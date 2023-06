Les ventes des magasins comparables ont augmenté de 17,1 % 1)

Publication du rapport exhaustif ESG 2023, conformément aux normes du SASB et aux recommandations du GIFCC

MONTRÉAL, le 7 juin 2023 /CNW/ - Dollarama inc. (TSX : DOL) (« Dollarama » ou la « Société ») présente aujourd'hui ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 30 avril 2023.

Faits saillants du premier trimestre de l'exercice 2024 comparativement au premier trimestre de l'exercice 2023

Les ventes ont augmenté de 20,7 % pour s'établir à 1 294,5 M$, alors qu'elles étaient de 1 072,9 M$;

Les ventes des magasins comparables ont augmenté de 17,1 % en sus de la croissance de 7,3 % enregistrée à l'exercice précédent;

Le BAIIA s'est accru de 22,1 % pour s'établir à 366,3 M$, ou 28,3 % des ventes, comparativement à 28,0 % des ventes;

Le résultat d'exploitation a augmenté de 26,2 % et s'est chiffré à 277,6 M$, ou 21,4 % des ventes, comparativement à 20,5 % des ventes;

Le résultat net dilué par action a augmenté de 28,6 % pour s'établir à 0,63 $, comparativement à 0,49 $;

Un nombre net de 21 nouveaux magasins ont été ouverts, comparativement à un nombre net de 10 nouveaux magasins.

« Les Canadiens de tous les horizons ont continué d'apprécier fortement notre proposition de valeur attrayante et notre éventail d'articles à prix abordables. Dans un contexte de pressions inflationnistes persistantes, nous avons enregistré une hausse de 17 % des ventes des magasins comparables au premier trimestre de l'exercice 2024. De plus, au premier trimestre, nous avons ouvert le 1 500e magasin Dollarama, ce qui représente une étape importante dans la poursuite de notre objectif fixé à 2 000 magasins dans l'ensemble du Canada d'ici 2031 », a déclaré Neil Rossy, président et chef de la direction.

M. Rossy a ajouté : « Nous sommes également heureux de publier ce matin notre rapport ESG 2023, qui donne un aperçu de l'évolution de notre stratégie ESG, ainsi que de notre progression dans la réalisation de nos objectifs. Nous avons pour but de nous assurer que nous continuons d'honorer notre promesse consistant à offrir de la valeur à nos clients et à nos actionnaires tout en mettant l'accent sur nos piliers liés aux facteurs ESG, que ce soit notre stratégie climatique, nos employés, nos produits ou notre chaîne d'approvisionnement ».

Notes explicatives Toutes les données comparatives qui suivent portent sur le premier trimestre clos le 30 avril 2023, en comparaison du premier trimestre clos le 1er mai 2022. L'information financière présentée dans ce communiqué de presse a été préparée conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada (« PCGR »), comme ils sont énoncés dans la Partie I du Manuel de CPA Canada - Comptabilité, laquelle inclut les Normes internationales d'information financière (« IFRS ») telles qu'elles sont publiées par l'International Accounting Standards Board (« IASB »). Le BAIIA, la marge du BAIIA, le total de la dette, la dette nette et le ratio de la dette nette ajustée par rapport au BAIIA, appelés « Mesures financières non conformes aux PCGR », sont utilisés pour favoriser la compréhension des résultats financiers de la Société. Une description complète de l'emploi que fait la Société des mesures financières non conformes aux PCGR et des autres mesures financières est fournie à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du présent communiqué. « Exercice 2023 » désigne l'exercice de la Société clos le 29 janvier 2023, et « exercice 2024 » désigne l'exercice de la Société qui sera clos le 28 janvier 2024.

1) Le lecteur est prié de se reporter aux notes de la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du présent communiqué de presse pour consulter la définition de ces éléments et, s'il y a lieu, un rapprochement avec la mesure conforme aux PCGR la plus directement comparable.



Résultats financiers du premier trimestre de l'exercice 2024

Les ventes du premier trimestre de l'exercice 2024 ont augmenté de 20,7 % pour s'établir à 1 294,5 M$, comparativement à 1 072,9 M$ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Cette augmentation est attribuable à la hausse du nombre total de magasins au cours des 12 derniers mois, qui est passé de 1 431 magasins en date du 1er mai 2022 à 1 507 magasins au 30 avril 2023, et à la hausse des ventes des magasins comparables.

