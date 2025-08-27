MONTRÉAL, le 27 août 2025 /CNW/ - Dollarama inc. (TSX : DOL) (« Dollarama » ou la « Société ») présente aujourd'hui ses résultats financiers pour le deuxième trimestre clos le 3 août 2025. Ces résultats comprennent les résultats financiers de The Reject Shop Limited (« TRS ») du 22 juillet 2025 au 3 août 2025 (la « période suivant l'acquisition »), à la suite de la réalisation de l'acquisition de TRS par la Société le 21 juillet 2025.

La Société est gérée sur la base de deux secteurs à présenter : le secteur canadien (qui comprend l'apport provenant de la participation comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence de la Société en Amérique latine) et le secteur australien. Se reporter à la rubrique intitulée « Principales informations financières par secteur » à la page 8 du présent communiqué de presse pour plus d'informations sur la présentation sectorielle.

Faits saillants du deuxième trimestre de l'exercice 2026 comparativement au deuxième trimestre de l'exercice 2025

Les ventes ont augmenté de 10,3 % pour s'établir à 1 723,8 M$, comparativement à 1 563,4 M$

Les ventes des magasins comparables 1) au Canada ont augmenté de 4,9 %, en sus de la croissance de 4,7 % enregistrée à la période correspondante de l'exercice précédent; et un nombre net de 27 nouveaux magasins ont été ouverts au Canada , comparativement à un nombre net de 14 nouveaux magasins

au ont augmenté de 4,9 %, en sus de la croissance de 4,7 % enregistrée à la période correspondante de l'exercice précédent; et un nombre net de 27 nouveaux magasins ont été ouverts au , comparativement à un nombre net de 14 nouveaux magasins Le BAIIA 1) s'est accru de 12,2 % pour s'établir à 588,5 M$, ce qui représente une marge du BAIIA 1) de 34,1 %, comparativement à 33,5 %

s'est accru de 12,2 % pour s'établir à 588,5 M$, ce qui représente une marge du BAIIA de 34,1 %, comparativement à 33,5 % Le résultat d'exploitation a augmenté de 14,3 % et s'est chiffré à 483,5 M$, ce qui représente une marge d'exploitation 1) de 28,0 %, comparativement à 27,0 %

de 28,0 %, comparativement à 27,0 % Le résultat net a augmenté de 12,4 % pour s'établir à 321,5 M$, ce qui résulte en une augmentation de 13,7 % du résultat net dilué par action ordinaire, qui s'est établi à 1,16 $, alors qu'il était de 1,02 $

932 046 actions ordinaires ont été rachetées aux fins d'annulation pour un montant de 174,8 M$

« Le deuxième trimestre de l'exercice 2026 marque une étape importante de notre expansion à l'échelle internationale puisque nous avons fait notre entrée dans deux nouveaux marchés. Nous avons réalisé l'acquisition du plus grand détaillant à rabais de l'Australie et nous avons célébré l'ouverture du premier magasin Dollarcity au Mexique », a déclaré Neil Rossy, président et chef de la direction de Dollarama.

« Nos plateformes internationales complémentaires renforcent et diversifient notre stratégie de croissance à long terme, notre entreprise canadienne florissante nous servant d'assise et alimentant nos grandes ambitions. La forte croissance des ventes des magasins comparables au Canada au cours du deuxième trimestre et depuis le début de l'exercice souligne la force de notre modèle d'affaires, la pertinence de notre proposition de valeur pour les consommateurs canadiens et la réalisation impeccable de la part de notre équipe », a conclu M. Rossy.

Résultats financiers du deuxième trimestre de l'exercice 2026

Les ventes pour le deuxième trimestre de l'exercice 2026 ont augmenté de 10,3 % pour s'établir à 1 723,8 M$, alors qu'elles étaient de 1 563,4 M$ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Cette augmentation est attribuable à l'accroissement du nombre total de magasins au cours des 12 derniers mois, qui est passé de 1 583 magasins au 28 juillet 2024 à 2 060 magasins au 3 août 2025, ce qui comprend l'apport provenant de l'acquisition des 395 magasins de TRS en Australie, qui ont généré des ventes de 25,7 M$ pour le secteur australien au cours de la période suivant l'acquisition, ainsi qu'à la hausse des ventes des magasins comparables au Canada.

Les ventes des magasins comparables au Canada pour le deuxième trimestre de l'exercice 2026 ont augmenté de 4,9 %, ce qui reflète la hausse de 3,9 % du nombre de transactions et la hausse de 0,9 % du montant moyen des transactions, en sus de la croissance des ventes des magasins comparables au Canada de 4,7 % enregistrée pour le deuxième trimestre de l'exercice 2025. L'augmentation est principalement attribuable à la forte demande de produits de consommation courante. Étant donné que la Société prévoit évaluer les occasions et mettre en place des stratégies dans le but d'optimiser les activités de TRS au cours des prochaines années, elle n'a pas l'intention à l'heure actuelle de présenter des informations sur les ventes des magasins comparables pour le secteur australien.

