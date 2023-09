Dolbeau-Mistassini - Plus de 65 000 dollars pour initier des jeunes ayant un trouble du spectre de l'autisme au monde du travail et de l'entrepreneuriat

QUÉBEC, le 28 sept. 2023 /CNW/ - La députée de Roberval, Nancy Guillemette, est fière d'annoncer, au nom de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, un soutien financier de 65 505 $ au projet Marché Vert - Fabrique à projets de l'École secondaire des Grandes-Rivières - Le Tournant de Dolbeau-Mistassini, une initiative qui permettra à des jeunes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme et fréquentant cette école de s'initier au monde du travail et de l'entrepreneuriat.

Avec l'aide de professionnels de domaines comme l'horticulture, la couture, la cuisine ou l'ébénisterie, les élèves qui prendront part à ce projet auront l'occasion de créer une petite entreprise et de participer à la fabrication d'objets divers qui pourront être vendus notamment lors d'un marché de Noël. Grâce à une série d'ateliers et d'activités d'orientation, les participants et participantes développeront toute une série de compétences autant pratiques et techniques que sociales, afin de mieux se préparer à entrer sur le marché du travail. Plusieurs organismes et employeurs de la région participeront également à ce projet novateur.

Le financement du projet provient d'une enveloppe de plus de 3,6 millions de dollars annoncée en mai dernier par la ministre Champagne Jourdain afin de soutenir des initiatives visant l'intégration durable en emploi des personnes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme.

Citations

« Je suis fière d'annoncer cet investissement de plus de 65 000 $ pour un projet novateur qui aura un impact concret dans la vie des jeunes ayant un trouble du spectre de l'autisme. Cette initiative de l'École des Grandes-Rivières mérite d'être soulignée et je souhaite le plus grand des succès à ce projet! »

Nancy Guillemette, whip adjointe du gouvernement, adjointe gouvernementale de la ministre responsable des Aînés et déléguée à la santé et députée de Roberval.

« Je suis impressionnée par le caractère très concret et novateur de ce projet qui permettra aux jeunes participants et participantes de réaliser leur plein potentiel en démystifiant les réalités de la création d'entreprises et du marché du travail. Je félicite sincèrement les promoteurs et les partenaires du projet qui ont imaginé cette approche stimulante et originale qui saura certainement aider ces jeunes ayant un trouble du spectre de l'autisme à développer des compétences essentielles et à persévérer dans leur parcours scolaire. Le Québec a plus que jamais besoin de tous ses talents, et j'espère que ce projet constituera un exemple pertinent des approches qui permettent d'offrir de nouvelles voies à des clientèles ayant des besoins particuliers. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Je remercie le gouvernement du Québec pour ce soutien financier qui permettra à l'équipe de l'école secondaire des Grandes-Rivières - Le Tournant d'accompagner encore mieux les jeunes ayant un trouble du spectre de l'autisme dans leur parcours scolaire. Quand des élèves persévèrent et atteignent leurs objectifs, toute la société y gagne! C'est en conjuguant nos actions que l'on peut inspirer des passions. »

Patrice Boivin, directeur général du Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets

Fait saillant

L'appel de projets dont est issu le financement du projet annoncé aujourd'hui a été lancé afin de mettre en œuvre des projets novateurs visant à permettre aux personnes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme de s'intégrer durablement en emploi.

