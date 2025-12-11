La fourchette prévisionnelle pour l'exercice 2026 concernant les ventes des magasins comparables au Canada1) a été révisée à la hausse, et s'établit maintenant entre 4,2 % et 4,7 %, tout comme celle concernant la marge brute1), qui s'établit maintenant entre 45,0 % et 45,5 % des ventes.

MONTRÉAL, le 11 déc. 2025 /CNW/ - Dollarama inc. (TSX: DOL) (« Dollarama » ou la « Société ») présente aujourd'hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre clos le 2 novembre 2025.

La Société est composée de deux secteurs à présenter : le Canada (qui comprend l'apport provenant des participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence de la Société en Amérique latine) et l'Australie depuis la réalisation de l'acquisition de The Reject Shop Limited (« TRS »), le 21 juillet 2025. Se reporter à la rubrique intitulée « Principales informations financières par secteur » à la page 7 du présent communiqué de presse pour plus d'informations.

Faits saillants du troisième trimestre de l'exercice 2026 comparativement au troisième trimestre de l'exercice 2025

les ventes ont augmenté de 22,2 % pour s'établir à 1 909,4 M$, comparativement à 1 562,6 M$;

au Canada, les ventes des magasins comparables ont augmenté de 6,0 %, alors qu'elles étaient de 3,3 % à la période correspondante de l'exercice précédent;

le BAIIA 1) s'est accru de 20,1 % pour s'établir à 612,0 M$, ce qui représente une marge du BAIIA 1) de 32,1 %, comparativement à 32,6 %;

s'est accru de 20,1 % pour s'établir à 612,0 M$, ce qui représente une marge du BAIIA de 32,1 %, comparativement à 32,6 %; le résultat d'exploitation a augmenté de 18,1 % et s'est chiffré à 481,2 M$, ce qui représente une marge d'exploitation 1) de 25,2 %, comparativement à 26,1 %;

de 25,2 %, comparativement à 26,1 %; le résultat net a augmenté de 16,6 % pour s'établir à 321,7 M$, ce qui reflète une augmentation de 19,4 % du résultat net dilué par action ordinaire, qui s'est établi à 1,17 $, alors qu'il était de 0,98 $;

un nombre net de 19 nouveaux magasins ont été ouverts au Canada, comparativement à un nombre net de 18 nouveaux magasins pour la période correspondante de l'exercice précédent; et un nombre net de 6 nouveaux magasins ont été ouverts en Australie sous l'enseigne TRS;

2 605 912 actions ordinaires ont été rachetées aux fins d'annulation pour un montant de 484,6 M$.

« Dans une conjoncture économique demeurant imprévisible, notre modèle d'affaires continue de prouver sa pertinence et sa résilience alimentant une solide croissance de 6,0 % des ventes des magasins comparables au Canada au cours du trimestre », a déclaré Neil Rossy, président et chef de la direction de Dollarama.

« À l'échelle internationale, nous avons également poursuivi nos projets de croissance ainsi que le déploiement du modèle de Dollarama. Dollarcity a une fois de plus affiché une forte croissance financière et une solide progression de sa couverture, ayant ouvert son 700e magasin en Amérique latine et son cinquième au Mexique après la clôture du trimestre. En Australie, nous avons commencé à jeter les bases de la transformation de The Reject Shop, alors que nous préparons la plateforme pour le déploiement de notre proposition de valeur dans les prochaines années », a conclu M. Rossy.

_______________________________ 1) Se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du présent communiqué de presse pour obtenir la définition de ces éléments et, s'il y a lieu, un rapprochement avec la mesure conforme aux PCGR la plus directement comparable.

Résultats financiers du troisième trimestre de l'exercice 2026

Les ventes pour le troisième trimestre de l'exercice 2026 ont augmenté de 22,2 % pour s'établir à 1 909,4 M$, alors qu'elles étaient de 1 562,6 M$ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Cette augmentation est attribuable à un apport aux ventes de 186,1 M$ provenant des 401 magasins en Australie, à l'accroissement du nombre total de magasins au Canada au cours des 12 derniers mois, qui est passé de 1 601 magasins au 27 octobre 2024 à 1 684 magasins au 2 novembre 2025, ainsi qu'à la hausse des ventes des magasins comparables au Canada.

Les ventes des magasins comparables au Canada pour le troisième trimestre de l'exercice 2026 ont augmenté de 6,0 %, ce qui reflète la hausse de 4,1 % du nombre de transactions et la hausse de 1,9 % du montant moyen des transactions, en sus de la croissance des ventes des magasins comparables au Canada de 3,3 % enregistrée pour le troisième trimestre de l'exercice 2025. L'augmentation est principalement attribuable à la demande constante de produits de consommation courante et à la hausse des ventes de produits saisonniers, qui comprend quatre jours de magasinage supplémentaires pour l'Halloween par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Comme la Société continue d'évaluer et de mettre en place des stratégies dans le but d'optimiser les activités en Australie et d'y appliquer les caractéristiques du modèle d'affaires de Dollarama au cours des prochaines années, elle ne présente pas à l'heure actuelle d'informations sur les ventes des magasins comparables pour ce secteur.