La marge brute1) s'est établie à 45,5 % des ventes pour le deuxième trimestre de l'exercice 2026, comparativement à 45,2 % des ventes pour le deuxième trimestre de l'exercice 2025. La marge brute en pourcentage des ventes a été plus élevée principalement en raison de la diminution des frais de logistique dans le secteur canadien, facteur en partie contrebalancé par l'incidence de 10 points de base de la marge brute moins élevée du secteur australien au cours de la période suivant l'acquisition.

Les frais généraux, frais d'administration et charges d'exploitation des magasins (les « frais généraux ») pour le deuxième trimestre de l'exercice 2026 ont augmenté de 13,3 % pour s'établir à 241,2 M$, alors qu'ils étaient de 212,9 M$ pour le deuxième trimestre de l'exercice 2025. Les frais généraux ont représenté 14,0 % des ventes pour le deuxième trimestre de l'exercice 2026, comparativement à 13,6 % des ventes pour le deuxième trimestre de l'exercice 2025. Cette augmentation s'explique essentiellement par les frais généraux supplémentaires engagés pour le secteur australien au cours de la période suivant l'acquisition, qui ont eu un effet de 20 points de base sur les frais généraux en pourcentage des ventes, et par les coûts de transaction provenant de l'acquisition de TRS.

Le BAIIA s'est établi à 588,5 M$, ce qui représente une marge du BAIIA de 34,1 % pour le deuxième trimestre de l'exercice 2026, comparativement à 524,3 M$, ou une marge du BAIIA de 33,5 %, pour le deuxième trimestre de l'exercice 2025. Le BAIIA pour le deuxième trimestre de l'exercice 2026 tient compte de l'apport de 3,3 M$ provenant du secteur australien pour la période suivant l'acquisition, qui a eu une incidence négative de 40 points de base sur la marge du BAIIA.

La quote-part de 60,1 % revenant à la Société du résultat net de Central American Retail Sourcing Inc. (« CARS ») et sa quote-part de 80,05 % du résultat net d'Inversiones Comerciales Mexicanas S.A. (« ICM », collectivement avec CARS et leurs filiales respectives, « Dollarcity ») se sont établies à 38,3 M$ pour la période allant du 1er avril 2025 au 30 juin 2025, contre 22,7 M$ pour la quote‑part de 50,1 % revenant à la Société de CARS pour la période allant du 1er avril 2024 au 10 juin 2024 et sa quote‑part de 60,1 % pour la période allant du 11 juin 2024 au 30 juin 2024. Cette augmentation de 68,9 % s'explique principalement par la performance opérationnelle solide et continue au cours du trimestre clos le 30 juin 2025, par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, et par l'acquisition d'une participation additionnelle de 10 % dans CARS le 11 juin 2024. La performance de Dollarcity pour le deuxième trimestre est principalement attribuable à la hausse de 16,4 % des ventes découlant surtout de l'accroissement des ventes des magasins comparables et du nombre total de magasins, qui est passé de 570 au 30 juin 2024 à 658 au 30 juin 2025, ainsi qu'à la hausse de la marge brute en pourcentage des ventes découlant de la baisse des frais de transport de marchandises entrantes. Ces facteurs ont été en partie contrebalancés par une légère hausse des frais généraux en pourcentage des ventes résultant de l'augmentation des coûts de la main-d'œuvre. La participation de la Société dans Dollarcity est comptabilisée comme un partenariat selon la méthode de la mise en équivalence.

Les coûts de financement nets ont augmenté de 2,3 M$, passant de 40,9 M$ pour le deuxième trimestre de l'exercice 2025 à 43,2 M$ pour le deuxième trimestre de l'exercice 2026. L'augmentation reflète principalement la hausse du niveau d'endettement moyen par suite de l'émission des billets à taux fixe à 3,850 % (définis ci-après) au cours du deuxième trimestre et la hausse des charges d'intérêts sur les obligations locatives du secteur canadien, contrebalancées en partie par l'accroissement des produits d'intérêts découlant de l'augmentation du capital investi.

L'impôt sur le résultat a augmenté de 22,8 M$, passant de 96,0 M$ pour le deuxième trimestre de l'exercice 2025 à 118,8 M$ pour le deuxième trimestre de l'exercice 2026. Le taux d'imposition prescrit par la loi au Canada pour le deuxième trimestre de l'exercice 2026 est demeuré inchangé à 26,5 % par rapport à celui de la période correspondante de l'exercice 2025. Le taux d'imposition effectif de la Société pour le deuxième trimestre des exercices 2026 et 2025 était de 27,0 % et de 25,1 %, respectivement. La variation du taux d'imposition effectif pour le deuxième trimestre de l'exercice 2026 est principalement attribuable au fait que la Société est maintenant assujettie au Pilier 2 à la suite de la transaction visant TRS ainsi qu'à l'incidence non récurrente de 6,7 M$ d'un accord de licence conclu avec Dollarcity en lien avec l'expansion de l'entreprise au Mexique, facteurs en partie contrebalancés par la quote‑part revenant à la Société du résultat net de sa participation comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence dans Dollarcity.

