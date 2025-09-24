Dollard-des-Ormeaux vote pour la grève

DOLLARD-DES-ORMEAUX, QC, le 24 sept. 2025 /CNW/ - Hier, à l'instar des villes avoisinantes, c'était au tour des cols bleus de la Ville de Dollard-des-Ormeaux (DDO) de voter à 100 % pour entamer des moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée au moment jugé opportun.

« Après Pointe-Claire et Dorval, les cols bleus de DDO se tiennent debout et se mobilisent pour améliorer leurs conditions de travail. Les discussions achoppent sur l'organisation des horaires et sur la question salariale. DDO doit demeurer attractive pour la main-d'œuvre, car dorénavant, les villes voisines offrent mieux », d'expliquer Jean-Pierre Lauzon, président du Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP 301).

On dénombre environ 120 cols bleus à Ville de Dollard-des-Ormeaux. Leur dernière convention collective est échue depuis le 31 décembre 2024.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit quelque 40 000 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

