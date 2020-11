MONTRÉAL, le 4 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Dollarama inc. (TSX : DOL) (« Dollarama » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer la nomination de Jean-Philippe (J.P.) Towner à titre de chef de la direction financière, à compter du 1er mars 2021. M. Towner prendra la relève de Michael Ross, qui quittera ce poste après l'avoir occupé chez Dollarama pendant plus de dix ans. M. Ross demeurera au sein de l'équipe à titre de conseiller jusqu'à son départ à la retraite afin d'assurer une transition harmonieuse.

« S'étant joint à l'équipe peu de temps après notre premier appel public à l'épargne, Michael a grandement contribué à établir des bases solides afin de soutenir la croissance audacieuse de l'entreprise tout en préservant l'agilité et la culture entrepreneuriale qui nous caractérisent. Michael a également dirigé notre programme primé de relations avec les investisseurs au Canada, aux États-Unis et en Europe. Au nom du conseil d'administration et de l'équipe de direction, je remercie sincèrement Michael pour sa contribution au succès de Dollarama au cours des dix dernières années et pour son engagement à coordonner une transition harmonieuse à la suite de l'arrivée de J.P. », a souligné le président et chef de la direction Neil Rossy. « Mon équipe et moi souhaitons la bienvenue à J.P. Nous sommes enthousiastes à l'idée de bénéficier de son leadership et de ses idées. J.P. mettra à profit ses qualifications impressionnantes, son expérience précieuse et son regard nouveau, qui seront, sans aucun doute, bénéfiques à l'ensemble de nos parties prenantes. »

« Je suis fier de tout ce que nous avons accompli en équipe au cours des années que j'ai passées chez Dollarama. J'ai eu le privilège d'avoir fait partie de cette incroyable réussite canadienne, a souligné M. Ross. J'ai pleinement confiance dans les aptitudes de J.P. pour appuyer la Société dans la poursuite de sa croissance organique au Canada et en Amérique latine, en collaboration avec la formidable équipe en place. »

M. Towner est un dirigeant financier accompli, doté d'une vaste expérience en stratégie financière et d'entreprise, en marchés des capitaux, en gestion du risque, ainsi qu'en logistique et en approvisionnement. Il se joindra à Dollarama après avoir occupé depuis 2016 le poste de vice-président exécutif et chef de la direction financière chez Pomerleau inc., une société de construction et d'ingénierie de plusieurs milliards de dollars basée à Montréal. Avant de se joindre à Pomerleau, M. Towner a occupé pendant près de dix ans des postes à Montréal et à Toronto pour BMO Marchés des capitaux, notamment celui de vice-président, stratégie et gestion financière, et celui de vice-président, services bancaires d'investissement mondiaux, conseillant des clients dans les domaines du commerce de détail et des télécommunications sur une vaste gamme de décisions stratégiques et financières. M. Towner est reconnu pour ses capacités à générer de la croissance rentable et à maximiser les capacités des données organisationnelles. De plus, il a participé à de nombreuses transactions stratégiques de haut calibre tout en gérant les partenariats mondiaux avec les co-investisseurs, les prêteurs et les compagnies d'assurance. Chez Pomerleau, il a créé et dirigé Pomerleau Capital, la division d'investissement de l'entreprise.

M. Towner est diplômé du programme de gestion générale de la Harvard Business School et a obtenu un baccalauréat en administration des affaires, avec une majeure en comptabilité, de l'Université Laval. Il est membre du conseil d'administration de l'Institut de cardiologie de Montréal. En 2018, il a reçu le prix Les As de la finance, dans la catégorie « Dirigeant financier de la relève », décerné par Dirigeants financiers internationaux Canada.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés dans le présent communiqué de presse portent sur nos intentions, nos attentes et nos projets actuels et futurs, nos résultats, notre degré d'activité, notre rendement, nos objectifs, nos réalisations ou tout autre événement ou fait nouveau à venir et constituent des énoncés prospectifs. Les termes « pouvoir », « s'attendre à », « planifier », « prévoir », « tendances », « indications », « anticiper », « croire », « estimer », « probables », « éventuels » ou « potentiels », ou la forme négative ou d'autres variantes de ces termes ou autres formulations semblables, visent à signaler des énoncés prospectifs.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur les plus récentes informations à la disposition de la direction ainsi que sur des estimations et hypothèses qui concernent, entre autres choses, la conjoncture économique et le cadre concurrentiel du secteur de la vente au détail au Canada et en Amérique latine et que la direction a formulées à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances historiques, de la conjoncture et de l'évolution prévue dans l'avenir, ainsi que d'autres facteurs qui sont considérés pertinents et raisonnables dans les circonstances. Toutefois, rien ne garantit que ces estimations et hypothèses s'avéreront exactes. Plusieurs facteurs pourraient faire en sorte que les résultats, le degré d'activité, les réalisations ou le rendement réels, ou les événements ou faits futurs, diffèrent de manière significative de ceux exprimés de façon implicite ou explicite dans les énoncés prospectifs, notamment les facteurs décrits plus en détail à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion annuel de la Société pour l'exercice 2020 et du rapport de gestion pour le deuxième trimestre de l'exercice 2021, qui se trouvent tous deux sur le site de SEDAR, à l'adresse www.sedar.com.

Ces éléments ne sont pas censés représenter une liste exhaustive des facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur la Société ou sur Dollarcity; toutefois, ils devraient être étudiés attentivement. Les énoncés prospectifs ont pour but de fournir au lecteur une description des attentes de la direction au sujet des perspectives de la Société et de Dollarcity et ils peuvent ne pas être pertinents à d'autres fins. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs figurant aux présentes. En outre, sauf indication contraire, les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse visent à décrire nos attentes en date du 4 novembre 2020, et la direction n'a pas l'intention et décline toute obligation d'actualiser ou de réviser ces énoncés prospectifs à la lumière de nouveaux éléments d'information ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf si elle y est tenue en vertu de la loi. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse doivent être lus à la lumière de la présente mise en garde.

À propos de Dollarama

Dollarama est un détaillant à bas prix reconnu au Canada proposant un vaste éventail de produits de consommation courante, de marchandises générales et d'articles saisonniers, en magasin et en ligne. Nos 1 314 magasins au Canada offrent à notre clientèle une gamme d'articles à prix attrayants dans des magasins bien situés, que ce soit dans des régions métropolitaines, dans des villes de taille moyenne ou dans des petites villes. Un assortiment de produits est également offert, à la caisse seulement, par l'entremise de notre magasin en ligne, à l'adresse www.dollarama.com. Nos produits de qualité sont vendus à des prix fixes d'au plus 4,00 $.

Dollarama détient également une participation de 50,1 % dans Dollarcity, un détaillant à bas prix latino-américain en pleine croissance. Dollarcity propose un vaste éventail de produits de consommation courante, de marchandises générales et d'articles saisonniers à des prix fixes d'au plus 3,00 $ US (ou l'équivalent en monnaie locale) grâce à ses 232 magasins tous bien situés, en Colombie, au Salvador et au Guatemala.

Renseignements: Investisseurs : Michael Ross, FCPA, FCA, Chef de la direction financière, 514 737-1006, poste 1237, [email protected] ; Médias : Lyla Radmanovich, Relations Publiques PÉLICAN, 514 845-8763, [email protected]