Les ventes des magasins comparables du premier trimestre de l'exercice 2024 ont augmenté de 17,1 %, ce qui reflète la hausse de 15,5 % du nombre de transactions et la hausse de 1,4 % du montant moyen des transactions par rapport à une croissance des ventes des magasins comparables de 7,3 % au cours de la période correspondante de l'exercice précédent. L'augmentation d'un exercice à l'autre des ventes des magasins comparables est principalement attribuable à la forte demande pour l'ensemble des catégories de produits, notamment les produits de consommation courante, les articles saisonniers et les marchandises générales.

Le BAIIA a totalisé 366,3 M$, ou 28,3 % des ventes, pour le premier trimestre de l'exercice 2024, comparativement à 300,0 M$, ou 28,0 % des ventes, pour le premier trimestre de l'exercice 2023.

La marge brute1) est demeurée relativement stable d'un exercice à l'autre, s'établissant à 42,2 % des ventes pour le premier trimestre de l'exercice 2024, comparativement à 42,1 % des ventes pour le premier trimestre de l'exercice 2023.

Les frais généraux, frais d'administration et charges d'exploitation des magasins (les « frais généraux ») pour le premier trimestre de l'exercice 2024 ont augmenté pour s'établir à 195,6 M$, alors qu'ils étaient de 160,6 M$ pour le premier trimestre de l'exercice 2023. Les frais généraux ont représenté 15,1 % des ventes, comparativement à 15,0 % des ventes pour le premier trimestre de l'exercice 2023. L'augmentation des frais est principalement attribuable à la hausse des coûts de la main-d'œuvre des magasins.

La quote-part de 50,1 % revenant à la Société du résultat net de Dollarcity pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023 s'est établie à 13,1 M$, contre 8,7 M$ pour la période correspondante de l'exercice précédent, ce qui reflète la solide performance financière et opérationnelle de Dollarcity. La participation de la Société dans Dollarcity est comptabilisée comme une entreprise commune selon la méthode de la mise en équivalence.

Les coûts de financement ont augmenté de 12,3 M$, passant de 24,4 M$ pour le premier trimestre de l'exercice 2023 à 36,7 M$ pour le premier trimestre de l'exercice 2024. La hausse s'explique principalement par l'augmentation du taux d'emprunt moyen et du niveau d'endettement moyen.

Pour le premier trimestre de l'exercice 2024, le résultat net s'est établi à 179,9 M$, soit 0,63 $ par action ordinaire après dilution, contre 145,5 M$, soit 0,49 $ par action ordinaire après dilution, pour le premier trimestre de l'exercice 2023.

Les stocks sont demeurés stables, s'établissant à 937,7 M$ au 30 avril 2023, comparativement à 957,2 M$ au 29 janvier 2023.

Croissance des magasins Dollarcity

Au cours de son premier trimestre clos le 31 mars 2023, Dollarcity a ouvert un nombre net de 8 nouveaux magasins, ce qui est semblable au nombre de nouveaux magasins au cours de la période correspondante de l'exercice précédent. Au 31 mars 2023, Dollarcity comptait 448 magasins, dont 267 en Colombie, 91 au Guatemala, 66 au Salvador et 24 au Pérou. Cela se compare à un total de 440 magasins au 31 décembre 2022.

Offre publique de rachat dans le cours normal des activités

Au cours du premier trimestre de l'exercice 2024, aucune action ordinaire n'a été rachetée aux fins d'annulation dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités de 2022-2023 de la Société.

1) Le lecteur est prié de se reporter aux notes de la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du présent communiqué de presse pour consulter la définition de ces éléments et, s'il y a lieu, un rapprochement avec la mesure conforme aux PCGR la plus directement comparable.



Dividende

Le 7 juin 2023, la Société a annoncé que son conseil d'administration avait approuvé un dividende en trésorerie trimestriel à l'intention des porteurs d'actions ordinaires de 0,0708 $ par action ordinaire. Ce dividende sera versé le 4 août 2023 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 7 juillet 2023. Le dividende est désigné comme un « dividende déterminé » aux fins de l'impôt du Canada.

Publication du rapport ESG 2023

Dollarama a publié aujourd'hui son rapport ESG 2023 exhaustif intitulé « Servir nos clients en faisant œuvre utile ». Ce dernier rapport offre un aperçu global de la stratégie ESG et des enjeux prioritaires en évolution de la Société, tels qu'ils ont été définis dans le cadre de son processus d'évaluation continu et de l'engagement des parties prenantes. Le rapport présente également une mise à jour annuelle des principaux objectifs, données et initiatives. Le rapport ESG 2023 de la Société a été préparé conformément aux normes du Sustainability Accounting Standards Board (SASB) visant ses secteurs d'activité et à un nombre croissant de recommandations du cadre du Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques (GIFCC).

