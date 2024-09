OTTAWA, ON, le 26 sept. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, la Fondation Rideau Hall (FRH) a publié en collaboration avec le Canadian Geographic un article de fond sur trois enseignant.e.s autochtones qui expliquent pourquoi les programmes de formation des enseignant.e.s autochtones sont essentiels à l'évolution des milieux éducatifs au Canada. L'article peut être lu dans 10 langues autochtones, de même qu'en anglais et en français.

Publié dans l'édition papier de septembre-octobre du Canadian Geographic et sur une plateforme numérique spéciale, l'article relate l'histoire de la formation des enseignant.e.s autochtones partout au pays et en souligne les retombées. Il est disponible dans les langues suivantes :

Michif du Nord

Inuktitut

Nakota (oral)

Mi'kmaw

Cri

K'asho Got'ine (langue dénée) Gwich'in (oral)

Anishinaabemowin

Mohawk

Nuu-chah-nulth

Français

Anglais

Les langues sélectionnées pour ce projet représentent la diversité des Premières Nations et des communautés métisses et inuites. Certaines sont très utilisées et ont été retenues pour leur accessibilité alors que d'autres ont été choisies pour susciter l'espoir de leur survie et insuffler un élan de revitalisation à la langue.

La plateforme interactive du Programme de formation des enseignant.e.s autochtones utilise StoryMaps pour présenter des programmes d'enseignement dirigés par des personnes des Premières Nations, inuites et métisses, d'un océan à l'autre. La carte et la chronologie qui accompagnent les articles racontent, par des textes et des vidéos, l'histoire de chaque programme. L'ensemble fait également ressortir l'apport positif et durable qu'ont ces programmes sur les enseignant.e.s et les élèves autochtones depuis aussi loin que 1968!

Tout en mettant à l'honneur l'héritage des programmes de formation des enseignant.e.s autochtones, le travail effectué sensibilise à l'impact des programmes qui ont cours aujourd'hui et à l'importance d'avoir des enseignant.e.s autochtones en classe. En parlant de ces programmes, nous espérons inspirer davantage de jeunes Inuits, Métis et membres des Premières Nations à faire carrière en enseignement.

Témoignages

Rachel Mishenene, directrice de l'Initiative de formation des enseignant.e.s autochtones de la FRH :

« La présence d'une enseignante ou d'un enseignant autochtone dans une classe profite à tous les élèves. Le partage des histoires et expériences dans le système d'éducation montre bien la résilience des peuples autochtones et l'importance de créer des environnements d'apprentissage plus inclusifs sur le plan culturel. Cette représentation peut être un élément essentiel au sentiment de confiance des élèves vis-à-vis leur identité et les rêves qu'ils souhaitent réaliser grâce à leurs apprentissages ».

Charlene Bearhead, vice-présidente pour l'apprentissage et la réconciliation au Canadian Geographic :

« Collaborer avec la Fondation Rideau Hall pour faire connaître ces programmes par la création du site Web Célébrer la formation des enseignant.e.s autochtones a été un privilège pour le Canadian Geographic. Nous serons toujours reconnaissants envers les locuteurs et locutrices autochtones qui nous ont fait découvrir le joyau de leur langue ancestrale ».

À propos de la Fondation Rideau Hall

La Fondation Rideau Hall (FRH) est une organisation caritative nationale non partisane mise sur pied pour mieux servir les Canadien.ne.s grâce à une série d'initiatives liées à l'apprentissage, au leadership, à la générosité et à l'innovation. La FRH contribue à enrichir le milieu de l'éducation au Canada par l'ajout au bassin d'enseignement de 10 000 enseignant.e.s des membres des Premières Nations et des peuples inuits et métis, de même qu'en améliorant le soutien offert aux jeunes en investissant dans les projets de formation des enseignant.e.s dirigées par des Autochtones.

Découvrez-en plus sur la FRH à www.rhf-frh.ca/fr.

À propos du Canadian Geographic

Le Canadian Geographic est le magazine à tirage payé le plus populaire au pays, avec un lectorat de 4,2 millions de personnes (formats en ligne et papier) chaque mois. Source fiable d'informations sur la géographie humaine et physique qui caractérise le Canada, le magazine est publié sans interruption depuis 1929. La « mère » du Canadian Geographic, la philanthropique Société géographique royale du Canada, est l'une des plus anciennes organisations caritatives dans le domaine de l'éducation, avec ses 28 000 enseignant.e.s qui utilisent ses ressources pédagogiques au profit de 750 000 élèves partout au pays.