La marge brute s'est établie à 44,8 % des ventes pour le troisième trimestre de l'exercice 2026, comparativement à 44,7 % des ventes pour le troisième trimestre de l'exercice 2025. La marge brute en pourcentage des ventes a été plus élevée principalement en raison de la composition des ventes favorable attribuable à la hausse des ventes des produits saisonniers et de la diminution des frais de logistique au Canada, facteurs contrebalancés par l'incidence de 100 points de base de la marge brute moins élevée en Australie.

Les frais généraux, frais d'administration et charges d'exploitation des magasins (les « frais généraux ») pour le troisième trimestre de l'exercice 2026 ont représenté 15,4 % des ventes pour le troisième trimestre de l'exercice 2026, comparativement à 14,3 % des ventes pour le troisième trimestre de l'exercice 2025. Cette augmentation s'explique essentiellement par les frais généraux engagés en Australie, qui ont eu un effet de 120 points de base sur les frais généraux en pourcentage des ventes, en partie contrebalancés par l'incidence favorable des économies d'échelle au Canada.

Le BAIIA s'est établi à 612,0 M$, ce qui représente une marge du BAIIA de 32,1 %, pour le troisième trimestre de l'exercice 2026, comparativement à 509,7 M$, ou une marge du BAIIA de 32,6 %, pour le troisième trimestre de l'exercice 2025. Le BAIIA pour le troisième trimestre de l'exercice 2026 tient compte de l'apport de 18,0 M$ provenant du secteur australien, qui a eu une incidence négative de 240 points de base sur la marge du BAIIA.

La quote-part de 60,1 % revenant à la Société du résultat net de Central American Retail Sourcing Inc. (« CARS ») et sa quote-part de 80,05 % du résultat net d'Inversiones Comerciales Mexicanas S.A. (« ICM », collectivement avec CARS et leurs filiales respectives, « Dollarcity ») se sont établies à 42,4 M$ pour la période allant du 1er juillet 2025 au 30 septembre 2025, contre 27,1 M$ pour la quote‑part de 60,1 % revenant à la Société de CARS pour la période allant du 1er juillet 2024 au 30 septembre 2024, ce qui représente une croissance de 56,5 % d'un exercice à l'autre. La solide performance de Dollarcity pour le troisième trimestre est principalement attribuable à la hausse de 21,1 % des ventes découlant surtout de l'accroissement des ventes des magasins comparables et du nombre total de magasins, qui est passé de 588 au 30 septembre 2024 à 683 au 30 septembre 2025, ainsi qu'à la hausse de la marge brute en pourcentage des ventes découlant de la baisse des frais de logistique. Ces facteurs ont été en partie contrebalancés par la légère hausse des frais généraux en pourcentage des ventes résultant des coûts liés aux projets d'expansion de Dollarcity au Mexique. La participation de la Société dans Dollarcity est comptabilisée comme un partenariat selon la méthode de la mise en équivalence.

Les coûts de financement nets ont augmenté de 7,4 M$, passant de 41,6 M$ pour le troisième trimestre de l'exercice 2025 à 49,0 M$ pour le troisième trimestre de l'exercice 2026. L'augmentation reflète principalement la hausse du niveau d'endettement moyen suivant l'émission des billets à taux fixe de 3,850 % (définis ci-après) au cours du deuxième trimestre de l'exercice 2026, la hausse des charges d'intérêts sur les obligations locatives du secteur canadien et l'incidence de 2,8 M$ du secteur australien.

Le résultat net a augmenté de 16,6 % pour s'établir à 321,7 M$, alors qu'il s'est établi à 275,8 M$ pour le troisième trimestre de l'exercice 2025, ce qui a entraîné une augmentation du résultat net dilué par action ordinaire de 19,4 %, qui s'est établi à 1,17 $ pour le troisième trimestre de l'exercice 2026, ce qui comprend l'incidence négative de 0,03 $ par action ordinaire après dilution du secteur australien.

Dollarcity

Apport de capital au Mexique

Au cours du trimestre, la Société a utilisé le produit provenant de sa quote-part de 60,1 % du dividende précédemment déclaré par CARS, d'un montant de 37,6 M$ US, afin de fournir un deuxième apport de capital de 18,0 M$ US (24,5 M$) à ICM pour ses projets d'expansion au Mexique qui reflète la participation de 80,05 % de la Société dans ICM.

Croissance du réseau

Au cours de son troisième trimestre clos le 30 septembre 2025, Dollarcity a ouvert un nombre net de 25 nouveaux magasins, comparativement à un nombre net de 18 nouveaux magasins au cours de la période correspondante de l'exercice précédent. Au 30 septembre 2025, Dollarcity comptait un total de 683 magasins, dont 398 situés en Colombie, 113 au Guatemala, 91 au Pérou, 80 au Salvador et un au Mexique. Cela se compare à un total de 632 magasins au 31 décembre 2024.

