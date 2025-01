Les nouveaux drones d'entreprise Matrice 4T et Matrice 4E offrent une détection intelligente avec IA pour des opérations plus intelligentes et un télémètre laser pour des mesures précises en temps réel

SHENZHEN, China, 8 janvier 2025 /CNW/ - DJI, leader mondial des drones civils et des technologies de caméra créatives, présente aujourd'hui DJI Matrice 4, sa nouvelle gamme phare de drones d'entreprise compacts. Lancés avec les gammes Matrice 4T et Matrice 4E, ces nouveaux drones multi-capteurs intelligents et compacts offrent des fonctionnalités avancées, telles que la détection intelligente et la mesure par télémètre laser. Grâce à une plate-forme d'IA et à des capacités de détection considérablement améliorées, les opérations de vol avec ces drones seront encore plus sûres et plus fiables que jamais.

La gamme DJI Matrice 4 (PRNewsfoto/DJI)

« Avec la gamme Matrice 4, DJI ouvre la voie à une nouvelle ère caractérisée par des opérations aériennes intelligentes. En équipant de fonctions d'IA nos drones d'entreprise leaders du secteur, les équipes de recherche et de sauvetage peuvent sauver des vies plus rapidement », explique Christina Zhang, Directrice principale de la stratégie d'entreprise chez DJI. « De plus, les fonctionnalités intelligentes de la gamme Matrice 4 vont passer à un niveau supérieur, ce qui permettra aux drones d'entreprise de mieux répondre aux exigences opérationnelles croissantes dans différents scénarios complexes. »

Plusieurs capteurs intelligents pour des images détaillées, de nuit comme de jour, et une cartographie de précision

La gamme DJI Matrice 4 est dotée d'une télécaméra moyenne et d'une télécaméra. Avec le téléobjectif optique 3x de taille moyenne de 70 mm, les vis et les fissures peuvent être identifiées lors d'inspections de moyenne portée pour les lignes à haute tension et les ponts à une distance de 10 mètres. Pour les inspections à longue portée, le téléobjectif de 168 mm peut capturer des détails incroyables à un maximum de 250 mètres de distance. En outre, le télémètre laser peut mesurer des distances à partir de 1 800 m.

La gamme DJI Matrice 4T peut être utilisée dans divers secteurs, des interventions d'urgence à la gestion de l'énergie en passant par la sécurité publique. La caméra thermique infrarouge prend en charge le mode haute résolution jusqu'à 1 280 x 1 024 pixels et la lumière auxiliaire NIR peut éclairer des distances allant jusqu'à 100 mètres. Parmi les autres objectifs notables figurent un objectif grand-angle de 24 mm et un filtre Coupe IR pour des images claires de jour comme de nuit. DJI fournit désormais les outils de formation de modèle et le processus de certification de développeurs tiers nécessaires pour accéder aux capacités informatiques embarquées, ce qui permet d'étendre les nouveaux champs d'application de l'IA des drones.

La gamme DJI Matrice 4E est conçue pour l'arpentage, la cartographie et les inspections. L'analyse aérienne ultra-rapide sous plusieurs angles peut être effectuée avec l'objectif grand angle de 24 mm avec obturateur mécanique. Le modèle prend en charge les prises de vue par intervalles de 0,5 seconde en modes orthophoto et photographie oblique avec des vitesses de vol de cartographie allant jusqu'à 21 m/s. Il permet également l'exécution de la fonction Smart 3D Capture, ce qui permet aux utilisateurs de créer des modèles bruts et de générer des itinéraires de cartographie précis pour mesurer les bâtiments irréguliers.

Prise en charge intelligente des images aériennes pour les missions de recherche et de sauvetage

Avec le modèle IA intégré, la gamme Matrice 4 représente une deuxième paire d'yeux lors des missions de recherche et de sauvetage. Les véhicules et les navires peuvent être détectés rapidement à distance, même sur des terrains difficiles.

Autres caractéristiques remarquables

Excellentes performances visuelles dans les environnements complexes : De nombreuses améliorations du mode nuit, notamment des ouvertures plus grandes et des capacités intelligentes en basse lumière, permettent d'obtenir de meilleures performances lorsque la lumière est faible.

De nombreuses améliorations du mode nuit, notamment des ouvertures plus grandes et des capacités intelligentes en basse lumière, permettent d'obtenir de meilleures performances lorsque la lumière est faible. Nouveaux accessoires pour plus d'efficacité et d'adaptabilité : Le projecteur DJI AL1 peut éclairer la zone à 100 mètres de distance. Le haut-parleur DJI AS1 peut diffuser des données jusqu'à 300 mètres et atteindre 114 décibels à 1 mètre. Pendant ce temps, la station multifonction D-RTK 3 peut étendre la portée de transmission des images dans les zones sans réseau.

Le projecteur DJI AL1 peut éclairer la zone à 100 mètres de distance. Le haut-parleur DJI AS1 peut diffuser des données jusqu'à 300 mètres et atteindre 114 décibels à 1 mètre. Pendant ce temps, la station multifonction D-RTK 3 peut étendre la portée de transmission des images dans les zones sans réseau. Des protocoles de confidentialité à la pointe de l'industrie : DJI donne aux clients le contrôle de leurs données. Les utilisateurs choisissent librement ou pas de donner leur consentement explicite pour partager des photos ou des vidéos avec DJI. Pour répondre aux besoins accrus en matière de sécurité des données, le Mode Local de Données peut couper la connexion Internet de l'application. Pour en savoir plus visitez le DJI Trust Center

Le service DJI Care Enterprise Plus et le service de garantie étendue officiel offrent un plan de protection complet pour la gamme DJI Matrice 4, couvrant divers dommages accidentels.

Disponibilité

La gamme DJI Matrice 4 est disponible à l'achat dès aujourd'hui sur le site http://store.dji.com et auprès des concessionnaires DJI Enterprise agréés et ce, dans différentes configurations.

Pour en savoir plus: http://enterprise.dji.com/matrice-4-series

* Toutes les données ont été collectées avec un modèle de production dans un environnement contrôlé. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site Web officiel : http://enterprise.dji.com/matrice-4-series

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2593699/DJI_Matrice_4_Series.jpg

SOURCE DJI

CONTACT : Olivia Bai, [email protected]