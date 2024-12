Favoriser la croissance des attaches automobiles et explorer de nouveaux horizons industriels

SHANGHAI, 5 décembre 2024 /CNW/ - À l'occasion du dixième anniversaire de son acquisition de Nedschroef, Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) marque une étape importante avec l'inauguration des travaux de la deuxième usine d'attaches automobiles de Nedschroef, en Espagne. Située à Tarragone, une ville de premier plan dans le nord-est de l'Espagne, cette installation souligne l'engagement de Shanghai Electric à améliorer la capacité de Nedschroef à fournir des solutions de fixation avancées partout en Europe. L'usine de Tarragona est une pierre angulaire du plan d'action triennal de Nedschroef, qui vise à optimiser la capacité de production et à accroître l'efficacité opérationnelle.

À l’occasion du 10e anniversaire de son acquisition de Nedschroef, Shanghai Electric marque une étape importante avec l’inauguration des travaux de la deuxième usine d’attaches automobiles de Nedschroef à Tarragone, en Espagne. (PRNewsfoto/Shanghai Electric)

Depuis son acquisition, Nedschroef a renforcé ses fondements dans l'industrie des composants automobiles. En exploitant deux usines en Espagne, Shanghai Electric et Nedschroef adoptent une approche réfléchie pour tirer parti des forces régionales.

Nedschroef a constamment élargi ses frontières technologiques depuis son acquisition de CP Tech il y a sept ans. Ce partenariat a alimenté des progrès dans le domaine des composants spécialisés et de haute précision conçus pour des applications uniques. Des cadres de châssis pour hypervoitures aux trains d'atterrissage pour les avions pilotés à basse altitude, les capacités d'innovation de CP Tech sont un catalyseur important du potentiel commercial à long terme de Nedschroef. Le partenariat s'inscrit également dans la vision plus large de Shanghai Electric, qui consiste à favoriser un écosystème d'innovation collaborative entre les industries, y compris l'automobile, l'aérospatiale et les véhicules spécialisés.

En intégrant l'expertise de CP Tech, Shanghai Electric et Nedschroef sont en mesure de repousser les limites de la conception et de la production de composants, en ciblant les marchés de pointe, comme l'aérospatiale et les véhicules spécialisés. Les éloges à l'endroit de CP Tech, y compris les certifications de ses aéronefs pilotés à basse altitude, soulignent davantage le potentiel de transformation de cette collaboration.

Shanghai Electric met l'accent sur la création d'un espace de collaboration ouvert pour favoriser la croissance durable. Cette vision se concrétise par :

Une optimisation de la chaîne d'approvisionnement : Shanghai Zhenhua Bearings, une filiale de Shanghai Electric, fournira des roulements à aiguille très performants, ce qui réduira considérablement les coûts de production de CP Tech tout en améliorant son efficacité.

Shanghai Zhenhua Bearings, une filiale de Shanghai Electric, fournira des roulements à aiguille très performants, ce qui réduira considérablement les coûts de production de CP Tech tout en améliorant son efficacité. Des possibilités d'expansion du marché : en tirant parti des ressources du siège social de Shanghai Electric et de ses partenariats en matière de logiciels industriels, Nedschroef vise à élargir les capacités de visualisation de Setup Wizard et à pénétrer le marché automobile civil.

en tirant parti des ressources du siège social de Shanghai Electric et de ses partenariats en matière de logiciels industriels, Nedschroef vise à élargir les capacités de visualisation de Setup Wizard et à pénétrer le marché automobile civil. Une culture d'entreprise inclusive : les politiques de soutien de Shanghai Electric, y compris des programmes fiables de bien-être des employés pendant la pandémie, soulignent son engagement à favoriser des cultures d'entreprise diversifiées et résilientes à long terme.

« Située au cœur de l'Europe, CP Tech est particulièrement bien placée pour renforcer la collaboration entre les secteurs d'activité de Shanghai Electric. Cette synergie favorise la croissance mutuelle tout en tenant compte des changements sur le plan technologique et au sein du marché mondial. Ensemble, nous créerons de nouvelles possibilités et élargirons notre portée mondiale », a déclaré Wu Lei, président de Shanghai Electric.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2573311/WechatIMG1385.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2346204/Shanghai_Electric_logo.jpg

SOURCE Shanghai Electric

PERSONNE-RESSOURCE : Jin Shen, +86(21)33261246, [email protected]