Offre publique de rachat dans le cours normal des activités

Le 3 juillet 2025, la Société a annoncé le renouvellement de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités et l'obtention de l'approbation de la Bourse de Toronto pour racheter jusqu'à 13 865 588 actions ordinaires, soit 5,0 % des actions ordinaires émises et en circulation de la Société au 30 juin 2025, au cours de la période de 12 mois allant du 7 juillet 2025 au 6 juillet 2026 (l'« offre de rachat de 2025‑2026 »).

Au cours du troisième trimestre de l'exercice 2026, 2 605 912 actions ordinaires ont été rachetées aux fins d'annulation dans le cadre de l'offre de rachat de 2025-2026, pour une contrepartie en trésorerie totalisant 484,6 M$, ce qui représente un prix moyen pondéré de 185,96 $ par action, compte non tenu de l'impôt sur le rachat d'actions.

Dividende

Le 11 décembre 2025, la Société a annoncé que son conseil d'administration avait approuvé un dividende en trésorerie trimestriel à l'intention des porteurs d'actions ordinaires de 0,1058 $ par action ordinaire. Ce dividende sera versé le 6 février 2026 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 9 janvier 2026. Le dividende est désigné comme un « dividende déterminé » aux fins de l'impôt du Canada.

Perspectives du secteur canadien pour l'exercice 2026

Les fourchettes prévisionnelles de la Société pour l'exercice 2026 concernant les ventes des magasins comparables et la marge brute au Canada, publiées initialement le 3 avril 2025, ont été révisées à la hausse afin de refléter la performance depuis le début de l'exercice et nos prévisions selon lesquelles la réaction favorable de la clientèle à l'égard de notre offre de produits se poursuivra au cours du quatrième trimestre de l'exercice 2026. La fourchette prévisionnelle concernant les dépenses d'investissement du secteur canadien, précédemment mise à jour le 11 juin 2025, a été revue à la baisse afin de refléter la nouvelle échéance de certaines dépenses d'investissement liées à la construction du carrefour logistique dans l'Ouest. Toutes les autres fourchettes prévisionnelles et hypothèses sous-jacentes demeurent inchangées.

(en pourcentage des ventes, sauf le nombre net de nouveaux magasins

qui est présenté en unités et les dépenses d'investissement qui sont présentées

en millions de dollars) Exercice 2026 Exercice 2026 Fourchettes

prévisionnelles pour le

secteur canadien au

11 juin 2025 Fourchettes

prévisionnelles révisées

pour le secteur

canadien au

11 décembre 2025 Nombre net de nouveaux magasins 70 à 80 Aucun changement Ventes des magasins comparables 3,0 % à 4,0 % 4,2 % à 4,7 % Marge brute 44,2 % à 45,2 % 45,0 % à 45,5 % Frais généraux 14,2 % à 14,7 % Aucun changement Dépenses d'investissement 285,0 $ à 330,0 $ 240,0 $ à 285,0 $

Comme la Société continue d'évaluer et de mettre en place des stratégies dans le but d'optimiser les activités en Australie et d'y appliquer les caractéristiques du modèle d'affaires de Dollarama au cours des prochaines années, elle ne fournit pas de prévisions tenant compte des résultats du secteur australien ni de prévisions pour ce secteur uniquement. Cependant, compte tenu de son plan visant à mettre en place de telles stratégies, la Société ne s'attend pas à ce que le secteur australien ait une incidence positive sur sa rentabilité globale à court terme, y compris pour l'exercice 2027.

Les fourchettes prévisionnelles pour le secteur canadien se fondent sur plusieurs hypothèses, notamment les suivantes :

Le nombre d'offres de location signées et les ouvertures prévues de nouveaux magasins pour le reste de l'exercice 2026, l'absence de retards indépendants de notre volonté à l'égard des activités de construction et l'absence de hausse importante des frais d'occupation à court et à moyen terme

Un horizon prévisionnel d'environ trois mois pour les commandes en cours et les marges sur les produits

La poursuite de la réaction favorable de la clientèle à l'égard de notre offre de produits, de notre proposition de valeur et de la présentation des produits en magasin

La gestion active des marges sur les produits, notamment au moyen de stratégies d'établissement de prix et du renouvellement des produits, et de la freinte des stocks

La poursuite de la comptabilisation de la participation de la Société dans Dollarcity comme un partenariat selon la méthode de la mise en équivalence

La conclusion de contrats de change à terme pour couvrir la majeure partie des achats prévus de marchandises en dollars américains contre les fluctuations du dollar canadien par rapport au dollar américain

La poursuite de nos initiatives de productivité en magasin et la réalisation d'économies de coûts et d'avantages afin de réduire les charges d'exploitation

L'absence de changements importants en ce qui a trait au marché du travail, à la conjoncture économique et au contexte géopolitique ou de changements significatifs dans le secteur de la vente au détail et les données prévues des recensements et sur les revenus des ménages

L'absence de changements importants apportés au budget des dépenses d'investissement pour l'exercice 2026 pour les ouvertures de nouveaux magasins et les dépenses d'entretien, et l'absence de changements supplémentaires apportés aux dépenses d'investissement évolutives

L'absence de conditions météorologiques inhabituellement défavorables, plus particulièrement pendant les saisons de pointe associées aux principales fêtes et célébrations

Les fourchettes prévisionnelles comprises dans la présente rubrique constituent des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, sont assujetties à un certain nombre de risques et incertitudes, et doivent être lues conjointement avec la rubrique « Énoncés prospectifs » du présent communiqué de presse.

