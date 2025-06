Plateforme de drones haut de gamme et améliorée pour les professionnels avec une autonomie prolongée, une détection d'obstacles au niveau des lignes électriques et une capacité de charges utiles accrue.

SHENZHEN, Chine, 10 juin 2025 /CNW/ - DJI, leader mondial des drones civils et des technologies de caméra créatives, présente aujourd'hui le DJI Matrice 400, sa nouvelle plateforme de drones phare pour les professionnels. Elle offre une autonomie impressionnante de 59 minutes, une capacité de charges utile allant jusqu'à 6 kg et un système de détection d'obstacles puissant basé sur le LiDAR et un radar mmWave. Elle prend également en charge le système de transmission vidéo amélioré O4 Enterprise ainsi que la transmission vidéo par relais aéroporté, garantissant une manipulation plus sûre et une utilisation simplifiée. Conçu pour la polyvalence, le DJI Matrice 400 peut contribuer aux opérations d'urgence, à l'inspection des lignes électriques, à la cartographie à grande échelle, ainsi qu'aux projets d'ingénierie et de construction.

Le DJI Matrice 400 établit une nouvelle référence pour des missions aériennes intelligentes, efficaces et de longue durée Prend en charge plusieurs charges utiles pour divers scenarios

« DJI a établi la norme mondiale en matière de sécurité opérationnelle, d'efficacité et de fiabilité avec ses drones professionnels. C'est pourquoi les professionnels de tous secteurs s'appuient sur les drones DJI pour des missions critiques de recherche et de sauvetage, d'analyse de situation et d'opérations commerciales à travers le monde entier », déclare Christina Zhang, directrice principale de la stratégie d'entreprise chez DJI. « Avec le DJI Matrice 400, nous repoussons encore les limites du possible grâce à une autonomie de près d'une heure de vol et à des fonctionnalités intelligentes renforcées pour garantir la sécurité des personnes et des biens. »

Plage étendue, performance fiable

Le Matrice 400 offre des performances de vol améliorées, avec jusqu'à 59 minutes de vol en avant, même avec des charges utiles, et jusqu'à 53 minutes en vol stationnaire. Avec son indice de protection IP55, elle peut fonctionner dans des environnements difficiles et des températures extrêmes allant de -20 °C à 50 °C.

Détection d'obstacles au niveau des lignes électriques

Le Matrice 400 peut éviter les bâtiments et les montagnes tout en volant jusqu'à 25 m/s. Équipé d'un LiDAR, d'un radar mmWave et de capteurs de vision fisheye couleur en basse lumière, elle peut également éviter de petits obstacles, comme des lignes haute tension en zone montagneuse, de nuit. Elle peut également voler de manière stable à proximité des pales d'éolienne et revenir en toute sécurité grâce à son système de positionnement fusionné - même lorsque le Return-to-Home n'a pas été mis à jour.

Transmission vidéo robuste

Le Matrice 400 permet une transmission d'image jusqu'à 40 km grâce à sa transmission vidéo O4 Enterprise Enhanced. Par ailleurs, le module relais de transmission vidéo intégré permet d'étendre considérablement la plage opérationnelle dans les environnements fortement obstrués.

Opérations automatisées ultra intelligentes et ultra efficaces

Le Matrice 400 garantit des opérations plus efficaces et automatisées grâce à de nouvelles fonctionnalités intelligentes, telles que la détection intelligente et la projection AR intelligente. Par exemple, Power Line AR peut recréer un obstacle sur l'écran de la radiocommande dès qu'il est détecté.

Prend en charge plusieurs charges utiles pour divers scenarios

Les quatre ports E-Port V2 externes de la Matrice 400 permettent de monter jusqu'à sept charges utiles simultanément, avec une capacité de charge maximale de 6 kg. Elle prend en charge le passage libre entre une nacelle simple ou double inférieur, et dispose également d'un troisième connecteur de nacelle. Les charges utiles DJI et de tiers sont compatibles, y compris la gamme Zenmuse H30, L2, P1, S1, V1 et Manifold 3.

Contrôles de confidentialité de premier plan :

DJI répond aux besoins accrus des opérateurs professionnels en matière de sécurité des données et de confidentialité grâce à une large gamme de contrôles de confidentialité. Les utilisateurs choisissent librement ou non de donner leur consentement explicite pour partager des photos ou des vidéos avec DJI. Pour répondre aux besoins accrus en matière de sécurité des données, le mode données locales peut couper la connexion Internet de l'application. En savoir plus : DJI Trust Center.

Disponibilité

Le DJI Matrice 400 est disponible à l'achat auprès des revendeurs agréés DJI Enterprise.

En savoir plus : https://enterprise.dji.com/matrice-400

Nous contacter : https://enterprise.dji.com/matrice-400#contact-us

Le service DJI Care Enterprise Plus et le service de garantie étendue officiel offrent un plan de protection complet pour le DJI Matrice 400, couvrant divers dommages. Les offres peuvent varier selon les pays et les régions.

* Toutes les données ont été collectées avec un modèle de production dans un environnement contrôlé.

À propos de DJI

Depuis 2006, l'entreprise DJI s'est imposée comme leader mondial des innovations de drones civils, permettant aux particuliers de voler pour la première fois, aux visionnaires de transformer leur imagination en réalité et aux professionnels de révolutionner complètement leur travail. De nos jours, DJI œuvre à la construction d'un monde meilleur en favorisant continuellement le progrès humain. Mue par un état d'esprit orienté vers les solutions et une véritable curiosité, l'entreprise DJI a poussé ses ambitions dans des domaines tels que le cyclisme, les énergies renouvelables, l'agriculture, la sécurité publique, l'arpentage et la cartographie, ainsi que l'inspection des infrastructures. Dans chaque application, les produits DJI offrent des expériences qui améliorent considérablement le quotidien des populations du monde entier, comme jamais auparavant.