Publiés à l'intention de toutes les parties prenantes, le rapport ESG 2023 de Dollarama et les documents à l'appui doivent être lus conjointement avec les documents déposés auprès des autorités de réglementation et peuvent être téléchargés à partir de la rubrique Développement durable du site www.dollarama.com.

Perspectives

Les fourchettes prévisionnelles de la Société pour l'exercice 2024 publiées le 29 mars 2023, ainsi que les autres hypothèses communiquées précédemment sur lesquelles ces fourchettes se fondent, demeurent inchangées.

Comme il a été communiqué précédemment, la Société prévoit ce qui suit pour l'exercice 2024 :



Exercice 2024 Fourchettes prévisionnelles Nombre net de nouveaux magasins 60 à 70 Ventes des magasins comparables 5,0 % et 6,0 % Marge brute 43,5 % à 44,5 % Frais générauxi) 14,7 % à 15,2 % Dépenses d'investissementii) 190,0 $ à 200,0 $ iii)

i) En pourcentage des ventes. ii) En millions de dollars. iii) Excluent l'acquisition de propriétés annoncée précédemment, qui devrait se clore à l'exercice 2024.



Ces fourchettes prévisionnelles se fondent sur plusieurs hypothèses, notamment les suivantes :

Le nombre d'offres de location signées et les ouvertures prévues de nouveaux magasins pour les neuf prochains mois et l'absence de retards indépendants de notre volonté à l'égard des activités de construction;

Aucune hausse importante des frais d'occupation à court et à moyen termes;

Une réponse favorable continue des consommateurs à notre offre de produits, à notre proposition de valeur et à la présentation des produits en magasin;

Un horizon prévisionnel d'environ trois mois pour les commandes en cours et les marges sur les produits;

La gestion active des marges sur les produits, notamment au moyen de stratégies d'établissement de prix et du renouvellement de certaines gammes de produits;

La poursuite de la stabilisation de notre chaîne d'approvisionnement et du cadre des activités de logistique;

L'inclusion de la quote-part revenant à la Société du résultat net de sa participation comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence;

La conclusion de contrats de change à terme pour couvrir la majeure partie des achats prévus de marchandises en dollars américains contre les fluctuations du dollar canadien par rapport au dollar américain;

La poursuite de nos initiatives de productivité en magasin et la réalisation d'économies de coûts et d'avantages afin de réduire les charges d'exploitation;

L'absence de changements importants en ce qui a trait au marché du travail, à la conjoncture économique et au contexte géopolitique ou en ce qui a trait à la concurrence dans le secteur de la vente au détail;

L'absence de changements importants apportés au budget des dépenses d'investissement pour l'exercice 2024 pour les ouvertures de nouveaux magasins, les dépenses d'entretien et les dépenses d'investissement évolutives, ces dernières portant surtout sur les projets liés aux technologies de l'information et dont le budget exclut le prix d'achat de l'acquisition de propriétés annoncée précédemment;

L'exécution réussie de notre stratégie commerciale;

L'absence de restrictions liées à la pandémie ayant une incidence sur les habitudes de consommation ou de coûts directs supplémentaires relatifs aux mesures de santé et de sécurité;

L'absence de conditions météorologiques inhabituellement défavorables, plus particulièrement pendant les saisons de pointe associées aux principales fêtes et célébrations.

