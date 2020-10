Dixième anniversaire de la canonisation de saint frère André - Un ami. Un frère. Un saint

MONTRÉAL, le 17 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le 17 octobre marque le 10e anniversaire de la canonisation de saint frère André. La nouvelle avait été annoncée en février 2010 par le pape Benoît XVI, dans une atmosphère de joie palpable, alors que plusieurs membres de la famille religieuse de Sainte-Croix, du diocèse de Montréal et de l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal étaient réunis dans la Cité vaticane.

Frère André fut béatifié en mai 1982 par le pape Jean-Paul II, soit soixante-treize ans après sa mort. Le 17 octobre 2010, le bâtisseur de l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal est devenu « Saint André Bessette » dans l'Église universelle, devenant le premier homme saint à être né au Québec. Cette reconnaissance officielle était l'aboutissement d'une attente persévérante et de démarches nombreuses effectuées depuis 1940 par les Religieux de Sainte-Croix et l'Archidiocèse de Montréal.

« Saint frère André était un homme à la fois humble et visionnaire, un homme à la foi profonde. Il demeure un exemple de ténacité et une inspiration, pour tous les croyants. Le rayonnement de saint frère André s'étend bien au-delà de Montréal; il a touché les gens au Canada tout entier et à l'étranger. Ses mérites, que l'Église a reconnus, sont une expression particulièrement resplendissante de la contribution des catholiques à notre pays et à sa tradition spirituelle », indique père Claude Grou, recteur de l'Oratoire Saint-Joseph.

La cérémonie de canonisation s'était déroulée à Rome, en présence de plus de 1 500 pèlerins et de personnalités du Québec. Une émouvante célébration de grande envergure s'était ensuite tenue le 30 octobre 2010 au Stade olympique de Montréal, en présence de plus de 40 000 croyants et de dignitaires de tout le pays.

Avec la canonisation, la figure spirituelle de saint André Bessette devient la figure de proue de multiples œuvres à travers le monde. Sur tous les continents, il est une inspiration et un modèle. Des artistes illustrent ses traits en sculpture, en vitrail, en icône, en tableau.

En raison des consignes de la Santé publique réduisant la capacité des lieux de culte à 25 personnes à Montréal, l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal offre aux fidèles la possibilité d'assister à la messe commémorative qui sera célébrée le dimanche 18 octobre en direct puis en différé sur sa page Facebook.

« En ces temps d'incertitude, les gens ont besoin plus que jamais du soutien bienveillant que saint frère André, saint Joseph et l'Église peuvent leur apporter. Une spiritualité nourrie peut nous donner la force de passer au travers des obstacles que nous traversons », ajoute père Claude Grou.