Principales informations financières consolidées



Périodes de 13 semaines closes

Périodes de 39 semaines closes

(en milliers de dollars et d'actions, sauf les

montants par action) le 2 novembre

2025



le 27 octobre

2024



le 2 novembre

2025



le 27 octobre

2024



$



$



$



$

























Données sur le résultat





















Ventes 1 909 442



1 562 644



5 154 490



4 531 800

Coût des produits vendus 1 053 641



863 928



2 841 889



2 518 613

Profit brut 855 801



698 716



2 312 601



2 013 187

Frais généraux 294 780



223 519



769 460



653 631

Dotation aux amortissements 122 244



94 788



310 746



279 041

Quote-part du résultat net des participations

comptabilisées selon la méthode de la mise

en équivalence (42 418)



(27 083)



(121 060)



(71 871)

Résultat d'exploitation 481 195



407 492



1 353 455



1 152 386

Profit latent provenant du dérivé

sur les participations comptabilisées selon

la méthode de la mise

en équivalence -



-



(10 348)



-

Coûts de financement nets 48 967



41 603



136 096



119 065

Résultat avant impôt 432 228



365 889



1 227 707



1 033 321

Impôt sur le résultat 110 504



90 083



310 729



255 730

Résultat net 321 724



275 806



916 978



777 591

























Résultat net de base par action ordinaire 1,17 $

0,98 $

3,32 $

2,78 $ Résultat net dilué par action ordinaire 1,17 $

0,98 $

3,31 $

2,77 $























Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires

en circulation :





















De base 274 963



281 356



276 336



280 079

Après dilution 276 032



282 349



277 402



281 075

























Autres données consolidées





















Croissance des ventes d'un exercice à l'autre 22,2 %

5,7 %

13,7 %

7,2 % Marge brute1) 44,8 %

44,7 %

44,9 %

44,4 % Frais généraux en pourcentage des ventes1) 15,4 %

14,3 %

14,9 %

14,4 % BAIIA1) 612 037



509 677



1 696 684



1 451 725

Marge d'exploitation1) 25,2 %

26,1 %

26,3 %

25,4 % Dépenses d'investissement 68 447



51 018



175 232



151 237

Dividendes déclarés par action ordinaire 0,1058 $

0,0920 $

0,3174 $

0,2760 $















Aux (en milliers de dollars)











2 novembre

2025



2 février

2025















$



$

Données tirées de l'état

de la situation financière





















Trésorerie et équivalents de trésorerie











205 521



122 685

Stocks











1 178 880



921 095

Total des actifs courants











1 495 368



1 201 280

Immobilisations corporelles











1 206 847



1 046 390

Actifs au titre de droits d'utilisation











2 379 873



2 109 445

Total de l'actif











7 400 996



6 482 592

Total des passifs courants











1 373 886



1 014 306

Total des passifs non courants











4 729 087



4 280 028

Total de la dette1)











2 644 593



2 282 679

Dette nette1)











2 439 072



2 159 994

Capitaux propres











1 298 023



1 188 258



1) Se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du présent communiqué de presse pour obtenir la définition de ces éléments et, s'il y a lieu, un rapprochement avec la mesure conforme aux PCGR la plus directement comparable.

Principales informations financières par secteur

(en milliers de dollars)

Période de 13 semaines close

le 2 novembre 2025

Période de 39 semaines close

le 2 novembre 2025



Canada

Australie

Total

Canada

Australie4)

Total



$

$

$

$

$

$ Données sur le résultat

















































Ventes

1 723 339

186 103

1 909 442

4 942 654

211 836

5 154 490 Coût des produits vendus5)

934 395

119 246

1 053 641

2 706 458

135 431

2 841 889 Profit brut

788 944

66 857

855 801

2 236 196

76 405

2 312 601 Frais généraux

244 027

50 753

294 780

712 205

57 255

769 460 Dotation aux amortissements

96 727

25 517

122 244

282 146

28 600

310 746 Quote-part du résultat net

des participations comptabilisées selon

la méthode de la mise

en équivalence

(42 418)

-

(42 418)

(121 060)

-

(121 060) Résultat d'exploitation

490 608

(9 413)

481 195

1 362 905

(9 450)

1 353 455 Profit latent provenant du

dérivé sur les

participations

comptabilisées selon

la méthode de la mise

en équivalence

-

-

-

(10 348)

