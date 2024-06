SHENZHEN, Chine, 5 juin 2024 /CNW/ - DJI a fait équipe avec la société népalaise de services de drones Airlift, la société de production vidéo 8KRAW et le guide de montagne népalais Mingma Gyalje Sherpa pour piloter les premiers essais de drones de livraison réussis au monde sur le mont Everest (mont Qomolangma). Achevée en avril, cette étape historique dans le domaine de l'aviation met en lumière les capacités impressionnantes de DJI FlyCart 30, qui peut transporter des charges utiles de 15 kg même dans les conditions extrêmes d'altitude et d'environnement du mont Everest. Au cours des essais, trois bouteilles d'oxygène et 1,5 kg d'autres fournitures ont été transportées du camp de base d'Everest au camp 1 (de 5 300 à 6 000 m au-dessus du niveau de la mer). Au retour, les déchets ont été transportés.

« À partir de la fin d'avril, notre équipe a entrepris une initiative révolutionnaire pour contribuer à rendre les efforts de nettoyage d'Everest plus sécuritaires et plus efficaces, a déclaré Christina Zhang, directrice principale de la stratégie d'entreprise à DJI. Nous sommes ravis de vous annoncer que notre DJI FlyCart 30 a été à la hauteur. La capacité de transporter en toute sécurité de l'équipement, des fournitures et des déchets par drone a le potentiel de révolutionner la logistique de l'alpinisme de l'Everest, de faciliter les efforts de nettoyage des déchets et d'améliorer la sécurité pour toutes les personnes concernées. »

Une réalisation historique dans le domaine de l'aviation

Pour la première fois, les drones ont effectué avec succès le transport aller-retour de l'équipement et des déchets entre le camp de base d'Everest et le camp 1. Ces camps sont séparés par la cascade de glace du Khumbu, l'une des étapes les plus périlleuses de l'ascension. Bien que les hélicoptères puissent théoriquement faire le même voyage, ils sont rarement utilisés en raison des dangers et des coûts importants.

Avant d'entreprendre des vols de livraison, les ingénieurs de DJI ont tenu compte des défis environnementaux extrêmes de l'Everest, notamment des températures allant de -15° à 5°C, des vitesses de vent allant jusqu'à 15 m/s et des altitudes élevées de plus de 6 000 m au-dessus du niveau de la mer. Des tests rigoureux du DJI FlyCart 30 ont ensuite été effectués, y compris des tests de vol stationnaire non chargé, de résistance au vent, de basse température et de capacité de poids avec des charges utiles successivement plus lourdes.

Des opérations en montagne plus sécuritaires

Traditionnellement, la responsabilité du transport des fournitures et du nettoyage des déchets sur l'Everest incombe aux guides Sherpas locaux qui pourraient devoir traverser la cascade de glace plus de 30 fois au cours d'une saison pour transporter des fournitures comme des bouteilles d'oxygène, des cartouches de gaz, des tentes, de la nourriture et des cordes.

« Nous devons passer de six à huit heures chaque jour à marcher à travers cette cascade de glace, a déclaré Mingma Gyalje Sherpa, guide de montagne d'Imagine Nepal. L'an dernier, j'ai perdu trois Sherpas. Si nous n'avons pas de chance, si notre moment n'est pas bien choisi, nous y perdons la vie. »

La montée dangereuse à travers la cascade de glace du Khumbu se produit généralement la nuit lorsque les températures sont les plus basses et que la glace est la plus stable. Un drone non modifié peut transporter 15 kg entre les camps en 12 minutes pour un aller-retour, jour ou nuit. Les drones de livraison de DJI visent à alléger le fardeau des Sherpas, qui risquent sans cesse leur vie pour se déplacer dans la cascade de glace dangereuse du Khumbu.

Nettoyage des déchets du mont Everest

On estime que chaque grimpeur laisse 8 kg de déchets sur le mont Everest et, malgré les efforts de nettoyage, des tonnes de déchets restent sur ses pentes. Si la technologie des drones peut alléger ce fardeau pour les équipes de nettoyage, DJI est impatient d'aider. DJI FlyCart 30 peut transporter efficacement les déchets et les déchets humains au bas de la montagne, réduisant ainsi le volume de déplacements des Sherpas dans la cascade de glace du Khumbu.

Changer la donne - L'avenir de la livraison de drones

La saison de montée de l'Everest est limitée aux mois d'avril et de mai, et d'autres activités et essais de drones sont limités pour le reste de l'année en raison des conditions météorologiques défavorables. Cependant, en raison des récents essais réussis, le gouvernement népalais a retenu les services d'une entreprise locale de services de drones pour établir des opérations de livraison de drones sur le versant sud d'Everest à compter du 22 mai.

Le déploiement de drones de livraison dans les régions de haute altitude promet non seulement d'améliorer la sécurité et l'efficacité dans ces environnements difficiles, mais souligne également l'importance de la conservation de l'environnement et des pratiques durables au sein de l'industrie de l'alpinisme.

Lancé à l'échelle mondiale en janvier 2024, le DJI FlyCart 30 offre des solutions de transport pratiques adaptées aux besoins et aux défis uniques des utilisateurs locaux. Il a été déployé pour aider à planter des arbres dans des environnements montagneux abrupts, à installer des lignes au Japon, à transformer l'installation photovoltaïque solaire au Mexique, pour aider les efforts de sauvetage pendant des feux de montagne en Norvège et pour améliorer les opérations de recherche scientifique en Antarctique.