Plusieurs facteurs pourraient faire en sorte que les résultats, le degré d'activité, les réalisations ou le rendement réel, ou les événements ou faits futurs, diffèrent de manière significative de ceux exprimés de façon implicite ou explicite dans les énoncés prospectifs. Les présentes prévisions, y compris les diverses hypothèses sous-jacentes, sont de nature prospective et doivent être lues conjointement avec la mise en garde sur les énoncés prospectifs.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés dans le présent communiqué de presse portent sur nos intentions, nos attentes et nos projets actuels et futurs, nos résultats, notre degré d'activité, notre rendement, nos objectifs, nos réalisations ou tout autre événement ou fait nouveau à venir et constituent des énoncés prospectifs. Les termes « pouvoir », « s'attendre à », « planifier », « prévoir », « tendances », « indications », « anticiper », « croire », « estimer », « probables », « éventuels » ou « potentiels », ou des variantes de ces termes ou autres formulations semblables, visent à signaler des énoncés prospectifs.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur les plus récentes informations à la disposition de la direction ainsi que sur des estimations et hypothèses qui concernent, entre autres choses, la conjoncture économique, le contexte géopolitique et le cadre concurrentiel du secteur de la vente au détail au Canada et en Amérique latine et que la direction a formulées à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances historiques, de la conjoncture et de l'évolution prévue dans l'avenir, ainsi que d'autres facteurs qui sont considérés pertinents et raisonnables dans les circonstances. Toutefois, rien ne garantit que ces estimations et hypothèses s'avéreront exactes. Plusieurs facteurs pourraient faire en sorte que les résultats, le degré d'activité, les réalisations ou le rendement réels, ou les événements ou faits futurs, diffèrent de manière significative de ceux exprimés de façon implicite ou explicite dans les énoncés prospectifs, notamment les facteurs énoncés dans le rapport de gestion pour le premier trimestre de l'exercice 2024 et décrits plus en détail à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion annuel de la Société pour l'exercice 2023, qui se trouve sur le site de SEDAR, à l'adresse www.sedar.com et sur le site Web de la Société, à l'adresse www.dollarama.com.

Ces éléments ne sont pas censés représenter une liste exhaustive des facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur la Société ou sur Dollarcity; toutefois, ils devraient être étudiés attentivement. Les énoncés prospectifs ont pour but de fournir au lecteur une description des attentes de la direction au sujet de la performance financière de la Société et de Dollarcity et ils peuvent ne pas être pertinents à d'autres fins. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs figurant aux présentes. En outre, sauf indication contraire, les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse visent à décrire nos attentes en date du 7 juin 2023, et la direction n'a pas l'intention et décline toute obligation d'actualiser ou de réviser ces énoncés prospectifs à la lumière de nouveaux éléments d'information ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf si elle y est tenue en vertu de la loi. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse doivent être lus à la lumière de la présente mise en garde.

Assemblée virtuelle des actionnaires et conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre

Dollarama tiendra son assemblée générale annuelle aujourd'hui, le 7 juin 2023, à 9 h (HE). L'assemblée sera tenue en ligne seulement, par webdiffusion audio en direct. Tous les actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 13 avril 2023, pourront écouter la webdiffusion en direct et poser des questions. Toutefois, seuls les actionnaires inscrits et les fondés de pouvoir dûment nommés (y compris les actionnaires non inscrits qui se sont dûment nommés comme fondés de pouvoir) pourront voter à l'assemblée.

Dollarama tiendra également une conférence téléphonique pour discuter des résultats du premier trimestre de l'exercice 2024 aujourd'hui, le 7 juin 2023, à 11 h (HE). Les analystes financiers sont invités à poser des questions pendant la conférence. Les autres parties intéressées peuvent participer à la conférence à titre d'auditeurs seulement.

Les deux événements seront diffusés en direct sur le site Web de Dollarama, à l'adresse https://www.dollarama.com/fr-CA/corp/evenements-et-presentations.

À propos de Dollarama

Dollarama est un détaillant à bas prix reconnu au Canada proposant un vaste éventail de produits de consommation courante, de marchandises générales et d'articles saisonniers, en magasin et en ligne. Nos 1 507 magasins au Canada offrent à notre clientèle une gamme d'articles à prix attrayants dans des magasins bien situés, que ce soit dans des régions métropolitaines, dans des villes de taille moyenne ou dans des petites villes. Un assortiment de produits est également offert, à la caisse seulement, par l'entremise de notre magasin en ligne, à l'adresse www.dollarama.com. Nos produits de qualité sont vendus à des prix fixes d'au plus 5,00 $.

