Environ 400 000 drones agricoles utilisés par 400 000 opérateurs formés pour traiter 300 types de cultures dans 100 pays

SHENZHEN, Chine, 30 avril 2025 /CNW/ - DJI, le leader mondial des drones civils et de la technologie des caméras créatives, a présenté aujourd'hui son quatrième rapport annuel sur l'industrie des drones agricoles au salon Agrishow 2025 à São Paulo. Les résultats ont révélé une industrie mondiale en pleine maturation autour des drones agricoles, prête pour la prochaine phase de croissance. De plus en plus, les autorités de l'aviation régionale mettent en œuvre des politiques plus favorables pour accélérer l'agriculture de précision et les technologies de protection des cultures plus intelligentes dans le monde entier. La standardisation de la formation des pilotes a également entraîné un afflux de jeunes et de femmes. À la fin de 2024, on estimait que 400 000 drones DJI Agriculture étaient utilisés dans le monde, soit une augmentation de 90 % par rapport à 2020. L'adoption de la technologie des drones a permis d'économiser environ 222 millions de tonnes d'eau et de réduire de 30,87 tonnes les émissions de carbone.

DJI Agriculture Drone T50 and T25

« Les drones agricoles sont devenus des équipements essentiels pour les exploitations agricoles dans le monde entier. « Grâce à des politiques basées sur la recherche et à un processus plus clair pour la formation des opérateurs, l'adoption parmi les jeunes et les femmes a considérablement augmenté », a déclaré Yuan Zhang, responsable des ventes mondiales chez DJI Agriculture. » « Alors que l'industrie continue de mûrir à l'échelle mondiale, DJI Agriculture reste déterminé dans notre mission d'aider les agriculteurs à améliorer leur efficacité et à augmenter durablement leurs rendements grâce à une technologie de drones innovante. »

Politiques basées sur la recherche accélérant l'adoption

L'utilisation de drones agricoles a continué de s'étendre tout au long de 2024. Certains pays passent d'essais limités à une application formelle, tandis que d'autres passent d'applications monoculturelles à des applications plus larges sur diverses cultures. Cela est en grande partie grâce à des règles plus intelligentes par les autorités aériennes compétentes. Par exemple, l'Argentine a réduit les restrictions pour le déploiement de drones dans les zones agricoles, tandis que l'Espagne a simplifié le processus d'approbation pour l'utilisation de drones agricoles. En même temps, certains pays, comme le Brésil, ont encore standardisé le processus de formation des pilotes, rendant ainsi plus facile pour les gens d'opérer légalement des drones de pulvérisation.

DJI Agriculture fait progresser les caractéristiques anti-dérive et le design des drones de pulvérisation

Limiter la dérive reste un défi pour l'application de pesticides à travers toutes les méthodes : drones de pulvérisation, aéronefs traditionnels et équipements au sol. Cependant, DJI Agriculture a optimisé la conception de la buse de son drone et la dynamique de l'air après des tests de dérive approfondis menés en collaboration avec divers partenaires mondiaux de 2021 à 2024. La société a également partagé les meilleures pratiques pour minimiser la dérive, y compris les conditions de faible vitesse de vent recommandées, les altitudes en vol appropriées et les tailles de gouttelettes en fonction des différents pesticides et conditions de terrain.

Études de cas pour la pulvérisation, la diffusion et la gestion des vergers

Le rapport d'Insight de l'industrie des drones agricoles de DJI présente plusieurs nouvelles études de cas pour les applications de pulvérisation et de diffusion pour le maïs, les grains de café, le colza, les tournesols, le riz, les bananes et les vignobles.

Cultiver du café au Brésil avec des drones : En utilisant les drones DJI Agras T40 et Agras T50 pour appliquer des pesticides, des fongicides et des engrais foliaires, les coûts opérationnels pour les producteurs de grains de café ont été réduits de 70 % par rapport à la pulvérisation manuelle et de 50 % par rapport à la pulvérisation par tracteur.

Meilleures pratiques pour la diffusion du riz avec des drones : En travaillant avec des producteurs de riz à travers le monde, DJI a documenté plusieurs considérations pour la diffusion du riz. Cela inclut l'ajustement de l'altitude en vol et de la vitesse du disque de diffusion en fonction de l'espacement des routes, l'utilisation d'un tracteur pour niveler et mesurer les variations de hauteur du terrain, et s'assurer que les graines de riz pré-germées ne dépassent pas 3 mm.

Transformer la gestion des vignobles en Roumanie : Avec le DJI Agras T50, un propriétaire de vignoble âgé a réduit de moitié son utilisation de produits chimiques, passant de 241,64 litres à 111,94 litres. Au lieu de passer 3-4 jours à pulvériser, il n'a eu besoin que de 2,5 heures. Il pouvait traiter plus efficacement les cultures sur son terrain en pente avec un drone pulvérisateur, même après la pluie, qu'avec un tracteur traditionnel.

Lisez le rapport complet sur les perspectives de l'industrie des drones agricoles 2024/2025 ici.

À propos de DJI Enterprise

DJI Agriculture a été fondée par DJI en 2015 avec pour mission d'apporter une technologie de drone innovante à l'agriculture, la rendant plus durable, efficace et sûre. DJI a commencé à investir dans la recherche et le développement pour l'avancement des drones pulvérisateurs en 2012, avant de créer une unité commerciale dédiée aux drones agricoles. En tant que leader mondial de l'industrie des drones, DJI construit un monde meilleur en promouvant continuellement le progrès humain grâce à des produits qui ajoutent de la valeur à la vie dans le monde de manière plus profonde que jamais auparavant. Aujourd'hui, on estime que 400 000 drones agricoles sont utilisés dans le monde pour traiter plus de 300 types de cultures dans plus de 100 pays.

Site Internet : ag.dji.com

Facebook : facebook.com/DJIAgriculture

Twitter : twitter.com/DJIAgriculture

YouTube : youtube.com/@DJIAgriculture

Instagram : instagram.com/djiagriculture_official

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2676771/DJI_Agriculture_Drone_T50_T25.jpg

SOURCE DJI

CONTACT : [email protected]