Le résultat net a augmenté de 12,4 % pour s'établir à 321,5 M$, alors qu'il s'est établi à 285,9 M$ pour le deuxième trimestre de l'exercice 2025, ce qui a entraîné une augmentation du résultat net dilué par action ordinaire de 13,7 %, qui s'est établi à 1,16 $ pour le deuxième trimestre de l'exercice 2026. L'apport du secteur australien au résultat net pour la période suivant l'acquisition n'a pas eu d'effet significatif sur le résultat net ni sur le résultat net dilué par action ordinaire.

______________________ 1) Se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du présent communiqué de presse pour consulter la définition de ces éléments et, s'il y a lieu, un rapprochement avec la mesure conforme aux PCGR la plus directement comparable.

Dollarcity

Apport de capital au Mexique

Au cours du trimestre, la Société a utilisé le produit provenant de sa quote-part de 60,1 % du dividende précédemment déclaré par CARS, d'un montant de 37,6 M$ US, afin de fournir un apport de capital initial de 18,0 M$ US (24,5 M$) à ICM pour ses projets d'expansion au Mexique qui reflète la participation de 80,05 % de la Société dans ICM.

Croissance du réseau

Au cours de son deuxième trimestre clos le 30 juin 2025, Dollarcity a ouvert un nombre net de 14 nouveaux magasins, comparativement à un nombre net de 23 nouveaux magasins au cours de la période correspondante de l'exercice précédent. Au 30 juin 2025, Dollarcity comptait un total de 658 magasins, dont 384 situés en Colombie, 110 au Guatemala, 79 au Salvador, 84 au Pérou et un au Mexique. Cela se compare à un total de 632 magasins au 31 décembre 2024.

Dividende

Le 22 août 2025, après la clôture du trimestre, le conseil d'administration de CARS a approuvé un dividende en trésorerie d'un montant totalisant 62,5 M$ US, soit un montant concordant avec le dividende précédemment déclaré le 5 décembre 2024. La quote-part du dividende revenant à Dollarama correspond à 37,6 M$ US (51,8 M$), qui reflète sa participation de 60,1 % dans CARS, devrait être reçue au cours du troisième trimestre de l'exercice 2026.

Acquisition de TRS

Le 21 juillet 2025, la Société a, par l'intermédiaire de sa filiale entièrement détenue, Dollarama International Inc., réalisé l'acquisition de la totalité des actions ordinaires émises et en circulation de TRS pour un montant de 233,6 M$ AU (208,8 M$), ce qui représente une contrepartie totale de 6,68 $ AU par action ordinaire, moins une déduction de 0,77 $ AU par action ordinaire pour tenir compte du dividende spécial entièrement exonéré d'impôt versé par TRS avant la clôture, soit une contrepartie en trésorerie nette de 5,91 $ AU par action ordinaire.

Cette acquisition stratégique marque l'entrée de Dollarama sur le marché australien, s'appuyant sur son expérience de leader canadien des détaillants à bas prix bien établi dont la présence en Amérique latine est en croissance, par l'intermédiaire de Dollarcity.

Offre publique de rachat dans le cours normal des activités

Le 3 juillet 2025, la Société a annoncé le renouvellement de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités et l'obtention de l'approbation de la Bourse de Toronto pour racheter jusqu'à 13 865 588 actions ordinaires, soit 5,0 % des actions ordinaires émises et en circulation de la Société au 30 juin 2025, au cours de la période de 12 mois allant du 7 juillet 2025 au 6 juillet 2026 (l'« offre de rachat de 2025‑2026 »).

Au cours du deuxième trimestre de l'exercice 2026, 932 046 actions ordinaires ont été rachetées aux fins d'annulation dans le cadre de l'offre de rachat de 2025-2026 et de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités précédemment en vigueur, pour une contrepartie en trésorerie totalisant 174,8 M$, ce qui représente un prix moyen pondéré de 187,55 $ par action, compte non tenu de l'impôt sur le rachat d'actions.

Dividende

Le 27 août 2025, la Société a annoncé que son conseil d'administration avait approuvé un dividende en trésorerie trimestriel à l'intention des porteurs d'actions ordinaires de 0,1058 $ par action ordinaire. Ce dividende sera versé le 7 novembre 2025 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 10 octobre 2025. Le dividende est désigné comme un « dividende déterminé » aux fins de l'impôt du Canada.

Perspectives pour l'exercice 2026

Les fourchettes prévisionnelles de la Société pour l'exercice 2026 publiées initialement le 3 avril 2025 et mises à jour le 11 juin 2025 afin d'inclure les dépenses d'investissement liées à la construction d'un carrefour logistique dans l'Ouest, demeurent inchangées et ne s'appliquent qu'au secteur canadien, qui constitue maintenant un des secteurs à présenter, alors qu'il était le seul secteur à présenter de la Société au moment de la publication initiale des fourchettes prévisionnelles pour l'exercice 2026.