-

(10 348) Coûts de financement nets

46 151

2 816

48 967

132 942

3 154

136 096 Impôt sur le résultat

114 183

(3 679)

110 504

314 522

(3 793)

310 729 Résultat net

330 274

(8 550)

321 724

925 789

(8 811)

916 978

























Autres données sectorielles























Croissance des ventes

des magasin

comparables1)

6,0 % - 3)



5,3 % - 3)

Dépenses d'investissement

60 062

8 385





166 414

8 818



Nombre de magasins2)

1 684

401





1 684

401



Superficie moyenne

des magasins

(en pieds carrés bruts)2)

10 446

7 664





10 446

7 664





1) Se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du présent communiqué de presse pour consulter la définition de ces éléments et, s'il y a lieu, un rapprochement avec la mesure conforme aux PCGR la plus directement comparable. 2) À la clôture de la période. 3) Comme la Société continue d'évaluer et de mettre en place des stratégies dans le but d'optimiser les activités en Australie et d'y appliquer les caractéristiques du modèle d'affaires de Dollarama au cours des prochaines années, elle ne présente pas à l'heure actuelle d'informations sur les ventes des magasins comparables pour ce secteur. 4) Représente les résultats à partir du 22 juillet 2025, à la suite de la réalisation de l'acquisition de TRS par la Société le 21 juillet 2025. 5) Pour la période de 13 semaines close le 2 novembre 2025, le coût des produits vendus comprenait la dotation aux amortissements des secteurs canadien et australien d'un montant de 6 675 $ et de 1 923 $, respectivement. Pour la période de 39 semaines close le 2 novembre 2025, le coût des produits vendus comprenait la dotation aux amortissements des secteurs canadien et australien d'un montant de 19 984 $ et de 2 151 $, respectivement.

Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières

La Société prépare son information financière conformément aux PCGR. La direction a inclus des mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières afin de fournir aux investisseurs des mesures complémentaires de la performance financière et opérationnelle de la Société. La direction estime que ces mesures sont des mesures complémentaires importantes de la performance financière et opérationnelle de la Société, car elles éliminent les éléments qui ont une incidence moindre sur celles-ci, mettant ainsi en évidence des tendances dans ses activités de base que les mesures conformes aux PCGR, à elles seules, ne permettraient pas nécessairement de faire ressortir. La direction croit également que les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et d'autres parties intéressées ont fréquemment recours aux mesures financières non conformes aux PCGR et à d'autres mesures financières pour évaluer les émetteurs. La direction fait par ailleurs appel aux mesures financières non conformes aux PCGR et à d'autres mesures financières pour faciliter la comparaison de la performance financière et opérationnelle d'une période à l'autre, pour établir les budgets annuels et pour évaluer la capacité de la Société à assumer le service de la dette, les dépenses d'investissement et les besoins en fonds de roulement dans l'avenir.

Les mesures financières non conformes aux PCGR et les autres mesures financières présentées ci-après n'ont pas de signification normalisée prescrite par les PCGR et ne sont donc pas susceptibles de se prêter aux comparaisons avec des mesures similaires présentées par d'autres sociétés émettrices, et elles devraient être considérées comme un complément aux mesures comparables calculées selon les PCGR et non pas comme pouvant les remplacer ni comme y étant supérieures.

A) Mesures financières non conformes aux PCGR

BAIIA

Le BAIIA représente le résultat net plus l'impôt sur le résultat, les coûts de financement nets et la dotation aux amortissements et comprend la quote-part revenant à la Société du résultat net de ses participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence. La direction est d'avis que le BAIIA constitue une mesure complémentaire utile permettant d'évaluer la rentabilité opérationnelle des activités de base sous‑jacentes. La Société calcule également le BAIIA compte non tenu du profit latent provenant du dérivé sur les participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, afin d'exclure l'incidence de l'option d'achat d'une participation additionnelle de 9,89 % dans CARS et d'une participation proportionnelle correspondante de 4,945 % dans ICM (l'« option d'achat »), car cette option ne reflète pas les activités courantes de la Société et ne devrait pas, selon la direction, être considérée comme faisant partie de l'évaluation à long terme de la rentabilité opérationnelle des activités de base sous-jacentes de la Société. Le tableau suivant présente le rapprochement du résultat net et du BAIIA :



Périodes de 13 semaines closes

Périodes de 39 semaines closes (en milliers de dollars) le 2 novembre

2025



le 27 octobre

2024



le 2 novembre

2025



le 27 octobre

2024



$



$



$



$

Résultat net 321 724



275 806



916 978



777 591

Ajouter :





















Impôt sur le résultat 110 504



90 083



310 729



255 730

Coûts de financement nets 48 967



41 603



136 096



119 065

Dotation aux amortissements 130 842



102 185



332 881



299 339

BAIIA 612 037



509 677



1 696 684



1 451 725

Profit latent provenant du dérivé

sur les participations comptabilisées

selon la méthode de la mise

en équivalence -



-



(10 348)