Dollarama détient également une participation de 50,1 % dans Dollarcity, un détaillant à bas prix latino-américain en pleine croissance. Dollarcity propose un vaste éventail de produits de consommation courante, de marchandises générales et d'articles saisonniers à des prix fixes d'au plus 4,00 $ US (ou l'équivalent en monnaie locale) dans ses 448 magasins tous bien situés au Salvador, au Guatemala, en Colombie et au Pérou.

www.dollarama.com

Principales informations financières consolidées



Périodes de 13 semaines closes (en milliers de dollars et d'actions, sauf les montants par action) le 30 avril

2023



le 1er mai

2022



$



$













Données sur le résultat









Ventes 1 294 549



1 072 884

Coût des produits vendus 748 807



620 992

Profit brut 545 742



451 892

Frais généraux 195 598



160 625

Dotation aux amortissements 85 638



79 972

Quote-part du résultat net de la participation comptabilisée selon la méthode

de la mise en équivalence (13 125)



(8 737)

Résultat d'exploitation 277 631



220 032

Coûts de financement 36 685



24 355

Résultat avant impôt 240 946



195 677

Impôt sur le résultat 61 073



50 175

Résultat net 179 873



145 502













Résultat net de base par action ordinaire 0,63 $

0,50 $ Résultat net dilué par action ordinaire 0,63 $

0,49 $











Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation :









De base 284 811



292 721

Dilué 286 179



294 477













Autres données









Croissance des ventes d'un exercice à l'autre 20,7 %

12,4 % Croissance des ventes des magasins comparables1) 17,1 %

7,3 % Marge brute1) 42,2 %

42,1 % Frais généraux en pourcentage des ventes1) 15,1 %

15,0 % BAIIA1) 366 269



300 004

Marge d'exploitation1) 21,4 %

20,5 % Dépenses d'investissement 47 083



31 343

Nombre de magasins2) 1 507



1 431

Superficie moyenne des magasins (en pieds carrés bruts)2) 10 469



10 391

Dividendes déclarés par action ordinaire 0,0708 $

0,0553 $



Aux

30 avril

2023



29 janvier

2023



$



$

Données tirées de l'état de la situation financière









Trésorerie et équivalents de trésorerie 252 063



101 261

Stocks 937 687



957 172

Total des actifs courants 1 267 979



1 156 947

Immobilisations corporelles 819 336



802 750

Actifs au titre de droits d'utilisation 1 727 024



1 699 755

Total de l'actif 4 993 852



4 819 656

Total des passifs courants 1 123 719



1 162 874

Total des passifs non courants 3 651 897



3 628 372

Total de la dette1) 2 255 414



2 251 903

Dette nette1) 2 003 351



2 150 642

Capitaux propres 218 236



28 410















1) Se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » ci-après pour obtenir la définition de ces éléments et, s'il y a lieu, un rapprochement avec la mesure conforme aux PCGR la plus directement comparable. 2) À la fin de la période.



Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières

La Société prépare son information financière conformément aux PCGR. Nous avons inclus des mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières afin de fournir aux investisseurs des mesures complémentaires de notre performance financière et opérationnelle. Nous estimons que ces mesures sont des mesures complémentaires importantes de la performance financière et opérationnelle, car elles éliminent les éléments qui ont une incidence moindre sur celles-ci, mettant ainsi en évidence des tendances dans nos activités de base que les mesures conformes aux PCGR, à elles seules, ne permettraient pas nécessairement de faire ressortir. Nous croyons également que les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et d'autres parties intéressées ont fréquemment recours aux mesures financières non conformes aux PCGR et à d'autres mesures financières pour évaluer les émetteurs. Notre direction fait par ailleurs appel aux mesures financières non conformes aux PCGR et à d'autres mesures financières pour faciliter la comparaison de la performance financière et opérationnelle d'une période à l'autre, pour établir les budgets annuels et pour évaluer notre capacité à assumer le service de la dette, les dépenses d'investissement et les besoins en fonds de roulement dans l'avenir.

Les mesures financières non conformes aux PCGR et les autres mesures financières présentées ci-dessous n'ont pas de signification normalisée prescrite par les PCGR et ne sont donc pas susceptibles de se prêter aux comparaisons avec des mesures similaires présentées par d'autres sociétés émettrices, et elles devraient être considérées comme un complément aux mesures comparables calculées selon les PCGR et non pas comme pouvant les remplacer ni comme y étant supérieures.

A) Mesures financières non conformes aux PCGR

BAIIA

Le BAIIA représente le résultat d'exploitation plus la dotation aux amortissements et comprend la quote-part revenant à la Société du résultat net de sa participation comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence.



Périodes de 13 semaines closes (en milliers de dollars) le 30 avril

2023



le 1er mai

2022



$



$

Le tableau suivant présente un rapprochement du résultat d'exploitation

et du BAIIA :





















Résultat d'exploitation 277 631



220 032

Ajouter : Dotation aux amortissements 88 638



79 972

BAIIA 366 269



300 004















Total de la dette

Le total de la dette représente la somme de la dette à long terme (y compris l'intérêt à payer et la couverture de la juste valeur - ajustement de la valeur d'entrée), des emprunts à court terme dans le cadre du programme de billets de trésorerie aux États-Unis et des autres dettes bancaires (le cas échéant).

