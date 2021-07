Aurélie Rivard, porte-drapeau du Canada à la cérémonie de clôture de Rio 2016, prendra la tête de l'équipe. La nageuse de 25 ans a été l'étoile du Canada à ces Jeux, ayant récolté trois médailles d'or et une d'argent. Trois autres membres du contingent canadien qui fera le voyage jusqu'à Tokyo sont également médaillés des derniers Jeux paralympiques. Il s'agit de Katarina Roxon (une médaille d'or), Tess Routliffe (une d'argent) et Nicolas-Guy Turbide (une de bronze). Douze nageurs qui avaient pris part aux Jeux de Rio 2016 sont de retour dans l'équipe.

« Ma nomination au sein de l'équipe paralympique canadienne est encore plus gratifiante après cette longue année d'incertitude », déclare Rivard. « J'ai dû travailler d'arrache-pied pour arriver jusqu'ici, et je suis impatiente de concourir à Tokyo et de voir ce que je peux faire. »

Sept athlètes feront leurs débuts aux Jeux paralympiques, y compris Shelby Newkirk et Aly Van Wyck-Smart, médaillés des championnats du monde, ainsi que Nicholas Bennett et Angela Marina, médaillés des Jeux parapanaméricains de Lima 2019. Rivard, Morgan Bird, et Camille Bérubé participeront à leurs troisièmes Jeux paralympiques, tandis que Roxon a inscrit le plus grand nombre de participations paralympiques sur son CV, car elle en sera à ses quatrièmes Jeux.

« Peu importe le nombre de fois où je suis nommée dans l'Équipe paralympique canadienne pour représenter notre pays, c'est toujours une sensation nouvelle et emballante ! », affirme Roxon, qui a fait ses débuts paralympiques à 15 ans, aux Jeux de 2008.

Cette équipe a produit 14 médailles (deux d'or, sept d'argent et cinq de bronze) à la plus récente compétition d'envergure à laquelle elle a participé, les Championnats du monde de paranatation 2019. Les auteurs des performances ayant donné lieu à des médailles sont Rivard, Turbide, Roxon, Routliffe, James Leroux, Van Wyck-Smart, Newkirk, Alec Elliot et Abi Tripp.

« C'est pour moi un honneur de m'être qualifié pour mes premiers Jeux paralympiques, et je suis enchanté à l'idée de représenter le Canada à Tokyo et de franchir cette nouvelle étape dans ma carrière de nageur », ajoute Bennett, triple champion des Jeux parapanaméricains de 2019, qui a été sélectionné pour ses premiers Jeux paralympiques.

En raison de la pandémie de COVID-19, la sélection de l'équipe canadienne de paranatation s'est déroulée en plusieurs étapes. Huit nageurs ont été nommés en raison des médailles remportées aux Championnats du monde de paranatation 2019, tandis que sept autres athlètes ont été ajoutés à l'équipe le mois dernier sur la base de leurs performances aux Mondiaux 2019. Les quatre derniers athlètes ont été nommés à la suite de la soumission de leurs registres et données d'entraînement, ainsi que d'un enregistrement vidéo d'un contre-la-montre.

Chacun des nageurs de l'équipe a soit obtenu une médaille, soit participé à une finale aux Championnats du monde de paranatation 2019, soit réussi les temps de qualification du Canada (C), comme indiqué dans la version de janvier 2021 des Critères de nomination des nageurs et entraîneurs de Natation Canada pour les Jeux paralympiques de Tokyo 2020.