-

BAIIA, compte non tenu du profit latent

provenant du dérivé sur les participations

comptabilisées selon la méthode

de la mise en équivalence 612 037



509 677



1 686 336



1 451 725



Total de la dette

Le total de la dette représente la somme de la dette à long terme (y compris les frais d'émission des titres de créance non amortis, l'intérêt à payer et la couverture de la juste valeur - ajustement de la valeur d'entrée), des emprunts à court terme dans le cadre du programme de billets de trésorerie aux États-Unis, des ententes de financement à long terme et des autres dettes bancaires, y compris les facilités de crédit. La direction est d'avis que le total de la dette constitue une mesure utile pour faciliter la compréhension de la situation financière de la Société par rapport à ses obligations en matière de financement. Le tableau suivant présente le rapprochement de la dette à long terme et du total de la dette :



Aux

(en milliers de dollars) 2 novembre

2025



2 février

2025



$



$













Facilités de crédit









Facilité de crédit de Dollarama -



-

Facilités de crédit de TRS, y compris la facilité interchangeable

et la facilité saisonnière 18 332



-













Billets non garantis de premier rang









Billets non garantis de premier rang (les « billets à taux fixe »)

portant intérêt comme suit :









Taux annuel fixe de 3,850 %, échéant le 16 décembre 2030 (les « billets

à taux fixe à 3,850 % ») 600 000



-

Taux annuel fixe de 5,165 %, échéant le 26 avril 2030 450 000



450 000

Taux annuel fixe de 2,443 %, échéant le 9 juillet 2029 375 000



375 000

Taux annuel fixe de 5,533 %, échéant le 26 septembre 2028 500 000



500 000

Taux annuel fixe de 1,505 %, échéant le 20 septembre 2027 300 000



300 000

Taux annuel fixe de 1,871 %, échéant le 8 juillet 2026 375 000



375 000

Taux annuel fixe de 5,084 %, échéant le 27 octobre 2025 -



250 000













Frais d'émission des titres de créance non amortis, y compris un montant de 1 453 $

(1 219 $ au 2 février 2025) pour la facilité de crédit de Dollarama (8 670)



(7 092)

Intérêt à payer sur les billets à taux fixe 17 436



22 330

Entente de financement à long terme 5 271



5 080

Couverture de juste valeur - ajustement de la valeur d'entrée des swaps

de taux d'intérêt 12 224



12 361

Total de la dette 2 644 593



2 282 679



Dette nette

La dette nette représente le total de la dette, moins la trésorerie et les équivalents de trésorerie. La direction est d'avis que la dette nette constitue une mesure additionnelle utile pour évaluer la situation financière de la Société en présentant toutes les obligations en matière de financement de la Société, déduction faite de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. Le tableau suivant présente le rapprochement du total de la dette et de la dette nette :



Aux

(en milliers de dollars) 2 novembre

2025



2 février

2025



$



$

Total de la dette 2 644 593



2 282 679

Trésorerie et équivalents de trésorerie (205 521)



(122 685)

Dette nette 2 439 072



2 159 994



B) Ratios non conformes aux PCGR

Ratio de la dette nette ajustée par rapport au BAIIA

Le ratio de la dette nette ajustée par rapport au BAIIA correspond à la dette nette ajustée, divisée par le BAIIA consolidé pour les douze derniers mois. La direction utilise ce ratio pour évaluer partiellement la situation financière de la Société. Une hausse du ratio indiquerait un accroissement de la dette de la Société par tranche de un dollar de BAIIA généré. Le tableau suivant présente le calcul du ratio de la dette nette ajustée par rapport au BAIIA :



Aux

(en milliers de dollars) 2 novembre

2025



2 février

2025



$



$

Dette nette 2 439 072



2 159 994

Obligations locatives 2 743 864



2 426 977

Frais d'émission des titres de créance non amortis, y compris un montant de 1 453 $

(1 219 $ au 2 février 2025) pour la facilité de crédit 8 670



7 092

Couverture de juste valeur - ajustement de la valeur d'entrée des swaps

de taux d'intérêt (12 224)



(12 361)

Dette nette ajustée 5 179 382



4 581 702













BAIIA pour les douze derniers mois1) 2 451 542



2 121 829

Ratio de la dette nette ajustée par rapport au BAIIA 2,11 x

2,16 x

1) Ce montant correspond au BAIIA de la Société pour les douze derniers mois, qui s'établissait à 2 366 788 $, et comprend les résultats de TRS pour la période allant du 22 juillet 2025 au 2 novembre 2025, plus le BAIIA de TRS pour la période allant du 28 octobre 2024 à la réalisation de l'acquisition de TRS le 21 juillet 2025 (tel qu'il a été calculé et présenté par TRS), qui s'établissait à 84 754 $.

