consolider ensemble le secteur commercial du papier destiné aux points de vente. »

Mike Rapier, président d'Iconex Paper, continuera de diriger l'entreprise et il relèvera de la haute direction de Domtar.

« Chez Iconex Paper, nous reconnaissons tous que Domtar vit actuellement une période emballante et nous sommes heureux de pouvoir contribuer à la croissance de la société, a commenté M. Rapier. Nous croyons sincèrement que ce prochain chapitre avec Domtar nous permettra de saisir de nouvelles occasions dans le secteur de la production des reçus papier et d'offrir des solutions plus intéressantes à notre clientèle. »

À propos de Domtar

Domtar est une importante société fermée qui fabrique divers produits forestiers et emploie quelque 14 000 personnes dans plus de 60 établissements partout en Amérique du Nord. La société a une capacité de production annuelle de 9,1 millions de tonnes métriques de pâte, de papier, d'emballage et de papier tissu et d'environ 3 milliards de pieds-planche de bois d'œuvre et d'autres produits du bois. Auparavant connue sous le nom de Groupe Papier Excellence, Domtar comprend les anciennes entreprises que sont Paper Excellence, Domtar et Produits forestiers Résolu.

Domtar prône l'excellence opérationnelle et fournit des produits durables, économiques et de qualité supérieure pour répondre aux besoins de la clientèle à l'échelle mondiale, voire les surpasser. La société s'engage à transformer de la fibre de bois durable en produits essentiels à usage quotidien. Le bureau administratif principal de Domtar est situé à Fort Mill, en Caroline du Sud. Pour un complément d'information, consulter www.domtar.com.

À propos d'Iconex Paper

Iconex Paper est le premier fournisseur mondial de reçus papier à faible coût pouvant transformer les processus d'entreprise afin de favoriser la rentabilité, la productivité, la satisfaction de la clientèle et le développement durable. Une tradition d'innovation qui remonte à 1887 fait partie de la trame de l'identité d'Iconex Paper, en commençant par l'invention du reçu papier, qui a révolutionné le secteur des opérations commerciales. Pour plus d'information, visiter www.iconex.com.

