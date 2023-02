Dixième enquête origine-destination dans la grande région de Québec et de Lévis

QUÉBEC, le 10 févr. 2023 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, la présidente du conseil d'administration du Réseau de transport de la Capitale, Mme Maude Mercier Larouche, le président de la Société de transport de Lévis, M. Steve Dorval, le maire de la Ville de Québec et président de la Communauté métropolitaine de Québec, M. Bruno Marchand, ainsi que le maire de la Ville de Lévis, M. Gilles Lehouillier, annoncent leur collaboration dans la réalisation de l'enquête origine-destination pour la grande région de Québec et de Lévis.

Cette dixième édition, qui se déroulera à l'automne 2023, vise à joindre 40 000 ménages afin de recueillir des renseignements sur les déplacements des résidents.

Les données récoltées par cette enquête permettront de brosser un portrait de la mobilité régionale actuelle et des tendances à venir en matière de déplacements. Elles seront complémentaires aux différentes données utilisées par les partenaires pour la planification des transports et de l'aménagement du territoire. Ces informations seront également importantes pour mesurer les effets du télétravail sur la fréquence des déplacements et les modes de transports utilisés.

Citations

« L'enquête origine-destination est d'une grande pertinence afin de planifier le développement du transport actif, collectif et routier dans la grande région de Québec et de Lévis. La participation des citoyens est primordiale en ce sens puisqu'elle constitue la clé de la réussite de cette enquête. Cette coopération nous permettra de mieux développer la mobilité durable et de l'adapter aux besoins des résidents présents et futurs de la région. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« La mobilité dans notre ville et sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec est en constante évolution. Pour planifier de façon durable l'ensemble de notre territoire, il est primordial de connaître le portrait des déplacements de la population et d'en suivre l'évolution à travers le temps. Si nous voulons réaliser des réseaux de transport efficaces qui répondent véritablement aux besoins des citoyens de la région, nous devons nous appuyer sur ces données complètes. »

Bruno Marchand, maire de la Ville de Québec et président de la Communauté métropolitaine de Québec

« La Ville de Lévis est heureuse de collaborer à l'enquête origine-destination 2023. Connaître les habitudes et les tendances en fait de déplacements nous permettra de mieux définir les enjeux de mobilité afin d'orienter nos actions futures en matière de transport. »

Gilles Lehouillier, maire de la Ville de Lévis

« Le transport collectif est au cœur de plusieurs transformations importantes dans la grande région de Québec, qui doivent s'appuyer sur une connaissance fine des habitudes de déplacement de la population. Nos services de transport en commun régulier et adapté ainsi que les projets en cours comme le déploiement de la mobilité intégrée vont bénéficier des données fiables et de grande qualité que l'enquête origine-destination nous permet d'obtenir. C'est une fierté renouvelée pour le Réseau de transport de la Capitale de faire équipe avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable et nos partenaires dans la réalisation de cette nouvelle édition. »

Maude Mercier Larouche, présidente du Réseau de transport de la Capitale

« C'est avec enthousiasme que la Société de transport de Lévis renouvelle sa participation à l'enquête origine-destination aux côtés de ses partenaires institutionnels. La réalisation de cette grande enquête est essentielle pour bien comprendre l'évolution des habitudes de mobilité de la population, pour mesurer les progrès accomplis au cours des dernières années et pour adapter le déploiement des services du transport collectif en fonction des besoins actuels et futurs de nos usagers. »

Steve Dorval, président de la Société de transport de Lévis

Faits saillants

Comme en 2017, l'enquête ciblera les résidents de 42 villes et municipalités dans la grande région de Québec et de Lévis.

La population sondée comprend l'ensemble des personnes occupant des logements privés dans chacune des municipalités du territoire d'enquête.

La collecte de données sera réalisée au moyen d'une enquête auprès des ménages.

L'enquête auprès des ménages s'appuiera sur un questionnaire.



Les ménages sélectionnés seront invités à répondre par téléphone ou en ligne.

Les questions de l'enquête origine-destination touchent principalement les éléments suivants :

Le ménage;



Chacune des personnes composant le ménage;



Les déplacements de chacune des personnes du ménage.

L'analyse et le traitement statistique des données seront faits en 2024, et les résultats de l'enquête seront rendus publics en 2025.

Les résultats des dernières enquêtes origine-destination, réalisées en 2011 et 2017, sont disponibles sur le site Web du Ministère.