(en pourcentage des ventes, sauf le nombre net de nouveaux magasins

qui est présenté en unités et les dépenses d'investissement qui sont

présentées en millions de dollars) Exercice 2026 Fourchettes

prévisionnelles pour le

secteur canadien Nombre net de nouveaux magasins 70 à 80 Ventes des magasins comparables 3,0 % à 4,0 % Marge brute 44,2 % à 45,2 % Frais généraux 14,2 % à 14,7 % Dépenses d'investissement 285,0 $ à 330,0 $

Étant donné que l'acquisition de TRS a été réalisée récemment et que la Société prévoit évaluer les occasions et mettre en place des stratégies dans le but d'optimiser les activités de TRS au cours des prochaines années, elle ne fournit pas de prévisions tenant compte des résultats du secteur australien ni de prévisions pour ce secteur uniquement pour l'exercice 2026.

Ces fourchettes prévisionnelles se fondent sur plusieurs hypothèses, notamment les suivantes :

Le nombre d'offres de location signées et les ouvertures prévues de nouveaux magasins pour le reste de l'exercice 2026, l'absence de retards indépendants de notre volonté à l'égard des activités de construction et l'absence de hausse importante des frais d'occupation à court et à moyen terme

Un horizon prévisionnel d'environ trois mois pour les commandes en cours et les marges sur les produits

La poursuite de la réaction favorable de la clientèle à l'égard de notre offre de produits, de notre proposition de valeur et de la présentation des produits en magasin

La gestion active des marges sur les produits, notamment au moyen de stratégies d'établissement de prix et du renouvellement des produits, et de la freinte des stocks

La poursuite de la comptabilisation de la participation de la Société dans Dollarcity comme un partenariat selon la méthode de la mise en équivalence

La conclusion de contrats de change à terme pour couvrir la majeure partie des achats prévus de marchandises en dollars américains contre les fluctuations du dollar canadien par rapport au dollar américain

La poursuite de nos initiatives de productivité en magasin et la réalisation d'économies de coûts et d'avantages afin de réduire les charges d'exploitation

L'absence de changements importants en ce qui a trait au marché du travail, à la conjoncture économique et au contexte géopolitique ou de changements significatifs dans le secteur de la vente au détail et les données prévues des recensements et sur les revenus des ménages

L'absence de changements importants apportés au budget des dépenses d'investissement pour l'exercice 2026 pour les ouvertures de nouveaux magasins, les dépenses d'entretien et les dépenses d'investissement évolutives

L'absence de conditions météorologiques inhabituellement défavorables, plus particulièrement pendant les saisons de pointe associées aux principales fêtes et célébrations

Les fourchettes prévisionnelles comprises dans la présente rubrique constituent des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, sont assujetties à un certain nombre de risques et incertitudes, et doivent être lues conjointement avec la rubrique « Énoncés prospectifs » du présent communiqué de presse.

Principales informations financières consolidées



Périodes de 13 semaines closes

Périodes de 26 semaines closes (en milliers de dollars et d'actions, sauf les montants par action) le 3 août

2025



le 28 juillet

2024



le 3 août

2025



le 28 juillet

2024



$



$



$



$

























Données sur le résultat





















Ventes 1 723 838



1 563 384



3 245 048



2 969 156

Coût des produits vendus 939 348



856 189



1 788 248



1 654 685

Profit brut 784 490



707 195



1 456 800



1 314 471

Frais généraux 241 223



212 946



474 680



430 112

Dotation aux amortissements 98 121



94 091



188 502



184 253

Quote-part du résultat net de la participation comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence (38 330)



(22 698)



(78 642)



(44 788)

Résultat d'exploitation 483 476



422 856



872 260



744 894

Profit latent provenant du dérivé sur la participation comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence -



-



(10 348)



-

Coûts de financement nets 43 169



40 939



87 129



77 462

Résultat avant impôt 440 307



381 917



795 479



667 432

Impôt sur le résultat 118 809



95 975



200 225



165 647

Résultat net 321 498



285 942



595 254



501 785

























Résultat net de base par action ordinaire 1,16 $

1,02 $

2,15 $

1,80 $ Résultat net dilué par action ordinaire 1,16 $

1,02 $

2,14 $

1,79 $























Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation :





















De base 276 999



280 174



277 022



279 440

Après dilution 278 230



281 149



278 227



280 427

























Autres données consolidées





















Croissance des ventes d'un exercice à l'autre 10,3 %

7,4 %

9,3 %

8,0 % Marge brute1) 45,5 %

45,2 %

44,9 %

44,3 % Frais généraux en pourcentage des ventes1) 14,0 %

13,6 %

14,6 %

14,5 % BAIIA1) 588 476



524 305



1 084 647



942 048

Marge d'exploitation1) 28,0 %

27,0 %

26,9 %

25,1 % Dépenses d'investissement 60 592



53 952



106 785



100 219

Dividendes déclarés par action ordinaire 0,1058 $

0,0920 $

0,2116 $

0,1840 $















Aux (en milliers de dollars)











3 août

2025



2 février

2025















$



$

Données tirées de l'état de la situation financière





















Trésorerie et équivalents de trésorerie











687 230



122 685

Stocks











1 096 255



921 095

Total des actifs courants











1 888 664



1 201 280

Immobilisations corporelles











1 171 708



1 046 390

Actifs au titre de droits d'utilisation











2 351 027



2 109 445

Total de l'actif











7 682 756



6 482 592

Total des passifs courants











1 527 522



1 014 306

Total des passifs non courants











4 698 974



4 280 028

Total de la dette1)











2 879 848



2 282 679

Dette nette1)











2 192 618



2 159 994

Capitaux propres











1 456 260



1 188 258



























1) Se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du présent communiqué de presse pour obtenir la définition de ces éléments et, s'il y a lieu, un rapprochement avec la mesure conforme aux PCGR la plus directement comparable.

