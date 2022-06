Dominée par Riopelle et Motherwell, la plus récente vente de la Maison Heffel témoigne de la vigueur du marché de l'art

Jean Paul Riopelle, dont le milieu culturel canadien se prépare à souligner le centenaire, jouit d'une réputation plus enviable que jamais. Sans titre, un tableau lumineux mariant des techniques caractéristiques de l'artiste (applications à la spatule et drippings), a volé la vedette dans la catégorie Art d'après-guerre et contemporain de la plus récente vente de la Maison Heffel. L'œuvre de 1953 a soulevé les passions dans le monde entier et son prix final a grimpé à 2 881 250 $, soit plus du double de son estimation préliminaire.