« Chacun des membres de notre équipe a accompli tellement de choses sur le plan individuel. Nous avons des détenteurs de records du monde, des médaillés d'or paralympiques, des athlètes et des entraîneurs ayant une vaste expérience des Jeux, ainsi que des entraîneurs qui ont mené des athlètes et des équipes au succès au plus haut niveau », déclare Wayne Lomas, directeur associé à la haute performance et entraîneur-chef de paranatation au sein de Natation Canada. « Nous avons aussi des nageurs qui en seront à leur première participation aux Jeux paralympiques et qui ont hâte de se faire un nom sur la scène mondiale, ainsi que des praticiens très expérimentés, dont des médecins, des titulaires de doctorat et des professionnels qui ont connu du succès dans de nombreux domaines. Ce qui nous unit, c'est l'objectif que nous partageons, celui de se soutenir les uns les autres et de réaliser notre meilleure performance, le jour où cela compte. »

Sept provinces sont représentées au sein de l'équipe canadienne de paranatation : l'Ontario (sept), le Québec (cinq), l'Alberta (deux), la Saskatchewan (deux), ainsi que le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador et la Colombie-Britannique, qui présentent chacun un athlète.

La compétition de natation des Jeux paralympiques se déroulera du 25 août au 3 septembre.

« Félicitations aux 19 nageurs incroyables qui ont mérité leur place dans l'équipe afin de représenter le Canada à Tokyo », déclare Stephanie Dixon, chef de mission de l'Équipe paralympique canadienne des Jeux de Tokyo 2020. « Cette année a été marquée par des circonstances uniques et difficiles, mais tout le travail qu'ils ont accompli a porté des fruits, et les Jeux seront une célébration de leur résilience et de leur dévouement. Au sein de ce groupe de nageurs passionnés, il y a tellement de potentiel, et j'ai hâte d'encourager chacun d'eux à Tokyo ! »

ÉQUIPE DE NATATION DES JEUX PARALYMPIQUES DE TOKYO 2020 :

Nicholas Bennett - Parksville, C.-B.

Camille Bérubé - Gatineau, QC

Morgan Bird - Calgary, Alb.

Matthew Cabraja - Brampton, Ont.

Tammy Cunnington - Red Deer, Alb.

Danielle Dorris - Moncton, N.-B.

Sabrina Duchesne - St-Augustin-de-Desmaures, QC

Alec Elliot - Kitchener, Ont.

Nikita Ens - Meadow Lake, Sask.

James Leroux - Repentigny, QC

Angela Marina - Cambridge, Ont.

Shelby Newkirk - Saskatoon, Sask.

Aurélie Rivard - St-Jean-sur-Richelieu, QC

Tess Routliffe - Caledon, Ont.

Katarina Roxon - Kippens, T.-N.-L.

Abi Tripp - Kingston, Ont.

Nicolas-Guy Turbide - Québec, QC

Aly Van Wyck-Smart - Toronto, Ont.

Zach Zona - Waterford, Ont.

Les Jeux paralympiques reportés de Tokyo 2020 se dérouleront du 24 août au 5 septembre 2021 au Japon. Le Canada devrait envoyer une équipe d'environ 130 athlètes aux Jeux, et partout au pays, le public canadien aura la possibilité de suivre l'action en direct, grâce à la couverture du Consortium médiatique paralympique canadien, y compris les partenaires de diffusion CBC/Radio-Canada, AMI et Sportsnet et les partenaires numériques Twitter, Facebook et MXZN.

CLIQUEZ ICI pour voir la liste complète des athlètes nommés dans l'Équipe paralympique canadienne. Le Comité paralympique canadien publiera la liste officielle de l'équipe qui se rendra aux Jeux, plus tard, cet été.

À propos du Comité paralympique canadien : Paralympique.ca

À propos de Natation Canada : Natation.ca

SOURCE Canadian Paralympic Committee (Sponsorships)

Renseignements: PERSONNES-RESSOURCES POUR LES MÉDIAS : Nicole Watts, Gestionnaire, Relations de presse, Comité paralympique canadien, [email protected] ou 613-462-2700 ; Michel Bélanger, Attaché de presse pour Tokyo 2020, paranatation, Natation Canada, [email protected] ou 613-447-6334

Liens connexes

http://paralympic.ca/