Principales informations financières par secteur

(en milliers de dollars)

Période de 13 semaines

Période de 26 semaines



Canada

Australie4)

Total

Canada

Australie4)

Total



$

$

$

$

$

$ Données sur le résultat

















































Ventes

1 698 105

25 733

1 723 838

3 219 315

25 733

3 245 048 Coût des produits vendus

923 163

16 185

939 348

1 772 063

16 185

1 788 248 Profit brut

774 942

9 548

784 490

1 447 252

9 548

1 456 800 Frais généraux

234 721

6 502

241 223

468 178

6 502

474 680 Dotation aux amortissements

95 038

3 083

98 121

185 419

3 083

188 502 Quote-part du résultat net des participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence

(38 330)

-

(38 330)

(78 642)

-

(78 642) Résultat d'exploitation

483 513

(37)

483 476

872 297

(37)

872 260 Profit latent provenant du dérivé sur la participation comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence

-

-

-

(10 348)

-

(10 348) Coûts de financement nets

42 831

338

43 169

86 791

338

87 129 Impôt sur le résultat

118 923

(114)

118 809

200 339

(114)

200 225 Résultat net

321 759

(261)

321 498

595 515

(261)

595 254

























Autres données sectorielles























Croissance des ventes des magasins comparables1)

4,9 % - 3)



4,9 % - 3)

Dépenses d'investissement

60 159

433





106 352

433



Nombre de magasins2)

1 665

395





1 665

395



Superficie moyenne des magasins (en pieds carrés bruts)2)

10 446

7 678





10 446

7 678































1) Se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du présent communiqué de presse pour consulter la définition de ces éléments et, s'il y a lieu, un rapprochement avec la mesure conforme aux PCGR la plus directement comparable.

2) À la clôture de la période.

3) Étant donné que la Société prévoit évaluer les occasions et mettre en œuvre des stratégies pour optimiser les activités de TRS au cours des prochaines années, elle n'a pas l'intention à l'heure actuelle de présenter des informations sur les ventes des magasins comparables pour le secteur australien.

4) Reflète les résultats pour la période suivant l'acquisition.



Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières

La Société prépare son information financière conformément aux PCGR. La direction a inclus des mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières afin de fournir aux investisseurs des mesures complémentaires de la performance financière et opérationnelle de la Société. La direction estime que ces mesures sont des mesures complémentaires importantes de la performance financière et opérationnelle de la Société, car elles éliminent les éléments qui ont une incidence moindre sur celles-ci, mettant ainsi en évidence des tendances dans ses activités de base que les mesures conformes aux PCGR, à elles seules, ne permettraient pas nécessairement de faire ressortir. La direction croit également que les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et d'autres parties intéressées ont fréquemment recours aux mesures financières non conformes aux PCGR et à d'autres mesures financières pour évaluer les émetteurs. La direction fait par ailleurs appel aux mesures financières non conformes aux PCGR et à d'autres mesures financières pour faciliter la comparaison de la performance financière et opérationnelle d'une période à l'autre, pour établir les budgets annuels et pour évaluer la capacité de la Société à assumer le service de la dette, les dépenses d'investissement et les besoins en fonds de roulement dans l'avenir.

Les mesures financières non conformes aux PCGR et les autres mesures financières présentées ci-après n'ont pas de signification normalisée prescrite par les PCGR et ne sont donc pas susceptibles de se prêter aux comparaisons avec des mesures similaires présentées par d'autres sociétés émettrices, et elles devraient être considérées comme un complément aux mesures comparables calculées selon les PCGR et non pas comme pouvant les remplacer ni comme y étant supérieures.