(en milliers de dollars) Aux Le tableau suivant présente un rapprochement de la dette à long terme

et du total de la dette : 30 avril

2023



29 janvier

2023

Billets non garantis de premier rang portant intérêt comme suit : $



$

Taux annuel fixe de 5,165 %, payable en versements semestriels égaux,

échéant le 26 avril 2030 450 000



450 000

Taux annuel fixe de 2,443 %, payable en versements semestriels égaux,

échéant le 9 juillet 2029 375 000



375 000

Taux annuel fixe de 1,505 %, payable en versements semestriels égaux,

échéant le 20 septembre 2027 300 000



300 000

Taux annuel fixe de 1,871 %, payable en versements semestriels égaux,

échéant le 8 juillet 2026 375 000



375 000

Taux annuel fixe de 5,084 %, payable en versements semestriels égaux,

échéant le 27 octobre 2025 250 000



250 000

Taux annuel fixe de 3,550 %, payable en versements semestriels égaux,

échéant le 6 novembre 2023 500 000



500 000













Moins : Frais d'émission des titres de créance non amortis, y compris un montant

de 1 347 $ (1 609 $ au 29 janvier 2023) pour la facilité de crédit (8 299)



(9 107)

Intérêt à payer sur les billets non garantis de premier rang 18 041



17 177

Couverture de juste valeur - ajustement de la valeur d'entrée des swaps

de taux d'intérêt (4 328)



(6 167)

Total de la dette à long terme 2 255 414



2 251 903

Billets de trésorerie américains émis dans le cadre du programme de billets

de trésorerie aux États-Unis -



-

Total de la dette 2 255 414



2 251 903





Dette nette

La dette nette représente le total de la dette, moins la trésorerie et les équivalents de trésorerie.

(en milliers de dollars) Aux



30 avril

2023



29 janvier

2023



$



$

Le tableau suivant présente un rapprochement du total de la dette

et de la dette nette :





















Total de la dette 2 255 414



2 251 903

Trésorerie et équivalents de trésorerie (252 063)



(101 261)

Dette nette 2 003 351



2 150 642





B) Ratios non conformes aux PCGR

Ratio de la dette nette ajustée par rapport au BAIIA

Le ratio de la dette nette ajustée par rapport au BAIIA correspond à la dette nette ajustée, divisée par le BAIIA consolidé pour les 12 derniers mois.

(en milliers de dollars) Aux



30 avril

2023



29 janvier

2023



$



$

Le tableau suivant présente un calcul du ratio de la dette nette ajustée

par rapport au BAIIA :





















Dette nette 2 003 351



2 150 642

Obligations locatives 1 995 709



1 960 743

Frais d'émission des titres de créance non amortis 8 299



9 107

Couverture de juste valeur - ajustement de la valeur d'entrée des swaps de taux d'intérêt 4 328



6 167

Dette nette ajustée 4 011 687



4 126 659













BAIIA pour les 12 derniers mois 1 589 558



1 523 293

Ratio de la dette nette ajustée par rapport au BAIIA 2,52 x

2,71 x















Marge du BAIIA

La marge du BAIIA représente le BAIIA divisé par les ventes.



Périodes de 13 semaines closes (en milliers de dollars) le 30 avril

2023



le 1er mai

2022



$



$

Le tableau suivant présente un rapprochement du BAIIA et de la marge du BAIIA :





















BAIIA 366 269



300 004

Ventes 1 294 549



1 072 884

Marge du BAIIA 28,3 %

28,0 %



C) Mesures financières supplémentaires

Marge brute Représente le profit brut divisé par les ventes, exprimé en pourcentage des ventes. Marge d'exploitation Représente le résultat d'exploitation divisé par les ventes. Frais généraux

en pourcentage

des ventes Représentent les frais généraux divisés par les ventes. Ventes

des magasins comparables Représentent les ventes des magasins Dollarama, y compris les magasins relocalisés et agrandis, ouverts depuis au moins 13 mois complets par rapport à celles de la période correspondante de l'exercice précédent. Croissance

des ventes

des magasins comparables Représente l'augmentation ou la diminution, selon le cas, en pourcentage des ventes des magasins comparables, par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent.

