TORONTO, le 15 déc. 2022 /CNW/ - Dix compositeurs émergents de musique à l'image ont pris part au Laboratoire de musique à l'image organisé par la Fondation SOCAN au Kilometre House à Toronto du 5 au 8 décembre en compagnie de deux mentors : la compositrice Steph Copeland (prix CASMA 2022) et le réalisateur Rich Williamson (Tiff, Prix Écrans, et plus).

Durant 3 jours complets, les compositeurs Andres Galindo Arteaga, Brittney Rand, Diane Vallesteros, Dylann Miller, Eimear MacCarrick, Insiya Foda, Joey Reda, Marianna Donaldson, Michelle Lorimer et William Lamoureux ont formé des équipes de deux, chacune dans cinq studios différents, afin de composer de la musique pour une des scènes les plus poignantes du film torontois Scarborough.

« Ce programme m'a permis d'en apprendre davantage sur les différents processus de travail en plus de me permettre de découvrir que s'adapter à un environnement professionnel pour créer quelque chose de merveilleux est possible et vaut largement la peine. Le fait de recevoir des commentaires en direct de la part d'un réalisateur et d'une compositrice d'expérience a été un des points culminants de ce laboratoire. » - Diane Vallesteros, compositrice et participante du programme

Rich Williamson, le co-réalisateur du film et Steph Copeland, compositrice reconnue torontoise, étaient sur place pour accompagner les participants durant cet exercice afin de développer la communication et la relation entre le compositeur et le réalisateur. Ce programme a été créer afin de permettre à des compositeurs émergents d'évoluer dans un cadre proche de la réalité professionnelle, d'acquérir une expérience à la fois technique, artistique et humaine et de démystifier la dyade compositeur/réalisateur.

« En seulement trois jours, c'était incroyable de voir l'aise avec laquelle un thème s'est développé, ou si les choses ne marchaient pas, à quelle vitesse une idée pouvait être écartée au profit d'une autre. Tout doit être au service de l'histoire et cette forme de flexibilité et de désir de s'ajuster rapidement est la clé du succès pour une bonne relation compositeur-réalisateur. C'était un plaisir d'avoir la chance de travailler avec des compositeurs qui s'apprêtent à travailler sur de grands succès télévisuels et cinématographiques de demain. » - Rich Williamson, réalisateur et mentor

Durant les jours de création, différents intervenants du milieu de la musique et de l'audiovisuel sont venus partager leurs expériences et aborder différents sujets avec les compositeurs grâce à la collaboration de la Guilde des compositeurs de musique à l'image du Canada (SCGC). Le programme s'est clôturé par une séance de visionnement des projets finaux en présence de professionnels de l'industrie en partenariat avec l'Académie Canadienne du Cinéma et de la Télévision.