A) Mesures financières non conformes aux PCGR

BAIIA

Le BAIIA représente le résultat net plus l'impôt sur le résultat, les coûts de financement nets et la dotation aux amortissements et comprend la quote-part revenant à la Société du résultat net de sa participation comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence. La direction est d'avis que le BAIIA constitue une mesure complémentaire utile permettant d'évaluer la rentabilité opérationnelle des activités de base sous‑jacentes. La Société calcule également le BAIIA compte non tenu du profit latent provenant du dérivé sur la participation comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence, afin d'exclure l'incidence de l'option d'achat d'une participation additionnelle de 9,89 % dans CARS et d'une participation proportionnelle correspondante de 4,945 % dans ICM (l' « option d'achat »), car cette option ne reflète pas les activités courantes de la Société et ne devrait pas, selon la direction, être considérée comme faisant partie de l'évaluation à long terme de la rentabilité opérationnelle des activités de base sous-jacentes de la Société. Le tableau suivant présente le rapprochement du résultat net et du BAIIA :



Périodes de 13 semaines closes

Périodes de 26 semaines closes (en milliers de dollars) le 3 août

2025



le 28 juillet

2024



le 3 août

2025



le 28 juillet

2024



$



$



$



$

Résultat net 321 498



285 942



595 254



501 785

Ajouter :





















Impôt sur le résultat 118 809



95 975



200 225



165 647

Coûts de financement nets 43 169



40 939



87 129



77 462

Dotation aux amortissements 105 000



101 449



202 039



197 154

BAIIA 588 476



524 305



1 084 647



942 048

Profit latent provenant du dérivé sur la participation comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence -



-



(10 348)



-

BAIIA, compte non tenu du profit latent provenant du dérivé sur la participation comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence 588 476



524 305



1 074 299



942 048



Total de la dette

Le total de la dette représente la somme de la dette à long terme (y compris les frais d'émission des titres de créance non amortis, l'intérêt à payer et la couverture de la juste valeur - ajustement de la valeur d'entrée), des emprunts à court terme dans le cadre du programme de billets de trésorerie aux États-Unis, des ententes de financement à long terme et des autres dettes bancaires, y compris les facilités de crédit. La direction est d'avis que le total de la dette constitue une mesure utile pour faciliter la compréhension de la situation financière de la Société par rapport à ses obligations en matière de financement. Le tableau suivant présente le rapprochement de la dette à long terme et du total de la dette :



Aux

(en milliers de dollars) 3 août

2025



2 février

2025



$



$













Facilités de crédit









Facilité de crédit de Dollarama -



-

Facilités de crédit de TRS, y compris la facilité interchangeable et la facilité saisonnière -



-













Billets non garantis de premier rang









Billets non garantis de premier rang (les « billets à taux fixe ») portant intérêt comme suit :









Taux annuel fixe de 3,850 %, échéant le 16 décembre 2030 (les « billets à taux fixe à 3,850 % ») 600 000



-

Taux annuel fixe de 5,165 %, échéant le 26 avril 2030 450 000



450 000

Taux annuel fixe de 2,443 %, échéant le 9 juillet 2029 375 000



375 000

Taux annuel fixe de 5,533 %, échéant le 26 septembre 2028 500 000



500 000

Taux annuel fixe de 1,505 %, échéant le 20 septembre 2027 300 000



300 000

Taux annuel fixe de 1,871 %, échéant le 8 juillet 2026 375 000



375 000

Taux annuel fixe de 5,084 %, échéant le 27 octobre 2025 250 000



250 000













Frais d'émission des titres de créance non amortis, y compris un montant de 1 574 $ (1 219 $ au 2 février 2025) pour la facilité de crédit (9 369)



(7 092)

Intérêt à payer sur les billets à taux fixe 24 773



22 330

Entente de financement à long terme 5 206



5 080

Couverture de juste valeur - ajustement de la valeur d'entrée des swaps de taux d'intérêt 9 238



12 361

Total de la dette 2 879 848



2 282 679



Dette nette

La dette nette représente le total de la dette, moins la trésorerie et les équivalents de trésorerie. La direction est d'avis que la dette nette constitue une mesure additionnelle utile pour évaluer la situation financière de la Société en présentant toutes les obligations en matière de financement de la Société, déduction faite de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. Le tableau suivant présente le rapprochement du total de la dette et de la dette nette :

(en milliers de dollars) Aux



3 août

2025



2 février

2025



$



$

Total de la dette 2 879 848



2 282 679

Trésorerie et équivalents de trésorerie (687 230)



(122 685)

Dette nette 2 192 618



2 159 994

















B) Ratios non conformes aux PCGR

Ratio de la dette nette ajustée par rapport au BAIIA

Le ratio de la dette nette ajustée par rapport au BAIIA correspond à la dette nette ajustée, divisée par le BAIIA consolidé pour les douze derniers mois. La direction utilise ce ratio pour évaluer partiellement la situation financière de la Société. Une hausse du ratio indiquerait un accroissement de la dette de la Société par tranche de un dollar de BAIIA généré. Le tableau suivant présente le calcul du ratio de la dette nette ajustée par rapport au BAIIA :



Aux

(en milliers de dollars) 3 août

2025



2 février

2025



$



$

Dette nette 2 192 618



2 159 994

Obligations locatives 2 677 277



2 426 977

Frais d'émission des titres de créance non amortis, y compris un montant de 1 574 $ (1 219 $ au 2 février 2025) pour la facilité de crédit 9 369



7 092

Couverture de juste valeur - ajustement de la valeur d'entrée des swaps de taux d'intérêt (9 238)



(12 361)

Dette nette ajustée 4 870 026



4 581 702













BAIIA pour les douze derniers mois1) 2 374 823



2 121 829

Ratio de la dette nette ajustée par rapport au BAIIA 2,05 x

2,16 x





1) Ce montant correspond au BAIIA de la Société pour les douze derniers mois, qui s'établissait à 2 264 428 $, et comprend les résultats de TRS pour la période suivant l'acquisition, plus le BAIIA de TRS pour la période allant du 29 juillet 2024 à la réalisation de l'acquisition de TRS le 21 juillet 2025 (tel qu'il a été calculé et présenté par TRS), qui s'établissait à 110 395 $.