Marge du BAIIA

La marge du BAIIA représente le BAIIA divisé par les ventes. La direction estime que cette mesure est utile pour évaluer la performance des activités courantes et l'efficacité des activités par rapport aux ventes. La Société calcule également la marge du BAIIA compte non tenu du profit latent provenant du dérivé sur les participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, afin d'exclure l'incidence de l'option d'achat, car l'option d'achat ne reflète pas les activités courantes de la Société et ne devrait pas, selon la direction, être considérée comme faisant partie de l'évaluation à long terme de la rentabilité opérationnelle des activités de base sous-jacentes de la Société. Le tableau suivant présente le rapprochement du BAIIA et de la marge du BAIIA :



Périodes de 13 semaines closes

Périodes de 39 semaines closes (en milliers de dollars) le 2 novembre

2025



le 27 octobre

2024



le 2 novembre

2025



le 27 octobre

2024





$



$



$



$



BAIIA 612 037



509 677



1 696 684



1 451 725



Ventes 1 909 442



1 562 644



5 154 490



4 531 800



Marge du BAIIA 32,1 %

32,6 %

32,9 %

32,0 %

BAIIA, compte non tenu du profit latent

provenant du dérivé sur les participations

comptabilisées selon la méthode de la

mise en équivalence 612 037



509 677



1 686 336



1 451 725



Ventes 1 909 442



1 562 644



5 154 490



4 531 800



Marge du BAIIA, compte non tenu du profit

latent provenant du dérivé sur les

participations comptabilisées selon la

méthode de la mise en équivalence 32,1 %

32,6 %

32,7 %

32,0 %



C) Mesures financières supplémentaires

Marge brute Représente le profit brut divisé par les ventes, exprimé en pourcentage des ventes. Marge d'exploitation Représente le résultat d'exploitation divisé par les ventes, exprimé en pourcentage des ventes. Frais généraux

en pourcentage des ventes Représentent les frais généraux divisés par les ventes. Ventes des magasins comparables Représentent les ventes des magasins, y compris les magasins relocalisés et agrandis, ouverts depuis au moins 13 mois complets par rapport à celles de la période correspondante de l'exercice précédent. Croissance des ventes

des magasins comparables Représente l'augmentation ou la diminution, selon le cas, en pourcentage des ventes des magasins comparables, par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés que contient le présent communiqué de presse portent sur nos intentions, nos attentes et nos projets actuels et futurs, nos résultats, notre degré d'activité, notre rendement, nos objectifs, nos réalisations ou tout autre événement ou fait nouveau à venir et constituent des énoncés prospectifs, y compris les énoncés qui se rapportent aux perspectives du secteur canadien pour l'exercice 2026, les énoncés qui se rapportent à l'évaluation et à la mise en place de stratégies dans le but d'optimiser les activités en Australie et d'y appliquer les caractéristiques du modèle d'affaires de Dollarama au cours des prochaines années et les énoncés qui se rapportent à certaines dépenses liées à la construction du carrefour logistique dans l'Ouest. Les termes « pouvoir », « s'attendre à », « planifier », « prévoir », « tendances », « indications », « anticiper », « croire », « estimer », « probables », « éventuels » ou « potentiels », ou des variantes négatives de ces termes ou d'autres formulations semblables, visent à signaler des énoncés prospectifs.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur les plus récentes informations à la disposition de la direction, sur des estimations et hypothèses qui concernent, entre autres choses, la conjoncture économique, le contexte géopolitique et la concurrence dans le secteur de la vente au détail au Canada, en Amérique latine et en Australie ainsi que, dans le cas des perspectives du secteur canadien de la Société pour l'exercice 2026, sur les estimations et les hypothèses présentées à la rubrique « Perspectives du secteur canadien pour l'exercice 2026 » dans chaque cas et que la direction a formulées à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances historiques, de la conjoncture, et de l'évolution prévue dans l'avenir, ainsi que d'autres facteurs qui sont considérés pertinents et raisonnables dans les circonstances. Toutefois, rien ne garantit que ces estimations et hypothèses s'avéreront exactes. Plusieurs facteurs pourraient faire en sorte que les résultats, le degré d'activité, les réalisations ou le rendement réel, ou les événements ou faits futurs, diffèrent de manière significative de ceux exprimés de façon implicite ou explicite dans les énoncés prospectifs, notamment les facteurs suivants, lesquels sont présentés dans le rapport de gestion du troisième trimestre de l'exercice 2026 et décrits plus en détail à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion annuel de la Société pour l'exercice 2025, tous deux accessibles sur le site de SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca, et sur le site Web de la Société, à l'adresse www.dollarama.com : augmentations futures des charges d'exploitation (y compris les hausses du salaire minimum prescrit par la loi), augmentations futures du coût des marchandises (y compris en raison de hausses des coûts des matières premières et de différends sur les tarifs), augmentations futures des frais de livraison et de transport et des autres frais de logistique (y compris en raison des frais de transport, des hausses du prix du carburant et des frais d'immobilisation), augmentation des coûts ou interruption du flux de marchandises importées (y compris en raison des perturbations touchant la chaîne d'approvisionnement à l'échelle mondiale et de l'instabilité géopolitique créée par l'intensification des tensions entre la Chine et les pays de l'Occident), incapacité de maintenir l'image de marque et la réputation, incapacité de maintenir la gamme de produits et de se réapprovisionner en marchandises, perturbation dans le réseau de distribution, incapacité d'obtenir de la capacité supplémentaire pour les entrepôts et le centre de distribution en temps opportun, incapacité de conclure ou de renouveler, selon le cas, les baux des magasins et des entrepôts à des conditions favorables et concurrentielles, freintes de stocks, caractère saisonnier, acceptation par le marché des marques maison, incapacité de protéger les marques de commerce et autres droits exclusifs, activités à l'étranger, fluctuations des taux de change, pertes potentielles associées à l'utilisation d'instruments financiers dérivés, risque de taux d'intérêt relatif à la dette à taux d'intérêt variable, niveau d'endettement et incapacité de générer des flux de trésorerie suffisants pour assurer le service de la dette, tout exercice par les actionnaires fondateurs de Dollarcity de leur option de vente, modification de la solvabilité et de la notation et hausse potentielle du coût du capital, hausses d'impôts et modifications apportées aux lois fiscales applicables ou à leur interprétation, concurrence dans le secteur de la vente au détail (y compris pour les détaillants en ligne), technologies de rupture, conjoncture générale de l'économie, départ de hauts dirigeants, incapacité d'attirer et de conserver des employés compétents, interruptions des systèmes de technologies de l'information, incapacité de protéger les systèmes contre les attaques informatiques, impossibilité de réaliser la stratégie de croissance avec succès (y compris l'incapacité de déceler et de poursuivre de nouvelles occasions de croissance), incapacité de la Société à intégrer les activités de TRS avec succès, toute incapacité à tirer parti des avantages qui devraient découler de l'acquisition de TRS, structure de société de portefeuille, conditions météorologiques défavorables, tremblements de terre et autres catastrophes naturelles, perturbations géopolitiques et instabilité politique dans les pays étrangers, pandémies ou épidémies, coûts inattendus liés aux programmes d'assurance actuels, réclamations en responsabilité du fait des produits et rappels de produits, cadre réglementaire, actions collectives et autres litiges, conformité sur le plan environnemental, changements climatiques et activisme actionnarial.

