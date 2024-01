Le DJI FlyCart 30 inaugure une nouvelle ère de livraison aérienne dynamique

Shenzhen, en Chine, le 10 janv. 2024 /CNW/ -- DJI, leader mondial de drones civils et de technologies de caméras innovantes, présente aujourd'hui le DJI FlyCart 30 (FC30) à l'échelle mondiale. Ce drone de livraison résout les problèmes de transport traditionnels grâce à sa grande capacité de charge utile, son autonomie considérable, sa grande fiabilité et ses fonctions intelligentes. Désormais, les livraisons telles que le transport en montagne, le transport offshore ou le transport de secours d'urgence peuvent être effectuées avec plus d'efficacité et de flexibilité.

DJI Flycart 30

« De l'agriculture à la gestion de la construction et à l'arpentage, les drones industriels de DJI ont révolutionné les industries en améliorant la sécurité des travailleurs et la productivité des entreprises », a déclaré Christina Zhang, Directrice de la Stratégie d'Entreprise chez DJI. « Nous sommes convaincus que le FlyCart 30 deviendra une solution de confiance pour la livraison par voie aérienne, en résolvant les problèmes complexes de terrain et de transport terminal de manière efficace, économique et, surtout, en toute sécurité. »

Capacité de charge utile lourde à longue portée

En configuration double batterie, le FC30 peut transporter une charge utile de 30 kg sur une distance de[1] 16 km[2]. En configuration batterie unique de secours, la capacité de charge utile passe à 40 kg[3] pour une distance de 8 km. La transmission DJI O3 assure une connexion stable entre le drone et les radiocommandes sur une distance maximale de 20 km[4].

Prêt pour de multiples scénarios environnementaux

Le FC30 maximise les performances et la sécurité du produit dans des conditions météorologiques et de terrain extrême grâce à indice de protection IP55 et fonctionne à des températures allant de -20 à 45° C etdes vents allant jusqu'à 12 m/s.[5] Les hélices sont optimisées pour des altitudes de 0 à 6 000 m et peuvent voler jusqu'à 3 000 m avec une charge utile de 30 kg.

Sécurité opérationnelle accrue

Avant le décollage, il évalue la faisabilité de l'itinéraire de vol en fonction des conditions environnementales et assure la sécurité grâce à des messages audiovisuels. Pendant le vol, un double radar actif permet une détection multidirectionnelle des obstacles.[6] Le récepteur ADS-B intégré envoie des alertes en cas de présence d'un appareil avec pilote à proximité. En cas d'urgence, un parachute intégré peut se déployer à basse altitude et faire atterrir le drone en toute stabilité.[7]

Configurations flexibles pour différents scénarios de transport

Le FC30 se replie pour faciliter son transport dans un véhicule de taille standard.

En mode Cargo, les charges utiles sont placées dans une caisse de 70 litres[8] équipée de capteurs de poids et de centre de gravité pour améliorer l'équilibre et la sécurité.

En mode Winch (treuil), les charges utiles sont transportées par une grue avec treuil pour être livrées dans des zones dépourvues de sites d'atterrissage grâce à un câble de 20 m rétractable à une vitesse de 0,8 m/s pouvant transporter 40 kg.

À propos de DJI

Depuis 2006, DJI s'est imposé comme le leader mondial des innovations de drones civils, permettant aux particuliers de voler pour la première fois, aux visionnaires de transformer leur imagination en réalité et aux professionnels de révolutionner complètement leur travail. De nos jours, DJI œuvre à la construction d'un monde meilleur en favorisant continuellement le progrès humain. Mue par un état d'esprit orienté vers les solutions et une véritable curiosité, l'entreprise DJI a poussé ses ambitions dans des domaines tels que l'agriculture, la sécurité publique, l'arpentage et la cartographie, ainsi que l'inspection des infrastructures. Dans chaque application, les produits DJI offrent des expériences qui améliorent considérablement le quotidien des populations du monde entier, comme jamais auparavant.

[1] Mesures effectuées au niveau de la mer. Veuillez prêter attention à la différence entre l'état d'une batterie unique et celui d'une batterie double. Le poids maximal en charge ne doit pas être supérieur à la valeur recommandée. Évitez de placer des objets pointus lors de l'utilisation des coffres de chargement. Évitez que les colis ne heurtent le train d'atterrissage lors de l'utilisation du système de treuil. Autrement, la sécurité du vol pourrait en être compromise.

[2] Données mesurées avec le DJI FC30 (fonctionnant avec deux batteries) en vol à une vitesse constante de 15 m/s dans un environnement sans vent au niveau de la mer avec une charge utile complète jusqu'à ce que le niveau de batterie affiché atteigne 0 %. Données uniquement à titre de référence. Veuillez prêter attention aux invites de retour au point de départ (RTH) dans l'application DJI Pilot 2 pendant le vol.

[3] Voir note de bas de page 2

[4] Données mesurées conformément à la norme FCC dans un environnement non obstrué et avec peu d'interférences. Données uniquement à titre de référence. Veuillez prêter attention aux messages RTH dans l'application lors du vol.

[5] Le DJI FC30 peut résister à une vitesse de vent maximale de 12 m/s au décollage et à l'atterrissage.

[6] La portée effective et les capacités de détection des obstacles sont susceptibles de varier en fonction de la lumière ambiante, de la pluie, du brouillard, ainsi que du matériau, de la position, de la forme et d'autres obstacles. La détection vers le bas est principalement utilisée pour aider à mesurer la garde au sol. La détection dans d'autres directions est utilisée pour la détection d'obstacles.

[7] Lorsque le DJI FC30 fonctionne avec deux batteries et effectue un vol dans un environnement sans vent à 25° C au niveau de la mer avec une charge utile complète, la hauteur la plus basse pour l'ouverture du parachute est de 60 m et la vitesse de descente terminale est de 6 m/s.

[8] Les dimensions internes de la caisse en polypropylène expansé (EPP) sont de 573 x 416 x 306 mm (L x l x H).

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2315468/FC30_supports_Cargo_mode_Winch_mode.jpg