Marge du BAIIA

La marge du BAIIA représente le BAIIA divisé par les ventes. La direction estime que cette mesure est utile pour évaluer la performance des activités courantes et l'efficacité des activités par rapport aux ventes. La Société calcule également la marge du BAIIA compte non tenu du profit latent provenant du dérivé sur la participation comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence, afin d'exclure l'incidence de l'option d'achat, car l'option d'achat ne reflète pas les activités courantes de la Société et ne devrait pas, selon la direction, être considérée comme faisant partie de l'évaluation à long terme de la rentabilité opérationnelle des activités de base sous-jacentes de la Société. Le tableau suivant présente le rapprochement du BAIIA et de la marge du BAIIA :



Périodes de 13 semaines closes

Périodes de 26 semaines closes (en milliers de dollars) le 3 août

2025



le 28 juillet

2024



le 3 août

2025



le 28 juillet

2024



$



$



$



$

BAIIA 588 476



524 305



1 084 647



942 048

Ventes 1 723 838



1 563 384



3 245 048



2 969 156

Marge du BAIIA 34,1 %

33,5 %

33,4 %

31,7 % BAIIA, compte non tenu du profit latent provenant du dérivé sur la participation comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence 588 476



524 305



1 074 299



942 048

Ventes 1 723 838



1 563 384



3 245 048



2 969 156

Marge du BAIIA, compte non tenu du profit latent provenant du dérivé sur la participation comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence 34,1 %

33,5 %

33,1 %

31,7 %

C) Mesures financières supplémentaires

Marge brute Représente le profit brut divisé par les ventes, exprimé en pourcentage des ventes. Marge d'exploitation Représente le résultat d'exploitation divisé par les ventes, exprimé en pourcentage des ventes. Frais généraux en pourcentage des ventes Représentent les frais généraux divisés par les ventes. Ventes des magasins comparables Représentent les ventes des magasins, y compris les magasins relocalisés et agrandis, ouverts depuis au moins 13 mois complets par rapport à celles de la période correspondante de l'exercice précédent. Croissance des ventes des magasins comparables Représente l'augmentation ou la diminution, selon le cas, en pourcentage des ventes des magasins comparables, par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés que contient le présent communiqué de presse portent sur nos intentions, nos attentes et nos projets actuels et futurs, nos résultats, notre degré d'activité, notre rendement, nos objectifs, nos réalisations ou tout autre événement ou fait nouveau à venir et constituent des énoncés prospectifs, y compris les énoncés qui se rapportent aux perspectives pour l'exercice 2026, aux intentions de la Société concernant l'évaluation des occasions et la mise en place de stratégies dans le but d'optimiser les activités de TRS au cours des prochaines années et certains avantages qui devraient découler de l'acquisition de TRS. Les termes « pouvoir », « s'attendre à », « planifier », « prévoir », « tendances », « indications », « anticiper », « croire », « estimer », « probables », « éventuels » ou « potentiels », ou des variantes négatives de ces termes ou d'autres formulations semblables, visent à signaler des énoncés prospectifs.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur les plus récentes informations à la disposition de la direction, sur des estimations et hypothèses qui concernent, entre autres choses, la conjoncture économique, le contexte géopolitique et la concurrence dans le secteur de la vente au détail au Canada, en Amérique latine et en Australie ainsi que, dans le cas des perspectives pour l'exercice 2026, sur les estimations et les hypothèses présentées à la rubrique « Perspectives pour l'exercice 2026 » dans chaque cas et que la direction a formulées à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances historiques, de la conjoncture, et de l'évolution prévue dans l'avenir, ainsi que d'autres facteurs qui sont considérés pertinents et raisonnables dans les circonstances. Toutefois, rien ne garantit que ces estimations et hypothèses s'avéreront exactes. Plusieurs facteurs pourraient faire en sorte que les résultats, le degré d'activité, les réalisations ou le rendement réel, ou les événements ou faits futurs, diffèrent de manière significative de ceux exprimés de façon implicite ou explicite dans les énoncés prospectifs, notamment les facteurs suivants, lesquels sont présentés dans le rapport de gestion du deuxième trimestre de l'exercice 2026 et décrits plus en détail à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion annuel de la Société pour l'exercice 2025, tous deux accessibles sur le site de SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca, et sur le site Web de la Société, à l'adresse www.dollarama.com : augmentations futures des charges d'exploitation (y compris des hausses du salaire minimum prescrit par la loi), augmentations futures du coût des marchandises (y compris en raison de hausses des coûts des matières premières et de différends sur les tarifs), augmentations futures des frais de livraison et de transport et des autres frais de logistique (y compris en raison des frais de transport, des hausses du prix du carburant et des frais d'immobilisation), augmentation des coûts ou interruption du flux de marchandises importées (y compris en raison des perturbations touchant la chaîne d'approvisionnement à l'échelle mondiale et de l'instabilité géopolitique créée par l'intensification des tensions entre la Chine et les pays de l'Occident), incapacité de maintenir l'image de marque et la réputation, incapacité de maintenir la gamme de produits et de se réapprovisionner en marchandises, perturbation dans le réseau de distribution, incapacité d'obtenir de la capacité supplémentaire pour les entrepôts et le centre de distribution en temps opportun, incapacité de conclure ou de renouveler, selon le cas, les baux des magasins et des entrepôts à des conditions favorables et concurrentielles, freintes de stocks, caractère saisonnier, acceptation par le marché des marques maison, incapacité de protéger les marques de commerce et autres droits exclusifs, activités à l'étranger, fluctuations des taux de change, pertes potentielles associées à l'utilisation d'instruments financiers dérivés, risque de taux d'intérêt relatif à la dette à taux d'intérêt variable, niveau d'endettement et incapacité de générer des flux de trésorerie suffisants pour assurer le service de la dette, tout exercice par les actionnaires fondateurs de Dollarcity de leur option de vente, modification de la solvabilité et de la notation et hausse potentielle du coût du capital, hausses d'impôts et modifications apportées aux lois fiscales applicables ou à leur interprétation, concurrence dans le secteur de la vente au détail (y compris pour les détaillants en ligne), technologies de rupture, conjoncture générale de l'économie, départ de hauts dirigeants, incapacité d'attirer et de conserver des employés compétents, interruptions des systèmes de technologies de l'information, incapacité de protéger les systèmes contre les attaques informatiques, impossibilité de réaliser la stratégie de croissance avec succès (y compris l'incapacité de déceler et de poursuivre de nouvelles occasions de croissance), incapacité de la Société à intégrer les activités de TRS avec succès, toute incapacité à tirer parti des avantages qui devraient découler de l'acquisition de TRS, structure de société de portefeuille, conditions météorologiques défavorables, tremblements de terre et autres catastrophes naturelles, perturbations géopolitiques et instabilité politique dans les pays étrangers, pandémies ou épidémies, coûts inattendus liés aux programmes d'assurance actuels, réclamations en responsabilité du fait des produits et rappels de produits, cadre réglementaire, actions collectives et autres litiges, conformité sur le plan environnemental, changements climatiques et activisme actionnarial.