Ces éléments ne sont pas censés représenter une liste exhaustive des facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur la Société, ses filiales ou Dollarcity; toutefois, ils devraient être étudiés attentivement. Les énoncés prospectifs ont pour but de fournir au lecteur une description des attentes de la direction au sujet de la performance financière de la Société et de Dollarcity et ils peuvent ne pas être pertinents à d'autres fins; les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs figurant aux présentes.

En outre, sauf indication contraire, les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse visent à décrire les attentes de la direction en date du 11 décembre 2025, et la direction n'a pas l'intention et ne s'engage aucunement à mettre à jour ou à réviser ces énoncés prospectifs à la lumière de nouveaux éléments d'information ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf si elle y est tenue en vertu de la loi. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse doivent être lus à la lumière de la présente mise en garde.

Conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre

Dollarama tiendra une conférence téléphonique pour discuter des résultats du troisième trimestre de l'exercice 2026 aujourd'hui, le 11 décembre 2025, à 10 h 30 (HE), suivie par une période de questions ouverte aux analystes financiers. Les autres parties intéressées peuvent participer à la conférence à titre d'auditeurs seulement. La conférence sera diffusée en direct sur le site Web de Dollarama, à l'adresse https://www.dollarama.com/fr-CA/corp/evenements-et-presentations.

À propos de Dollarama

Dollarama, qui a été fondée en 1992 et dont le siège social est situé à Montréal (Québec), au Canada (TSX : DOL), est un leader canadien des détaillants à bas prix ayant une portée internationale avec plus de 2 700 magasins bien situés et plus de 41 000 employés qui servent la clientèle dans sept pays répartis sur trois continents. Dans chacun des marchés où elle exerce ses activités, Dollarama vise à offrir une valeur attrayante à des bas prix fixes sélectionnés ainsi qu'un accès facile à une vaste gamme de produits de consommation courante et d'articles saisonniers abordables convenant à une large clientèle.

Dollarama exploitait plus de 1 600 magasins au Canada, répartis dans les dix provinces et dans deux territoires. En Australie, Dollarama exploite le plus important réseau de détaillants à rabais, The Reject Shop, avec un réseau national de plus de 400 magasins. Dollarama est également l'actionnaire majoritaire, par l'intermédiaire de ses participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, de Dollarcity, détaillant à rabais d'Amérique latine qui exploite plus de 700 magasins situés en Colombie, au Salvador, au Guatemala, au Mexique et au Pérou. Pour de plus amples renseignements, visitez le www.dollarama.com.

SOURCE Dollarama Inc.

Pour de plus amples renseignements : Investisseurs : Patrick Bui, chef de la direction financière, 514 737-1006, poste 1237, [email protected]; Médias : Lyla Radmanovich, RP PÉLICAN, 514 845-8763, [email protected]