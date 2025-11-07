MONTRÉAL, le 7 nov. 2025 /CNW/ - Dollarama inc. (TSX: DOL) (« Dollarama ») dévoilera, le jeudi 11 décembre 2025 à 7h00 (HE), les résultats financiers de son troisième trimestre de l'exercice 2026, qui couvre la période du 4 août 2025 au 2 novembre 2025.

La direction tiendra une téléconférence le jour même afin de discuter des résultats. Les analystes financiers sont invités à utiliser le lien d'appel indiqué ci‑dessous pour participer à la téléconférence et poser leurs questions. Les autres parties intéressées pourront participer à la téléconférence à titre d'auditeurs seulement en utilisant la webdiffusion en direct qui sera disponible sur le site Web de Dollarama.

Détails de la téléconférence Le jeudi 11 décembre 2025 à 10h30 (HE)

Lien vers la webdiffusion : https://edge.media-server.com/mmc/p/r46hgxx3 La webdiffusion sera disponible en rediffusion jusqu'au 10 décembre 2026 dans la section « Relations avec les investisseurs - Événements - Archives » du site Web de Dollarama. Numéro à composer (pour les analystes financiers seulement) : Veuillez cliquer sur le lien d'appel suivant et remplir le formulaire d'inscription en ligne https://register-conf.media-server.com/register/BI20dd7722b8e942949b061280a5000c66 Lors de votre inscription, vous recevrez par courriel le numéro à composer ainsi qu'un code NIP unique pour rejoindre l'appel.

À propos de Dollarama

Dollarama, qui a été fondée en 1992 et dont le siège social est situé à Montréal (Québec), au Canada (TSX : DOL), est un leader canadien des détaillants à bas prix ayant une portée internationale avec 2 718 magasins bien situés et plus de 41 000 employés qui servent la clientèle dans sept pays répartis sur trois continents. Dans chacun des marchés où elle exerce ses activités, Dollarama vise à offrir une valeur attrayante à des bas prix fixes sélectionnés ainsi qu'un accès facile à une vaste gamme de produits de consommation courante et d'articles saisonniers abordables convenant à une large clientèle.

Au Canada, Dollarama exploite 1 665 magasins, répartis dans les dix provinces et dans deux territoires. En Australie, Dollarama exploite le plus important réseau de détaillants à rabais, The Reject Shop, avec un réseau national de 395 magasins. Dollarama est également l'actionnaire majoritaire, par l'intermédiaire de sa participation comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence, de Dollarcity, détaillant à rabais d'Amérique latine qui exploite 658 magasins situés en Colombie, au Salvador, au Guatemala, au Mexique et au Pérou. Pour de plus amples renseignements, visitez le www.dollarama.com.