Ces éléments ne sont pas censés représenter une liste exhaustive des facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur la Société, ses filiales ou Dollarcity; toutefois, ils devraient être étudiés attentivement. Les énoncés prospectifs ont pour but de fournir au lecteur une description des attentes de la direction au sujet de la performance financière de la Société et de Dollarcity et ils peuvent ne pas être pertinents à d'autres fins; les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs figurant aux présentes.

En outre, sauf indication contraire, les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse visent à décrire les attentes de la direction en date du 27 août 2025, et la direction n'a pas l'intention et ne s'engage aucunement à mettre à jour ou à réviser ces énoncés prospectifs à la lumière de nouveaux éléments d'information ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf si elle y est tenue en vertu de la loi. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse doivent être lus à la lumière de la présente mise en garde.

Conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre

Dollarama tiendra une conférence téléphonique pour discuter des résultats du deuxième trimestre de l'exercice 2026 aujourd'hui, le 27 août 2025, à 10 h 30 (HE), suivie par une période de questions ouverte aux analystes financiers. Les autres parties intéressées peuvent participer à la conférence à titre d'auditeurs seulement. La conférence sera diffusée en direct sur le site Web de Dollarama, à l'adresse https://www.dollarama.com/fr-CA/corp/evenements-et-presentations.

À propos de Dollarama

Dollarama, qui a été fondée en 1992 et dont le siège social est situé à Montréal (Québec), au Canada (TSX : DOL), est un leader canadien des détaillants à bas prix ayant une portée internationale avec 2 718 magasins bien situés et plus de 41 000 employés qui servent la clientèle dans sept pays répartis sur trois continents. Dans chacun des marchés où elle exerce ses activités, Dollarama vise à offrir une valeur attrayante à des bas prix fixes sélectionnés ainsi qu'un accès facile à une vaste gamme de produits de consommation courante et d'articles saisonniers abordables convenant à une large clientèle.

Au Canada, Dollarama exploite 1 665 magasins, répartis dans les dix provinces et dans deux territoires. En Australie, Dollarama exploite le plus important réseau de détaillants à rabais, The Reject Shop, avec un réseau national de 395 magasins. Dollarama est également l'actionnaire majoritaire, par l'intermédiaire de sa participation comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence, de Dollarcity, détaillant à rabais d'Amérique latine qui exploite 658 magasins situés en Colombie, au Salvador, au Guatemala, au Mexique et au Pérou. Pour de plus amples renseignements, visitez le www.dollarama.com.

